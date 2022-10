Estas são as 10 acomodações mais ASSUSTADORAS do Airbnb: você teria coragem de se hospedar?

Você está procurando uma experiência fantasmagórica no mesmo nível dos filmes de terror? Na Airbnb há algumas opções muito curiosas que podem replicar a sensação de ser o protagonista em ambientes horripilantes. No clima do Halloween, o serviço de hospedagem destacou cinco locais que podem ser interessantes para quem procura algo mais sombrio – e possivelmente assustador.

São propriedades belas e aparentemente inofensivas, mas podem gerar um frio ou outro nos momentos mais calmos. Seja pela decoração ou pela história, cada um destes ambientes gera curiosidade e cria um desafio.

Você seria capaz de passar uma noite em paz?

The Manor Master Chamber

Uma bem conhecida mansão misteriosa construída em 1883, cheia de móveis antigos e vários detalhes que podem ser horripilantes. Parece uma má idéia, mas pode ser uma grande experiência na cidade de Saint Paul, Minessota (EUA).

Pelas fotos, você pode dizer que esta casa Airbnb poderia facilmente ser um cenário de filmes de terror, mas você não precisa ter medo de passar algum tempo lá (ou não). Pelo menos, é um lugar interessante para passar períodos como o Halloween.

Alugar a mansão assombrada é de 471 dólares por noite e comporta até quatro hóspedes.

The Chamber Apartment

Em York, Reino Unido, The Chamber Apartment é conhecido por ter “aparições”. O imóvel tem mais de 600 anos e está praticamente em seu estado original, servindo quase como uma “cápsula do tempo”, de acordo com a própria Airbnb.

A hospedagem custa US$ 749 por noite, aceitando até quatro hóspedes em duas camas.

Quarto Assombrado de Wake Forest

Esta casa é exatamente o lugar para o qual as estrelas de cinema de terror são atraídas. Construída em 1040, a Stroud House in Wake Forest, EUA, é um cenário ideal para os thrillers de cinema, com supostas manifestações sobrenaturais de passos no corredor, luzes que se acendem aleatoriamente e uma caixa de música que toca sozinha – tudo de acordo com relatos de convidados.

Por 378 dólares por noite, você pode alugar o quarto e trazer uma pessoa extra para a emoção.

Quarto em Talliston

Com uma decoração escocesa peculiar, o “Quarto assombrado” em Talliston, Reino Unido, mergulha os visitantes em um ambiente curioso e possivelmente fantasmagórico. O apartamento está repleto de detalhes peculiares e itens que não despertariam medo em contextos normais, como brinquedos e livros infantis, mas que aqui se tornam itens bastante assustadores.

O quarto em Talliston custa R$ 938 por noite e é adequado para um hóspede.

Chalé das “Três Bruxas Loucas”

Conhecida como a Cabana das Irmãs Sanderson em Salem, EUA, a casa é uma réplica da casa das Irmãs Sanderson, um trio de bruxas negras que estrelaram o filme da Disney Abracadabra (1993).

Nesta casa, a experiência parece ser um pouco mais tranquila (e possivelmente mais humorística) do que em estadias anteriores, mas a composição da casa tenta transportar os hóspedes para um ambiente assombrado, como se já existisse assim há mais de 300 anos.

Uma estadia lá custa cerca de US$161 por noite, mas o preço varia dependendo da disponibilidade e da duração do aluguel. Há lugares para dois hóspedes, com dois quartos e duas camas.

Casa no Abismo

Também em Terlingua há uma casa interessante na beira de um abismo que, à primeira vista, parece bastante aconchegante, mas é um lugar ideal para uma emboscada nos slashers mais clichês ou filmes de ficção científica. Embora não seja tão inóspita quanto as opções anteriores, ainda assim parece uma aventura interessante.

A estadia aqui, porém, é bastante cara: R$ 2.700 por noite.

Quarto da Garota Morta

Você já pensou em dividir um quarto com um fantasma? Em Nova Orleans, EUA, aparentemente isto é possível. Uma mansão de 130 anos é supostamente aterrorizada pelo fantasma de uma garotinha que foi enterrada lá após uma morte prematura.

Atualmente, a tarifa diária para este quarto varia dependendo da data, mas é de cerca de US$ 580.

A Cidade Fantasma

Em Terlingua, EUA, uma propriedade tenta proporcionar a sensação genuína de estar em uma casa abandonada no meio do nada. A propriedade muito autêntica, por assim dizer, consiste em um quarto, sala, cozinha e uma área externa muito humilde que, em noites escuras, não parece interessante visitar ou parar para pedir ajuda – especialmente em filmes de terror.

Uma noite nesta casa custa R$ 776 e é o suficiente para trazer um companheiro corajoso.

A mansão mal assombrada

Para fechar, existe esta elegante mansão em Upper Marlboro, Maryland. A propriedade de 1852 é bastante espaçosa – talvez o suficiente para abrigar você e presenças sobrenaturais. De acordo com relatos de hóspedes, fantasmas vagueiam pelos corredores e quintal.

Uma noite nesta mansão custa R$ 2.700.

Hospital da Guerra Civil

Os hospitais em si já são ambientes sinistros, mas os hospitais de guerra são ainda mais sérios. Em Gettysburg, EUA, há uma casa que serviu como centro de recuperação para os Confederados durante a Guerra de Secessão Americana. Como você pode imaginar, houve lá vítimas, e supostamente alguns espíritos ainda circulam na sala.

Uma noite lá custará US$ 589, e apesar do suspense, o ambiente parece muito aconchegante.

