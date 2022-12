Todos os beneficiários do Auxílio Brasil serão analisados, CUIDADO!

Com a transição de governo de Jair Bolsonaro para Lula Inácio da Silva, a equipe petista não busca somente um valor maior para os beneficiários do Auxílio Brasil (que no caso voltará a se chamar o programa Bolsa Família que foi criado na antiga gestão do PT). Devido a isso, eles vão fazer um pente fino nos cadastrados do Auxílio Brasil para averiguar todos os dados de todas as famílias cadastradas para verificar quem realmente precisa do benefício, especialmente nas concessões individuais, eles terão mais atenção. Somente assim a equipe petista terá uma política bem sucedida no combate à pobreza.

Eles querem fazer essa averiguação pois afirmam que o Brasil está sofrendo uma distorção no CadÚnico, pois houve uma grande quantidade de crescimento de famílias no programa, entretanto essa quantidade subiu para as famílias que possuem apenas um integrante, denominadas pelo programa como unipessoais. Segundo informações, 5,3 milhões no mês de agosto estavam nessa condição.

O que o Ministério da Cidadania diz sobre o Auxílio Brasil?

De acordo com a pasta do Ministério da Cidadania já foi instalada uma ferramenta para analisar esse aumento grande de famílias consideradas “unipessoais” além de terem uma parceria com a Dataprev para ambos terem um tratamento de todo o público do CadÚnico.

Já foi confirmado que esse pente fino acontecerá principalmente nos casos das famílias unipessoais, e irá apurar a partir dos novos cadastros que começaram em novembro de 2021, os atualizados também entram na onda. Com isso, são cerca de 3 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil que recebe do Governo Federal que precisaram atualizar todos os dados no cadastro, somente assim para não ter o bloqueio.

O ex-secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, Vinicius Botelho se pronunciou e disse que existe uma agenda para a qualificação dos cadastros. Quando a pessoa que deseja receber algum benefício social e se inscreve no CadÚnico, é preciso que ele faça uma autodeclaração de renda e também quantos membros tem na família. Mas quando surgiu a pandemia, alguns tópicos de como eram feitos teve que ter modificação e assim deu uma deterioração nos dados no programa.

Para o governo conseguir fazer a liberação do Auxílio Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (PL) aprovou essa petição dos beneficiários através do próprio aplicativo, pois se fosse pessoalmente muitos iriam se aglomerar, então com essa ordem do governo, as pessoas não precisam ir até uma agência do Cras, com isso dificultou a real análise dos mais pobres e o acompanhamento da família.

O que a equipe de transição quer fazer com o Auxílio Brasil?

A equipe petista que irá governar a partir de 2023, e agora eles estão preocupados com a quantidade de cadastrados que estão no CadÚnico e também com o valor que o Ministério da Cidadania irá deixar. Tereza Campello, coordenadora da área da assistência social, afirma que a equipe petista vai assumir um problema que não foi eles que criaram e vão ter que resolver.

