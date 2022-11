Lista REVELA 4 coisas que podem ajudar você a se APOSENTAR

Seu sonho é conseguir logo, enfim, chegar até a aposentadoria e poder receber seus benefícios tranquilamente? Pois, caso sim, temos dicas bastante importantes para você.

A aposentadoria é a garantia de renda para aqueles que cumpriram as condições e os requisitos necessários para conseguir o benefício. Sendo assim, separamos uma lista com quatro dicas do que o INSS não te conta e, na verdade, são grandes ajudas para que você consiga se aposentar.

Veja quais são as dicas e saiba mais.

Aposentadoria INSS

A aposentadoria é o benefício de direito dos trabalhadores brasileiros que cumpriram com os requisitos e as condições exigidas pelo INSS. Ao todo, são oito modalidades diferentes, no qual você pode se aposentar.

Entretanto, entender todas as regras e aos nuances pode não ser tão simples assim. Pensando nisso, veja quais são as categorias para que você se aposente e quais são as dicas que vão te ajudar a, enfim, conseguir o benefício.

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade (necessária a comprovação por perícia médica); Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição (necessária a comprovação por perícia médica); Aposentadoria Especial por Tempo de contribuição (concedida nos casos em que o trabalhador realize suas atividades de forma insalubre, comprovada em Carteira de Trabalho); Aposentadoria por Idade Rural; Aposentadoria por Idade Urbana; Aposentadoria por Invalidez (necessária a comprovação por perícia médica); Aposentadoria por Tempo de Contribuição; Aposentadoria por Tempo de Contribuição do Professor.

Dentre todas estas, são consideradas condições como tempo de carência/contribuição, idade e laudo médico, quando necessário.

Atualmente, o piso é de R$ 1.212, valor do salário mínimo, e o teto é de R$ 7.087, com possibilidade de adicional caso o segurado receba aposentadoria por invalidez.

Dicas de segredos que podem te ajudar a aposentar pelo INSS

1. Trabalho sem registro também conta para se aposentar

Ao longo de toda a vida de trabalho e serviço é, na verdade, bastante comum que sejam encontrados trabalhadores que exerceram suas atividades de forma não registrada durante algum certo período de tempo.

Sendo assim, é importante que você saiba que tem como e onde você pode solicitar que esse tempo de serviço seja incluído aos cálculos ao pedir para que o INSS reconheça esse período de trabalho.

2. Antes de solicitar o benefício da aposentadoria, revise o seu histórico

Para não correr o risco de entregar o cálculo errado, é importante que você revise todas as informações fenecidas. Sendo assim, é preciso chegar as empresas que você trabalhou, o tempo de contribuição e trabalho, as datas de entrada e saída e etc.

3. O serviço militar também conta como tempo de contribuição para você se aposentar

Talvez você não saiba, mas você deve também considerar o serviço militar em seu cálculo de contribuição.

4. Serviços comprovados como periculosos com risco à saúde recebem vantagem

Caso o risco em suas atividades seja comprovado, é possível que homens recebam um acréscimo de até 40% em sua contribuição e mulheres de até 20%

