Plataforma gratuita pode te ajudar a tirar 1.000 na redação do Enem 2022; confira!

Glau é um site que permite a correção online de ensaios. Gratuitamente, a plataforma faz uma correção imediata e gratuita do texto do aluno, indicando possíveis erros e emitindo uma nota simbólica que aquele ensaio poderia obter no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Para fazer a análise, a ferramenta utiliza um serviço de inteligência artificial capaz de identificar erros gramaticais e desvios do tema. Glau também faz sugestões para melhorar o ensaio, de acordo com a língua portuguesa e as competências exigidas pelo exame.

O aluno pode enviar quantas redações desejar para que Glau corrija. Não há limite de tempo e as submissões são gratuitas. Conforme novos textos são adicionados, o site mostra estatísticas e gráficos mostrando o progresso do aluno, assim como dicas que podem ajudar a aumentar a pontuação. Confira o seguinte tutorial sobre como usar Glau para corrigir redações gratuitamente.

Como usar o Glau para revisar redações

Vá até Glau ( glau.com.vc ) e clique em “Começar agora, é grátis” Acesse com sua conta Google ou digite seu endereço de e-mail Após fazer o login, clique no botão “Escrever” Na aba “Critérios de avaliação”, escolha “Enem” e pressione “Avançar” Escolha um tópico de ensaio no menu do lado esquerdo e clique em “Avançar” Escreva seu ensaio na caixa à esquerda e veja imediatamente as estatísticas de seu texto no canto direito da tela. Proceda à avaliação com o botão “Enviar” Veja sua pontuação no ensaio, de acordo com os critérios da Enem Use o menu à direita para ver estatísticas e pontos de melhoria de seu texto Clique nos termos sublinhados no texto para ver sugestões de substituições que podem melhorar seu texto.

Aí está. Agora que você sabe como usar o site Glau para corrigir redações gratuitamente, use esta dica para praticar seu texto e obter uma nota de 1000 no exame Enem.

Leia mais: Novo reajuste da GASOLINA; combustível ficou mais caro?

Assuntos relacionados

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um teste de admissão ao ensino superior conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), uma autarquia ligada ao Ministério da Educação do Brasil.

Ele foi criado em 1998, inicialmente para avaliar a qualidade do ensino médio no país. Seu resultado só serviria para o acesso ao ensino superior nas universidades públicas brasileiras em 2004, depois que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei do Programa Universidade para Todos (ProUni) e, em janeiro de 2010, o Sistema de Seleção Unificado (SISU) foi desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) durante o governo do ex-presidente Lula, para candidatos a se matricularem em instituições públicas de ensino superior.

Em 2014, o Enem foi o maior exame vestibular do Brasil em número de inscritos, cerca de oito milhões, e o segundo maior do mundo, atrás apenas do Gāo Kao, o exame de ingresso no ensino superior da República Popular da China.

O exame também é comparável ao Baccalauréat da França, ao Abitur da Alemanha, A Levels do Reino Unido (exceto Escócia), Highers da Escócia, Selectividad da Espanha, Daigaku do Japão Nyūshi Center Shiken, Suneung da Coréia do Sul, e ao SAT e ACT dos Estados Unidos.

Leia mais: R$ 550 no PicPay; como ganhar?