Confira TODOS os apps que estão liberando o VALOR DE CRÉDITO do Auxílio Brasil

O recurso de empréstimo consignado pelo programa Auxílio Brasil está há poucos dias de completar 2 meses de existência.

No dia 27 de setembro, foi publicada a Portaria n° 816, as regras de operação do crédito foram formalizadas e após analisar as condições, diversos bancos desistiram de operar a favor da modalidade. Os beneficiários podem efetuar o pedido de empréstimo, desde que não estejam com o benefício bloqueado/cancelado.

Como o empréstimo é descontado diretamente do Auxílio Brasil, o beneficiário deve estar com o programa em dia e o responsável do grupo familiar deve criar a solicitação do consignado – sendo necessário – escolher uma das instituições financeiras envolvidas e analisar a melhor oferta para si.

O beneficiário pode utilizar 2/5 (40%) em cima do valor médio entre R$ 400, e como a quantia considerada é de R$ 400, os R$ 600 são válidos até o mês 12 – com o valor máximo da parcela em torno de R$ 160. Além de que, foi estabelecido um número máximo de 24 parcelas. Segundo as regras publicadas na Portaria n° 816, os bancos participantes não podem cobrar taxas de juros acima de 3,5%.

Bancos participantes no consignado

Hoje, somente estes bancos estão oferecendo propostas para realização da linha consignada, as demais instituições aptas ao envolvimento encontram-se em processo de análise ou não irão mais operar.

O Banco Pan é uma exceção ao não aceitar novas propostas, porém está realizando análise e enviando propostas à clientes pré-cadastrados.

Caixa Econômica Federal: A instituição ajeita o consignado com taxas de 3,45% ao mês, é possível também realizar pelo Caixa Tem, ou pontos de atendimento presencial.

Pintos S/A Créditos: O consignado foi iniciado no dia 11 de outubro pela plataforma, e com taxas de 2,89%. Seu contrato só pode ser feito presencialmente.

QI Sociedade de Crédito S/A: O banco disponibiliza o empréstimo em parceria com a fintech “Meu Tudo” e os juros estão avaliados em 3,39% ao mês. É possível realizar a simulação e solicitação pelo seu site.

Lista de aplicativos oferecendo o empréstimo

Caixa Tem

Aplicativo do Banco Pan

Aplicativo da Meu Tudo.

