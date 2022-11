Auxílio Brasil com parcelas de R$ 240,00? Entenda!

Essa notícia está assustando muitos brasileiros. Os beneficiários relataram que quando estão abrindo o aplicativo Caixa Tem, que é o aplicativo responsável para efetuar os pagamentos, as parcelas estão aparecendo no valor de R$ 240,00 referente a esse mês de novembro.

Os beneficiários também afirmam que não era somente esse valor que estava aparecendo, para alguns era parcela de R$ 400,00, mas da mesma maneira não estava aparecendo os R$ 200 a mais que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, para formalizar o valor de R$ 600 até dezembro.

Diminuição das parcelas do Auxílio Brasil

Não é uma diminuição, na verdade esse valor que está aparecendo no aplicativo Caixa Tem é referente ao empréstimo consignado do Auxílio Brasil, ou seja, as pessoas que pegaram a linha de crédito já estão começando a serem pagos neste mês, por isso o valor está menor.

Porém, o que os beneficiários dizem é que esse desconto chegou antes, pois os mesmos tinham recebido notificações dos bancos que as parcelas referente ao empréstimo consignado só iriam começar a serem descontadas no mês de dezembro ou janeiro de 2023.

Empréstimo consignado do Auxílio Brasil

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil foi criado no mês de junho. Essa nova linha de crédito surgiu para dar oportunidade das pessoas de baixa renda conseguirem, já que pelos bancos é muito difícil. O empréstimo é garantido pelo Auxílio Brasil e descontado em suas parcelas de pagamento, assim, as pessoas iriam conseguir pagar.

Mesmo que foi criado em junho, somente no mês de setembro que saiu a regulamentação do empréstimo consignado com juros de 3,5% ao mês ou 51,5% no ano. Essa taxa de juros está acima se for fazer comparação com outros consignados, referente às informações do Banco Central.

O empréstimo consignado começou a ser pago no dia 10 de outubro com o valor chegando a R$ 2.600,00, os depósitos aconteceram entre o primeiro e o segundo turno das eleições. É válido destacar também que o Auxílio Brasil começou a ser pago no mês de agosto.

Segundo os dados compartilhados, quando foi liberado o Auxílio Brasil, em apenas 11 dias, ou seja, até o dia 21 de outubro, o banco da Caixa já havia liberado um valor emprestado de R$ 4,3 bilhões, para 1,7 milhão de brasileiros. Existem hoje 11 bancos que aceitaram conceder esse crédito para esse público-alvo.

Calendário do pagamento do Auxílio Brasil

Segue agora abaixo o calendário oficial com as datas de pagamento do Auxílio Brasil referente ao mês de novembro.

NIS com o número final 1 – Pagamento dia 17 de novembro

NIS com o número final 2 – Pagamento dia 18 de novembro

NIS com o número final 3 – Pagamento dia 21 de novembro

NIS com o número final 4 – Pagamento dia 22 de novembro

NIS com o número final 5 – Pagamento dia 23 de novembro

NIS com o número final 6 – Pagamento dia 24 de novembro

NIS com o número final 7 – Pagamento dia 25 de novembro

NIS com o número final 8 – Pagamento dia 28 de novembro

NIS com o número final 9 – Pagamento dia 29 de novembro

NIS com o número final 0 – Pagamento dia 30 de novembro

