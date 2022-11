ESTE documento passa ser obrigatório para os motoristas a partir desse mês

Se você é motorista é bom ficar esperto nesses próximos dias, agora passará a ser obrigatório andar com o CRLV para apresentação quando necessário a partir do dia 21 de novembro, no estado de Minas Gerais. O CRLV vai ser muito importante nas paradas de trânsito agora, por isso você que é motorista do estado de Minas Gerais precisa ficar esperto nos próximos dias e deve saber como obter esse documento. No texto abaixo vamos explicar mais sobre.

O que é e para que os motoristas devem usar o CRLV?

O CRLV é um documento de suma importância para quem tem automóvel, afinal, é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, com ele você consegue comprovar que o seu veículo está regularizado e que pode estar em circulação sem nenhum problema. Se você não quiser ficar andando com papel até porque pode perder, rasurar ou ser roubado, pode deixar o papel em casa e apresentar esse documento na versão digital, pelo celular, através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

Essas são as ordens do Contran, Conselho Nacional de Trânsito, pois esse documento já é importante e a partir de agora vai ser mais ainda, afinal é esse documento que comprova se o carro que está andando na rua está regularizado, isso os policiais conseguem vê quando fazem uma fiscalização de trânsito para evitar riscos manter a regularização de todos que estão circulando para ficar de acordo com as leis de trânsito. Então, se você é motorista e não regularizou o seu automóvel você precisa fazer isso rapidamente e evitar problemas.

Essa nova obrigatoriedade é no estado de Minas Gerais, mas já é bom todos os motoristas ao redor ficarem espertos porque pode ser que provavelmente aconteça em outros estados também mais rápido do que imaginamos. Então,a partir do dia 21 de novembro, todos os motoristas do estado de Minas Gerais devem andar com o CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – quem não respeitar essa nova regra será multado e pode levar até sanções pelas autoridades que iram ficar no trânsito.

Fique conosco que te mostraremos como ter esse documento e se livrar das multas e problemas que podem ser gerados se for pego sem esse documento a partir da data que estipularam.

Como faço para ter o registro do meu veículo?

Como citado acima, agora será obrigatório andar com esse documento para que as autoridades de trânsito consigam lidar melhor e evitar os problemas de regularização dos automóveis. Devido a isso, os motoristas que ainda não tem o CRLV de 2022 podem conseguir esse documento através do site do Detran-MG neste endereço: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/documentos-de-veiculos/imprimir-crlv.

Através desse site o motorista consegue verificar como está a situação com o IPVA, se caso está devendo ou não, consegue analisar também qual é a taxa de renovação do licenciamento anual do veículo, tipos de multa, entre outros. É importante destacar também que o órgão de trânsito destacou que o motorista só poderá ser dispensado depois que o agente conseguir averiguar no sistema se o CRLV está em ordem.

A nossa dica para acelerar esse processo é que se o motorista estiver com o papel do CRLV ou no digital, pode ser mais rápido, por isso é importante sempre ter o documento em mãos.

