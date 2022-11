Fatec está dando oportunidade para fazer graduação ONLINE e GRATUITA em 2023

A graduação é o sonho de muitos, mas já pensou em fazê-lo gratuitamente e de forma 100% online? Pois sabemos que muitas faculdades são longe e ficam localizadas mais em centros populosos. Com isso, temos uma ótima notícia para você. A Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para as pessoas que desejam cursar o ensino superior em EAD e gratuito no ano de 2023.

Quer saber mais sobre? Continue conosco que vamos te explicar. Não perca a oportunidade de se formar sem gastar nada!

Localidades da graduação gratuita e 100% online

Dentro de algumas vagas do curso superior da área de tecnologia em Gestão Empresarial que é online, está disponível nessas localidades, confira abaixo.

Fatec Americana – Ministro Ralph Biasi

Fatec Araçatuba – Prof. Fernando Amaral de Almeida Prado

Fatec Barueri

Fatec Bauru

Fatec Botucatu

Fatec Bragança Paulista

Fatec Capão Bonito

Fatec Carapicuíba

Fatec Cruzeiro – Prof. Waldomiro May

Fatec Franca – Dr. Thomaz Novelino

Fatec Garça – Dep. Julio Julinho Marcondes de Moura

Fatec Guaratinguetá – Prof. João Mod

Fatec Guarulhos

Fatec Indaiatuba – Dr. Archimedes Lammoglia

Fatec Itapetininga – Prof. Antonio Belizandro Barbosa Rezende

Fatec Itaquaquecetuba

Fatec Itu – Dom Amaury Castanho

Fatec Jaboticabal – Nilo de Stéfani

Fatec Jales – Prof. José Camargo

Fatec Jahu

Fatec Jundiaí – Deputado Ary Fossen

Fatec Lins – Prof. Antonio Seabra

Fatec Marília – Estudante Rafael Almeida Camarinha

Fatec Mauá

Fatec Mococa

Fatec Mogi das Cruzes

Fatec Mogi Mirim

Fatec Osasco

Fatec Ourinhos

Fatec Pindamonhangaba

Fatec Praia Grande

Fatec Presidente Prudente

Fatec Baixada Santista – Rubens Lara

Fatec São Bernardo do Campo

Fatec São Caetano do Sul

Fatec São José do Rio Preto

Fatec São José dos Campos

Fatec Ipiranga

Fatec São Paulo

Fatec Tatuapé – Victor Civita

Fatec Zona Leste

Fatec Zona Sul

Fatec São Sebastião

Fatec Sertãozinho

Fatec Sorocaba

Fatec Taquaritinga

Fatec Taubaté

Inscrição para a graduação

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de dezembro para o processo seletivo. Já no dia 23 sai o resultado dos pedidos de isenção ou redução. A partir disso, os candidatos terão até o dia 15 de dezembro para realizar a inscrição com a isenção ou a redução.

No dia 5 de janeiro será divulgado o local das provas. Dia 8 de janeiro será o exame do vestibular às 13:00. No dia 9 de janeiro sairá a lista do gabarito e no dia 18 a lista da primeira convocação.

É importante destacar que o curso de tecnologia na Gestão Empresarial online as avaliações acontecerão presencialmente, praticamente na 9 a 11 semana, para concluir a primeira avaliação. Já na 19 e 12 semanas, acontecerá a segunda avaliação.

O aluno também terá oportunidade de conseguir um atendimento presencial para ter orientação do estágio e dos trabalhos apresentados pelos professores.

