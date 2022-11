Solicite HOJE até R$ 3.000 através da Caixa; saiba como!

Uma boa notícia para você que está precisando de crédito. Recentemente o banco Caixa Econômica Federal liberou um microcrédito através da poupança digital que a pessoa consegue pelo aplicativo do Caixa Tem, e melhor, essa nova linha de crédito pode ser contratada por pessoas que estão com o nome sujo.

Mas o intuito desse microcrédito é especialmente para ajudar pessoas que querem começar um empreendimento ou continuar com o seu já aberto, dando um suporte financeiro já que a inflação está alta.

Nova linha de crédito de R$ 3 mil

Segundo uma pesquisa, em nosso país cerca de 63 milhões de pessoas está com o nome sujo, ou seja, se for contar em porcentagem de 100% cerca de 39,17% estão negativados, e os maiores motivos são pelo não pagamento de contas, cartão de crédito e boletos. Entretanto, esse fator pode implicar diretamente na vida financeira da pessoa prejudicando o nível de score de crédito, por isso a Caixa criou esse novo método para atingir principalmente os microempreendedores.

O programa se chama Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores, SIM Digital, válido para pessoas que estão negativadas ou em dia. Esse programa não é para ser utilizado em outra ocasião a não ser envolver em negócios, pois o Governo não quer que a população se envolva com mais dívidas e sim tenha um controle financeiro para se apoiar em seu negócio, ter um bom atendimento, e quitar todas as contas.

Esse microcrédito estará disponível tanto para pessoas físicas ou para MEIs, com a solicitação, o valor pode ser de R$ 1 mil a R$ 3 mil. Veja agora abaixo como funcionará para cada pessoa:

Pessoa Física: Neste grupo, a pessoa só consegue o crédito de R$ 1 mil e 1,95% de taxa de juros mensalmente com a possibilidade de parcelamento em até 24 vezes.

MEIs (Microempreendedores Individuais): Neste grupo, a pessoa consegue o crédito de R$ 3 mil e 1,99% de taxa de juros mensalmente com a possibilidade de parcelamento em até 24 vezes.

É importante destacar que no caso do grupo dos Microempreendedores Individuais é preciso que tenha ao menos 12 meses de trabalho com o documento do CNPJ para poder solicitar essa nova linha de crédito disponibilizada pela Caixa Econômica Federal.

Passo a passo de como solicitar a nova linha de crédito da Caixa

O passo a passo que vamos mostrar agora é como esse processo pode ser solicitado pela plataforma do Caixa Tem por pessoas físicas.

1 passo: Baixe o aplicativo Caixa Tem

2 passo: Faça o seu cadastro e atualize

3 passo: Após isso clique em “Contratar Crédito Caixa Tem”

4 passo: Nesta etapa você deve inserir para o que você vai usar o dinheiro, (importante destacar que esse dinheiro é para empreendimento).

5 passo: Faça uma simulação do valor do empréstimo, parcelas e os juros

6 passo: Após isso será feita uma poupança digital para quem ainda não tem, não há taxas.

7 passo: Confirme o processo e espere até 10 dias para ter a resposta do Governo Federal.

