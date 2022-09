Praticar esportes é importante para manter uma boa saúde: ajuda a prevenir e tratar o excesso de peso, hipertensão e diabetes, além de reduzir o estresse e melhorar o humor. No entanto, existe a possibilidade de que a prática de exercício físico cause lesões. Diante disso, a pergunta que fica é o que uma lesão esportiva pode causar na vida de um atleta?

Em primeiro lugar, é fundamental saber qual a diferença entre atividade física e exercício físico. Esse é o ponto de partida para conseguir evitar lesões.

De fato, neste artigo, descrevemos as lesões esportivas mais comuns e suas causas, bem como as principais medidas para preveni-las e tratá-las. Por isso, se você quer saber o que uma lesão esportiva pode causar na vida de um atleta, continue acompanhando.

O que uma lesão esportiva pode causar na vida de um atleta?

Lesões esportivas podem ocorrer por diferentes razões. Estes incluem acidentes (por exemplo, quedas), falta de aquecimento antes do exercício, o uso de equipamentos esportivos inadequados, má técnica ou falta de aptidão física para realizar o exercício.

Lesões esportivas podem afetar diferentes tecidos do corpo, incluindo músculos, tendões, ligamentos, articulações ou ossos. Entre as lesões mais comuns associadas ao esporte estão:

Contusão

Depois de um choque, golpe, colisão ou queda, hematomas podem aparecer no corpo. Este é um sinal de que os tecidos na área afetada foram comprimidos. A pele está intacta e não há fraturas.

Todas as partes do corpo podem sofrer hematomas, de ossos a músculos e tendões. Casos comuns dizem respeito a cotovelos, joelhos, ombros e costelas.

Órgãos como fígado, pulmões, cérebro ou olhos (se forem atingidos por uma bala) também podem ser vítimas desse tipo de lesão.

Há uma diferença entre hematomas leves e graves. No caso deste último, os tecidos incham, resultando em derrame sanguíneo, chamado de hematoma.

Um hematoma se forma quando a violência da força externa estoura pequenos vasos sanguíneos; o sangue é então encontrado nos tecidos.

As contusões são dolorosas quando a parte afetada do corpo está sujeita a movimento ou peso. Elas cicatrizam em duas a três semanas em geral, dependendo da gravidade. No entanto, as contusões nas costelas podem durar meses e são muito dolorosas.

Entorse

Uma entorse ocorre com mais frequência quando uma articulação se torce. A cápsula articular, um envelope apertado ao redor da articulação, é então danificada.

Os ligamentos entrelaçados que conectam os ossos que estão localizados antes e depois da articulação também estão super extensíveis.

Pequenos vasos sanguíneos também sofrem choque, o que causa hematomas e forte inchaço. A junta perde flexibilidade. Entorses são muito dolorosas. Elas levam entre quatro e seis semanas para cicatrizar, em geral.

Danos à cartilagem

Esportes como tênis e basquete, nos quais gira em torno dos ligamentos do joelho, aumentam o risco de lesões no menisco.

Inflamação do tendão

Enquanto os ligamentos conectam os ossos uns aos outros, os tendões conectam os músculos aos ossos. Muita tensão no tendão pode causar irritação e inflamação.

Isso geralmente acontece no cotovelo, por causa de muito esforço. Falamos de cotovelo de tenista ou cotovelo de golfe, dependendo dos tendões em questão. O tendão de Aquiles também pode sofrer inflamação.

Luxação

Quando uma força externa significativa se aplica abruptamente a uma articulação, pode acontecer que o osso dessa articulação “saia do lugar”.

Uma queda ou movimento acima da cabeça é muitas vezes a causa de tal lesão. Então é impossível mover a parte afetada do corpo adequadamente e, às vezes, aparece uma dor aguda.

Fratura óssea

Nossos ossos podem suportar muitas coisas. Mas pode acontecer que eles quebrem quando sofrem um grande choque externo. Isso pode acontecer em caso de queda, mas também no caso de colisão com alguém.

Fraturas também podem ocorrer se muito estresse for aplicado. Isso é chamado de fratura por fadiga.

As fraturas são muitas vezes extremamente dolorosas e é impossível mover a parte afetada do corpo. Isso leva a inchaço e desalinhamento. Quando o osso rasga a pele, é chamado de fratura exposta. Uma fratura é sempre uma emergência médica!

O que fazer para prevenir uma lesão esportiva?

Um exercício que se adapte à sua condição física impedirá que você se machuque nos esportes

Seja por razões de hábito, gosto ou situação médica, cada pessoa deve procurar um tipo de exercício ou atividade esportiva que se adapte às suas condições.

O ideal é pedir conselhos a um especialista em uma clínica ortopédica sobre que tipo de atividades seriam mais aconselháveis no nosso caso.

Se não estivermos acostumados a praticar esportes e pretendemos começar a se exercitar, o mais correto seria começar com atividades de baixa demanda, como:

Caminhada

Ginástica de condicionamento físico

Natação

Yoga

Dessa forma, será mais fácil evitar lesões esportivas que podem ocorrer com exercícios de alta intensidade, como corrida, futebol e outros esportes mais exigentes.

Nutrição adequada também é importante para prevenir lesões no esporte.

A nutrição é a base para garantir o melhor desempenho esportivo, tanto para melhorar nossa condição física quanto para evitar problemas de desidratação ou falta de nutrientes.

Um dos fatores que mais devemos observar durante o exercício físico é a hidratação. Antes, durante e após o treinamento, temos que beber líquidos suficientes para que os músculos permaneçam adequadamente hidratados.

Também devemos prestar atenção especial à comida. É importante saber o que devemos comer antes e depois dos esportes. Especialistas recomendam a ingestão de alimentos ricos em água, para garantir níveis de hidratação, bem como alimentos com altos níveis de glicose que fornecem energia aos músculos e melhoram nosso desempenho.

Se você quiser evitar lesões durante o exercício, não pule o aquecimento e o resfriamento.

O aquecimento pré-exercício é essencial para evitar lesões esportivas. Em alguns minutos, enviaremos sangue para os músculos e os prepararemos para agir.

Aquecer é algo tão simples quanto começar em um ritmo lento nos primeiros minutos e depois acelerar a atividade progressivamente.

Da mesma forma, o resfriamento pós-exercício é necessário para que os músculos relaxem e para que a temperatura corporal e a frequência cardíaca recuperem seu nível habitual em repouso.

Se o aquecimento consistiu em iniciar a atividade progressivamente, o resfriamento é o mesmo, mas vice-versa, diminuindo a taxa de atividade progressivamente até a parada completa.

Aprenda pouco a pouco para não se machucar durante os esportes

Costuma-se dizer que antes de correr você tem que aprender a andar, e esta afirmação é válida para qualquer esporte ou exercício que queiramos praticar.

O ideal se quisermos evitar lesões esportivas é aprender o básico antes de entrar na prática de qualquer exercício ou disciplina.

Inscreva-se em uma academia ou centro esportivo onde um profissional pode aconselhá-lo com segurança.

Encontre um personal trainer que conheça suas necessidades e adapte uma rotina à sua situação.

Junte-se a um grupo de pessoas com experiência nessa disciplina para ajudá-lo a começar.

A respiração é essencial para prevenir lesões durante o exercício

Exercícios intensos geralmente exigem uma alta taxa de respiração, mas a respiração é algo ao qual devemos prestar atenção se quisermos evitar lesões esportivas.

Certifique-se de respirar profundamente e manter um ritmo que evite sentimentos de sufocamento. Dessa forma, você enviará as quantidades necessárias de oxigênio para os músculos e para o cérebro.