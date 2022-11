O Enem está chegando, por isso reunimos uma lista dos temas que podem cair na REDAÇÃO

O Enem 2022 está chegando. Todo mundo que está prestes a se formar no ensino médio vão realizar a prova, ou aqueles que também estão tentando uma oportunidade para conseguir uma bolsa de estudo em alguma universidade.

A prova do Enem vai acontecer domingo agora (13) a primeira fase da prova com questões sobre Linguagens, Ciências Humanas e a Redação. Já a segunda fase da prova ocorre no próximo domingo (20) com questões sobre Ciências da Natureza e Matemática.

O que mais deixa o pessoal preocupado sobre a prova é a redação. Por isso resolvemos fazer uma lista dos temas que podem cair no Enem esse ano. Segue abaixo.

Temas que podem cair no Enem 2022

A prova do Enem já é conhecida como uma prova bem difícil, mas o que fica no pensamento é como vai se sair na Redação, já que a Redação tem um peso maior na prova, com isso, muitas pessoas não conseguem praticar a técnica de escrever redação por ansiedade, medo.

Mas a nossa dica é que se você tem tempo, pratique em casa, fizemos esse texto especialmente para você tirar algumas dúvidas pois na lista tem possíveis temas que podem cair na redação e não descobrir o tema somente na hora.

Segue a lista abaixo para você ter uma noção de quais temas podem cair esse ano e ir praticar. É importante destacar que a redação precisa ser escrita no formato de dissertativo-argumentativo e o candidato deve apresentar uma solução para o problema com argumentações.

O impacto das mídias sociais

É nítido o crescimento de pessoas nas mídias sociais, devido a isso a nossa vida muda e muito mas poucos percebem isso. Esse costume de ficar nas mídias sociais têm afetado a nossa comunicação com as pessoas, principalmente em casos de políticas, como na última eleição.

Mobilidade urbana

Esse tema pode ser abordado na prova devido ser uso diário das pessoas, ou seja, a mobilidade urbana faz parte da rotina da vida do brasileiros, além de gerar insatisfação devido ao problema, por isso solucionar esse problema na redação pode ser bom.

O impacto da pandemia na educação

Felizmente o Brasil está voltando a vida normal após a crise da pandemia, mas com certeza deixou sequelas, principalmente na educação. Por mais que as aulas tenham voltado ao normal, o número de alunos que tem faltado, deixado de ter uma boa frequência escolar cresceu demais, e isso está afetando os alunos e a educação brasileira.

Veja também: SENAC abre vagas em mais de 30 cursos 100% GRATUITOS e online; inscreva-se!

Precarização do trabalho

A crise econômica fez com que o aumento de trabalhadores não precisassem ter uma regulamentação necessária, e acabam fazendo o serviço de forma precária.

Abuso infantil

Durante a pandemia, todos tinham que ficar em isolamento dentro de casa, e nos índices mostram que no Brasil o número de casos de abuso infantil cresceu, e pior que são casos dentro da casa da propria criança.

Declínio da cobertura vacinal

O índice de vacinação infantil do Brasil está bem abaixo, os pais não estão seguindo o calendário completo de vacina, e as doenças erradicadas como o sarampo e poliomielite são de suma importância.

Veja também: Plataforma gratuita pode te ajudar a tirar 1.000 na redação do Enem 2022; confira!