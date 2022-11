Como alcançar um limite MAIOR no Nubank: dicas indispensáveis!

O bando digital do Nubank tem ganhado cada vez mais clientes pelos serviço que ele oferece, além do aplicativo ser fácil de mexer e entender, ele ainda da possibilidade de pessoa com nome negativado ganhe um cartão de crédito, por mais que o valor comece com R$50, aos poucos, se for pago na data correta, o limite vai aumentando, além da taxa do CDI que faz render seu dinheiro guardado.

No ano de 2021 especificamente no mês de fevereiro, foi criado a função “Construir Limite” para todos os clientes que não conseguiram a aprovação de um limite bom, mas que sonham ter um cartão de crédito. E para ter uma, hoje em dia já é possível garantir muito crédito. Essa categoria está dando chance para milhares de pessoas.

É importante destacar que essa categoria do Nubank “Construir Limite” não possui anuidade, igual ao cartão de crédito. Esse fintech é um sucesso, tem pessoas que já conseguiram construir um limite de R$ 5 mil.

Como funciona a função Construir Limite do Nubank?

A função Construir Limite tem como a responsabilidade do cliente, ou seja, o cliente deposita um valor na conta e reserva para poder utilizá-lo como crédito, o valor que você reserva para essa função é o valor do seu crédito. Muitas pessoas não acham essa opção vantajosa, porque joga a responsabilidade para o cliente conseguir o crédito, no entanto, para outras, é uma grande ajuda, principalmente para os negativados.

É importante destacar que o valor que é reservado especificamente para o crédito fica separado da quantia do saldo disponível da conta. Você consegue acessar a área do dinheiro guardado. Se você conseguir, não use esse dinheiro para pagar fatura ou boletos, para que assim você consiga construir o seu limite de crédito deixando o dinheiro lá.

Segundo o Nubank, essa categoria tem como objetivo principal ajudar as pessoas que têm grandes dificuldades de ter um limite aprovado, ou para aquelas que querem ter o seu primeiro cartão de crédito e até mesmo conseguir um bom histórico financeiramente futuramente.

Como faço para acessar a opção “Construir Limite” no Nubank?

Vou te explicar passo a passo e você vai perceber como é fácil mexer no aplicativo do Nubank e conseguir a começar a construir o seu limite. Confira:

1 passo – Entre no aplicativo Nubank

2 passo – Clique em “Cartão de Crédito”

3 passo – Depois clique em “Reservar limite” e escreva o valor que deseja

Pronto, você conseguiu reajustar o seu limite conforme você pode. A partir disso deve fazer algumas ações, como por exemplo: sempre pagar a fatura em dia, fazer algumas compras com o cartão de crédito, assim, o seu limite vai aumentar cada vez mais. Agora sim você estará construindo um bom histórico no Nubank, e logo logo você vai conseguir a linha de crédito que deseja e de forma bem rápida, mas isso só é possível se tiver uma educação e controle financeiro.

Segundo dados do Nubank, o mesmo compartilhou que já é mais da metade dos clientes que começaram a usar a ferramenta e fizeram da forma correta, já aumentaram o limite de crédito em apenas 1 mês, basta querer e ter foco.

