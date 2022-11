Empréstimo rápido de R$ 5 mil para as MULHERES

Você que é mulher e empreendedora, temos uma boa notícia para você. A Caixa Econômica Federal criou um novo programa para disponibilizar uma linha de crédito de até R$ 5 mil através do aplicativo Caixa Tem. Esse novo programa tem o propósito de ajudar financeiramente as mulheres empreendedoras em seu negócio, principalmente depois da crise da pandemia do covid-19 que muitos comércios fecharam, empresas, além dos preços super altos, com certeza esse público-alvo também foi atacado e teve dificuldades.

Devido a isso, esse programa tem como objetivo dar boas condições financeiras e conseguir manter o seu negócio de forma mais “leve e simples”. Vamos te explicar no texto abaixo como funciona essa contratação do empréstimo e quais são os requisitos para que consiga contratar.

Empréstimo de R$ 5 mil pelo aplicativo Caixa Tem

Como citado acima, essa linha é especialmente para as mulheres que são empreendedoras, ou seja, MEI. Mas também pode estar disponível para aquelas mulheres que já tem o seu negócio mas devido alguma falta de pagamento teve que parar, essa mulher também pode contratar o programa de Simplificação do Microcrédito digital e regularizar o seu negócio/empresa.

Para complementar o programa, a Caixa dá as melhores chances para aquelas mulheres que já sofreram violência doméstica, esse grupo tem preferência e pode passar na frente na aprovação da linha de crédito. Além disso, eles também dão o suporte para ter projetos de prevenção de violência dentro do local de onde a mulher trabalha.

É importante destacar aqui que há uma diferença entre a mulher que é MEI – Microempreendedor Individual – e a mulher que ainda não tem o MEI, a diferença é no valor, ou seja, as mulheres que são MEI podem contratar a linha de crédito no valor de R$ 5 mil, já aquelas que ainda não tem, conseguem pegar pela caixa um valor de R$ 2 mil, especialmente para PF (pessoas físicas).

O intuito é que com esse valor, as mulheres consigam se reerguer com seu negócio e também para que o trabalho da mulher como empreendedora venha crescer e ganhar mais espaço no Brasil. A Caixa Econômica já está dando uma força para isso acontecer, agora basta você não desistir do seu negócio. Se planeje bem antes de contratar o empréstimo, e regularize sua empresa.

Tem algum requisito necessário para pedir o empréstimo?

Como todo programa que ajuda alguém tem requisitos, esse também não podia ficar de fora, afinal é um crédito que a pessoa está contratando e precisa ter condições depois do pagamento, para você conseguir participar do programa, é preciso:

Ser formalizada como microempreendedor individual

Fazer um curso do Sebrae (parceiro do banco Caixa Econômica Federal)

Ter a linha de crédito para crescer o seu negócio

Você não precisa ir presencialmente até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o pedido do empréstimo, pode fazer pelo próprio aplicativo na Caixa Tem. Lembrando que está disponível para baixar pelo Play Store tanto para Android como iPhone (iOS).

