CUIDADO: dados estão sendo vazados através do WhatsApp, saiba mais

Como o aplicativo do WhatsApp é o maior mensageiro do mundo utilizado por milhares e milhares de pessoas, com certeza o mesmo deve investir e tanto na segurança para vazamento de dados, já que muitas pessoas conversam e pássaros informações pessoais diariamente no WhatsApp. No entanto, não foi isso que aconteceu. Infelizmente, a Cybernews descobriu através de uma investigação que deixou os usuários preocupados.

A Cybernews apontou que houve um grande vazamento de dados do aplicativo, cerca de 487 milhões de usuários tiveram os dados vazados. A informação emitida com o alerta foi compartilhada no dia 24, quinta-feira. Na investigação os mesmo descobriram que um hacker colocou os dados das pessoas à venda no fórum, isso ocorreu dia 16 de novembro. Quando descobriram essa ação, a Cybernews foi confirmar, e realmente é real isso aconteceu!

Não se sabe ainda confirmar por exato como ele fez isso, porém a probabilidade é que o hacker tenha utilizado a técnica conhecida como “raspagem de dados”, ou seja, com essa técnica o hacker tem objetivo principal é extrair o máximo possível de quantidade de dados públicos, por mais que não exista nenhuma falha de segurança no WhatsApp ele consegue fazer isso. Se formos ler o termo de segurança, o WhatsApp condena essa atitude.

Vazamento de dados também pode acontecer pelas empresas, tome cuidado!

Mantas Sasnuskas, que é chefe de pesquisa do Cybernews, fez um alerta e afirmou que nessa era digital toda pessoa deixa pegadas na internet, e disse que Meta, por ser considerada uma grande empresa de tecnologia deve tomar uma providência o mais rápido possível para conseguir proteger esses dados dos usuários.

O chefe da pesquisa aponta que se realmente existir uma cláusula com a descrição de raspagem de abuso de plataforma, não será permitida nos termos e condições do aplicativo WhatsApp, fará diferença, já que muitos hackers não se importam com isso, então uma dica é que para as empresas comecem a tomar medidas mais rigorosas para evitar essas ameaças e saber agir quando esse tipo de caso acontecer, deve-se evitar o abuso da plataforma.

O WhatsApp foi culpado por esse acontecimento?

É muito importante ressaltar e divulgar que esse vazamento de dados não foi culpa da plataforma do WhatsApp, ou seja, não foi uma falha de segurança do app. Entretanto, é importante falar também que as barreiras adicionais são essenciais para que outros usuários não consigam ter acesso a outras informações.

Por mais que essa técnica de raspagem de dados, que foi o que o hacker usou, seja proibida, infelizmente isso está acontecendo, se teve um caso, agora tem que ter medidas mais rigorosas para não acontecer novamente. Até o momento a equipe da plataforma do WhatsApp não se manifestou sobre o caso.

