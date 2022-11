Esquenta Black Friday da Amazon traz produtos com descontos de até 50%

Embora o dia que promete promoções imperdíveis em lojas de vários ramos só seja comemorado este ano em 25 de novembro, a Amazon iniciou nesta segunda-feira (31) o aquecimento de sexta-feira preta. A iniciativa traz negócios antecipados diariamente em várias categorias.

Este é o maior evento de compras da Amazon no Brasil, começando em 31 de outubro e continuando até o final do ano, com a Black Friday incluída no período. No ano passado, a data conhecida por trazer várias promoções, ofertas e descontos, trouxe retornos positivos para a empresa e para os milhões de clientes que puderam adquirir produtos em todas as categorias.

Aquecimento da Sexta-feira Negra: quais são os descontos oferecidos pela Amazon?

Confira abaixo quais são os descontos oferecidos pela Amazon.

Categoria Desconto (em %) Brinquedos e Jogos Esportes e Aventura até 15% Pet Shop Cozinha Jardim e Piscina Ferramentas e Construção até 20% Casa Bebidas Alcoólicas Casa Inteligente Cuidados Pessoais e de Casa Bebês até 25% Alimentos e Bebidas Automotivos Beleza e Moda até 30% Livros e eBooks até 50%

Quais são os produtos com desconto no Esquenta de Black Friday?

Os produtos com desconto incluem cafeteiras, fritadeiras, panelas, aspiradores, travesseiros, esfregão, lâmpadas inteligentes, furadeiras, conjuntos de ferramentas, produtos para o cabelo, perfumes, maquiagem, relógios, calçados esportivos, chinelos e bolsas.

Você também pode encontrar ofertas para fones de ouvido com e sem fio, acessórios para jogadores de marcas famosas, monitores, mouses, livros da Harper Collins, Planeta e Ciranda Cultura, consoles, jogos e acessórios da Playstation, Xbox e Nintendo.

Além disso, há canetas, lápis coloridos, cadernos, brinquedos e produtos para bebês, artigos para lojas de animais, óculos térmicos, bicicletas e materiais adequados para exercícios físicos e ginásios. Os clientes também podem encontrar CDs, DVDs, vinis, acessórios de jardinagem, mangueiras, lavadoras, acessórios e produtos para o cuidado de motocicletas e carros, entre muitas outras ofertas.

A Amazon está dando frete gratuito a todos os clientes?

Os clientes que são membros da Amazon Prime também recebem remessa gratuita em todo o país para produtos elegíveis. Portanto, não há valor mínimo de compra. Outros clientes recebem frete grátis em compras acima de US$129 em todos os itens enviados pela própria empresa.

Finalmente, deve-se observar que o aquecimento da Black Friday da Amazon é também um período importante para as pequenas e médias empresas brasileiras. Assim, além de ter acesso a vários produtos, as pessoas têm a oportunidade de aprender sobre as histórias de sucesso dos vendedores parceiros.

Quem é a Amazon?

É uma empresa multinacional de tecnologia sediada em Seattle, Washington. A empresa se concentra no comércio eletrônico, computação em nuvem, streaming e inteligência artificial. É considerada uma das cinco maiores empresas de tecnologia, juntamente com Google, Apple, Microsoft e Facebook.

A empresa começou como uma livraria digital, mas expandiu suas atividades para se tornar a maior empresa de comércio eletrônico do mundo. Hoje a Amazon vende produtos de todos os tipos, incluindo brinquedos, eletrônicos, roupas e acessórios.

