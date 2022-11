Lista reúne 5 dicas para se sair BEM na redação do Enem 2022

Conseguir mil pontos no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) é o sonho de muitos alunos em todo o país, mas muito poucos podem alcançar a nota máxima neste teste. Por esta razão, alguns especialistas e professores oferecem dicas sobre como se sair bem neste exame, que é um dos principais do País.

Antes de tudo, é preciso lembrar que marcar mil é um objetivo interessante, mas o mais importante é conseguir uma boa pontuação para entrar em uma universidade pública. Ainda que não exista uma fórmula mágica, tanto para este teste quanto para os outros, existem etapas que ajudarão os estudantes a se encaixar no que é exigido pelo Enem e assim obter uma boa nota.

Uma das principais dúvidas dos estudantes é sobre a melhor maneira de administrar o tempo, que no primeiro dia é 5h30 e no segundo são 5h para concluir todas as perguntas. Como a forma de fazer o exame depende do aluno, ele pode escolher fazer as perguntas que achar mais fáceis primeiro, deixando as mais complicadas para o final.

Dicas de redação Enem

Segundo Fábio Gusmão, assessor de redação do Sistema Positivo de Ensino, é essencial que os alunos adquiram um bom repertório cultural e conhecimento do mundo, pois desta forma saberão qual caminho seguir independentemente do tema, já que conhecerão várias áreas, um pouco de cada uma.

Gusmão ressalta também que é necessário prestar atenção às competências exigidas no teste de redação, pois a nota final depende da nota em cada competência. Aqui estão alguns outros pontos a serem levados em consideração:

Língua portuguesa

O candidato precisa saber sobre pontuação, gramática, concordância. Uma dica é que o candidato deve rever esta questão antes de transcrever o texto.

Gênero solicitado no teste – Para obter uma nota alta é necessário que o aluno faça exatamente o que o teste pede, ou seja, um texto dissertativo-argumentativo que fale exatamente sobre o que a proposta indica. Evitar o tema é uma das maiores razões para as notas baixas no teste de redação.

Argumentação

Para que o candidato possa falar sobre o tema proposto, é necessário que ele ou ela apresente uma tese, um desenvolvimento, e que ela esteja cheia de argumentação. Argumentar é diferente de apenas informar, e a intenção de Enem é que você seja muito claro em seus argumentos.

Organização

Outro ponto importante é a organização do texto. Uma dica é o uso de conectivos entre um parágrafo e outro, para que seu texto tenha coesão e esteja bem conectado, o que ajuda a elevar sua nota.

Proposta e direitos humanos

Finalmente, algo que muitas vezes é esquecido, porque é a última parte do texto, é a proposta. Os professores avaliadores querem que você proponha algo que respeite os direitos humanos, mas que também não permaneça superficial. As propostas que inovam tendem a receber uma nota mais alta do que as outras.

