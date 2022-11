Passo a passo para SACAR R$ 1.000 no Caixa Tem; simples e rápido!

O fácil acesso ao crédito pode fazer a diferença para muitas pessoas que querem começar ou investir em um pequeno negócio. Com isto em mente, a Caixa Econômica Federal oferece empréstimos de até R$ 1.000 sem complicação, diretamente através do aplicativo da Caixa Tem.

Esta linha está disponível para pessoas físicas que desejam iniciar um negócio e também para aqueles que já são Microempreendedores Individuais (MEI). No caso do segundo grupo, é possível resgatar até R$ 3.000.

A pessoa interessada em contrair um empréstimo deve primeiro ser aprovada na análise de crédito feita pelo banco estadual, o que leva apenas alguns dias. Quem estiver em débito pode solicitar, desde que a dívida não exceda R$ 3 mil em 31 de janeiro de 2022 (estão excluídos os empréstimos habitacionais e os limites não utilizados).

No caso do MEI, é necessário estar dentro da regra da categoria que autoriza vendas brutas de até R$ 81 mil por ano, além de ter um CNPJ com 12 meses ou mais de atividade. Outra condição é ter uma conta de pessoa jurídica na Caixa Econômica Federal.

Condições para retirada dos R$ 1 mil pelo Caixa Tem

Em relação às taxas de juros e prazos de pagamento, verifique as condições:

Pessoas físicas: até R$ 1 mil, com taxas de juros a partir de 1,95% ao mês e parcelas em até 24 meses. MEI: até R$ 3 mil, com taxas de juros a partir de 1,99% ao mês e parcelas em até 24 meses.

Como solicitar o crédito?

A solicitação pode ser feita diretamente no pedido da Caixa Tem para pessoas físicas, anexando previamente os documentos necessários para atualizar a inscrição. A opção está disponível na opção “Contratar Crédito Caixa Tem”.

A pessoa jurídica (MEI), por outro lado, deve dirigir-se a uma agência bancária da Caixa para solicitar o empréstimo. A resposta do banco pode demorar até 10 dias.

O que é o Caixa Tem?

O CAIXA Tem foi fornecido para facilitar o entrada de todos os brasileiros a serviços e transações bancárias.

Com ele em mãos, você tem uma conta digital totalmente gratuita para usar no seu dia a dia. Pode receber e mandar dinheiro via Pix ou transferências (via TED), poupar, pagar suas contas, fazer recarga de celular, contratar seguro, pagar na maquininha e fazer empréstimos. Além do mais, com o seu cartão de débito virtual, você pode fazer compras em aplicativos de entrega ou de vídeo/música e também fazer suas compras pela internet.

O aplicativo CAIXA Tem é leve e é compatível com praticamente todas os aparelhos celulares – tanto Android (https://bit.ly/3fmQ2cJ) quanto IOS (https://apple.co/3gO2ZN0). A tecnologia também é acessível para Pessoas com Deficiência (PcD).

Antecipação do Saque-Aniversário do FGTS

Além de solicitar Cartão de Crédito ou o Crédito CAIXA Tem, você também poderá antecipar até 3 períodos do Saque-Aniversário FGTS pelo CAIXA Tem. É um empréstimo fácil, rápido e sem burocracia nenhuma.

