Se arrependeu de um produto comprado durante a Black Friday? SAIBA COMO DEVOLVER!

O dia da Black Friday já passou e aconteceu nessa última sexta-feira, dia 25 de novembro. A data marca um dia com condições super especiais e ofertas atrativas ao consumidor, visto que a maior parte das lojas aderem ao evento.

Muitas pessoas aproveitaram para comprar aquilo que já estavam pesquisando há tempos e estava em sua lista de desejos, porém, há também aqueles que compraram movidos pela euforia do momento e acabaram levando aquilo que, no final de tudo, nem possui tão forte apelo ao consumidor assim.

Nesse sentido, muitos acabam se arrependendo de algumas compras e não sabem qual melhor caminho seguir agora. Afinal, você deve mesmo continuar com o pedido do produto?

Veja se você pode mesmo cancelar a sua compra e não ficar com aquilo que, na verdade, nem quer tanto assim.

Black Friday em 2022

A Black Friday desse ano aconteceu no último dia 25, visto que a data se repete em toda quarta sexta-feira do mês de novembro. Entretanto, muitas lojas contaram com ofertas antecipadas, conhecidas como “esquenta” de Black Friday.

São milhões de consumidores que fazem compras online ou fisicamente que movimentam bastante a economia do país durante esse evento. O grande lucro de muitas empresas é acompanhado também de grandes vantagens aos consumidores.

Nesse sentido, são anunciados muitos produtos com ofertas especiais e diferentes condições de pagamento que, juntamente com o marketing, atraem até mesmo os consumidores que, na verdade, não estariam tão interessados na compra assim.

Se arrependeu da compra? Veja o que fazer

O marketing chamativo em cima de muitos produtos, anunciando excelentes condições e grandes ofertas, pode fazer com que você compre um produto por impulso e, no fim, acabe se arrependendo.

Contudo, você sabia que é direito do consumidor cancelar a compra em até sete dias após a aquisição? Além disso, para aqueles produtos que apresentaram defeitos, é garantido um prazo entre 30 e 90 dias para que você possa realizar a devolução.

Essas ações são asseguradas ao comprador e, caso não sejam cumpridas pelas lojas, você pode sim acionar os órgãos de proteção ao consumidor para resolver o caso. Além disso, também é possível que você entre com uma ação judicial contra o fornecedor.

Entretanto, o direito de arrependimento de compra é somente previsto caso ela tenha se realizado em formato online. Sendo assim, que fique claro: o consumidor pode sim usar o arrependimento como prerrogativa para cancelar qualquer compra realizada pela internet, pelo telefone ou, até mesmo, a domicílio.

Além disso, a empresa é obrigada a receber o cancelamento ou devolução de seu produto de forma gratuita, desde que o prazo de 7 dias, a contar o recebimento da mercadoria, seja respeitado pelo consumidor.

Por outro lado, quanto as lojas físicas, elas somente são obrigadas a realizar a troca do produto em caso de defeito. Nesse caso, o consumidor tem entre 30 a 90 dias para realizar tal ação.

