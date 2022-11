2° CONSULTA dos valores a receber já está disponível? Confira!

Sabia que você pode ter dinheiro para receber e nem está sabendo, por isso o Banco Central está liberando aos poucos a consulta. A primeira fase já aconteceu, agora a segunda fase ainda não tem previsão pela parte do banco. É válido destacar que esse valor a receber é diferente do valor que é liberado quando faz o pedido de empréstimo consignado do benefício do auxílio Brasil pago pelo Governo Federal.

Até o momento a data foi adiada e o dinheiro continua lá. O banco ainda não compartilhou nenhuma informação oficial sobre uma data de liberação do dinheiro, entretanto muitos brasileiros estão se perguntando quando isso vai acontecer e falaram que possivelmente poderia acontecer nesta última segunda-feira (07), mas não ocorreu.

Banco Central

A informação do Banco Central até o momento é que o adiamento dessa liberação ocorreu devido a greve dos servidores, e quem entra no sistema dos valores a receber consegue verificar que o sistema está suspenso temporariamente. O banco informou também que pretende divulgar para a população um novo calendário para eles se basearem nas datas das novas consultas e a reabertura do sistema para poderem realizar o saque do valor que está retido.

O Banco Central ainda não divulgou e os brasileiros que tentaram fazer essa consulta no sistema no dia 07, na segunda-feira, não tiveram sucesso. Para quem não conhece, o site Valores a Receber, é um site ao qual o cidadão consegue entrar para consultar se tem algum dinheiro esquecido, quem não gostaria de receber essa notícia não é mesmo? Dinheiro sempre é bem vindo, quem sabe você tem um valor para fazer um saque.

2° consulta pelo CPF

Para você realizar a consulta é bem simples, você consegue entrar no site do Valores a Receber e lá mostrará se tem algum valor para você realizar o saque e pedir a transferência desse dinheiro, lembrando que você vai precisar do seu login da conta Gov.br no nível prata ou ouro.

Após isso, você informa o número do seu CPF – Cadastro de Pessoa Física – através deste site: https://www.bcb.gov.br/. Mas é importante destacar que até o momento da publicação desta notícia a consulta está suspensa.

O que é o dinheiro esquecido?

Normalmente, esse valor que está retido no Banco Central deve ser referente a contas correntes que foram encerradas mas ficaram com algum saldo disponível, até mesmo em contas de poupança.

Pode ser também recursos de consórcios que foram encerrados mas que não tiveram procura ou cotas de capital com sobras de beneficiários. O Governo Federal informou que desde o mês de abril, especificamente no dia 17, o sistema de valores a receber está passando por modificações.

