Pagamento de R$ 712 e 13° do AUXÍLIO BRASIL? Confira o calendário!

Sobretudo durante o período eleitoral, muito se falou sobre o Auxílio Brasil, seus valores e expectativas. Nesse sentido, discutiu-se também a possibilidade de incluir outras rendas extras ao benefício e, até mesmo um adicional de 13° na última parcela de pagamento do ano.

Sendo assim, separamos para você tudo o que você precisa saber a respeito do pagamento de dezembro e quais foram as últimas decisões a respeito do benefício. Afinal, o auxílio será de R$ 712 no próximo mês? E quanto ao 13° do Auxílio Brasil, ele será pago?

Além disso, veja quais são as perspectivas para o próximo ano com a troca de mandato no governo.

Perspectivas sobre o Auxílio Brasil para o ano que vem

Bom, ainda não podemos afirmar se o nome do benefício se manterá sendo Auxílio Brasil. Isso porque, com a eleição de Lula da Silva (PT), as discussões acerca do Bolsa Família voltaram para a pauta.

Nesse sentido, é bem provável que, apesar de manter as ideias mais fundamentais ao programa, algumas coisas estão sim previstas para serem alteradas já no início do ano que vem.

Vigente desde dezembro de 2021, o Auxílio Brasil está quase completando um ano desde que substituiu o Bolsa Família. Entretanto, com um nome ou com o outro, algumas alterações já são previstas para acontecer.

Em primeiro lugar, já é certo que o programa de assistência social voltará a exigir contrapartidas das famílias beneficiárias. Ou seja, para que as famílias de baixa renda possam receber o pagamento, elas deverão cumprir algumas regras.

Nesse sentido, será novamente exigido que essas famílias mantenham suas crianças e adolescentes com frequência na escola e, além disso, possuam o cartão de vacina atualizados.

Além disso, há também algumas mudanças orçamentárias previstas para 2023, que visam estabelecer o valor do benefício em 600 reais e com adicional de 150 reais por criança de até seis anos.

Entretanto, apesar da PEC já ter sido apresentada pela equipe de transição do governo eleito, ainda é preciso aguardarmos por aprovação.

Pagamento de R$ 712 em dezembro

Se você ouviu por aí que o próximo pagamento do benefício será no valor de 712 reais, isso não é bem verdade. O que acontece é que esse valor é resultado da soma de dois benefícios, não correspondendo apenas ao Auxílio Brasil.

Ou seja, o Auxílio Brasil mantem o seu valor de 600 reais para o próximo pagamento, que acontecerá a partir de dezembro, entretanto, para que esse valor chegue em 712 reais, o beneficiário precisará estar também inscrito no programa de Auxílio-Gás.

Dessa forma, aqueles que são beneficiários dos dois programas de assistência, deverão sim sacar esse valor no próximo pagamento, visto que o segundo é pago bimestralmente.

Afinal, haverá pagamento do 13° do Auxílio Brasil?

Apesar das discussões em época eleitoral acerca da possibilidade de pagamento do 13° salário em cima do valor do Auxílio Brasil, a medida não irá se concretizar, ou pelo menos não agora.

Na verdade, o projeto sequer chegou a ser discutido de forma mais séria e não houve um planejamento orçamentário para o pagamento extra.

Dessa forma, em dezembro, os beneficiários do Auxílio Brasil não terão o 13° disponível no próximo pagamento.