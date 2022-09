É normal que todo cidadão brasileiro queira ver seus documentos e por isso é importante descobrir como saber o número da Certidão de Nascimento pela Internet.

Muitas pessoas não sabem que há essa possibilidade de acesso virtual para saber o número de seu documento, logo é viável explicar como se deve fazer para descobrir.

Afinal, é direito do cidadão ter seus documentos e garantias que indicam possuir suas obrigações e seus outros direitos.

Analisando sobre como saber o número da Certidão de Nascimento pela Internet

O primeiro passo para quem deseja saber como saber o número da Certidão de Nascimento pela Internet é ir direto no site de Registro Civil.

Para entrar no site você deve acessar o endereço com link que logo você será direcionado ao portal de registros e informações.

Logo na página inicial do site terá as certidões disponíveis para acesso, você, portanto, deve clicar em “nascimento”.

O próximo passo é preencher os dados e informações pessoais que o site exige para buscar o número da sua Certidão de Nascimento.

Ainda, durante o processo de confirmar os seus dados e informações pessoais, deve-se preencher com a numeração do livro, folha e termo da sua certidão pessoal.

Para continuar o processo, será necessário informar o Estado, cidade e o cartório em que houve o seu registro.

Caso não se lembre exatamente do cartório é possível perguntar a algum conhecido próximo ou tentar encontrá-lo pelo site.

O passo seguinte é informar o seu nome completo de solteiro, independentemente do status do relacionamento atual.

O livro de registro e o nome dos pais são informações opcionais quando se trata de descobrir o número da certidão.

Contudo, é importante analisar sempre as informações que são necessárias para se obter o número desejado da certidão.

Isso acontece porque há dois tipos da certidão em questão, podendo ser o modelo antigo ou o modelo recente adotado a partir de 2017.

Como encontrar os dados necessários na certidão de nascimento antiga ou nova?

Para aqueles que buscam, como saber o número da Certidão de Nascimento pela Internet, devem se atentar ao local em que essa se encontra.

Ou seja, o número da certidão ou matrícula estará logo abaixo do nome completo da pessoa no documento, se tornando fácil de achar.

Caso a certidão seja antiga você não vai encontrar o número da matrícula, mas sim um registro com livro, página e termo.

Ocorre que as certidões de nascimento mais velhas são as mais predominantes no país devido o modelo novo começar a circular apenas em

Portanto, o que indica a matrícula em uma certidão antiga é o livro, folha e o seu termo que está no início do registro.

O livro no cartório onde a criança teve seu registro é o mesmo número do livro que está representado no documento.

Do mesmo modo, a folha também corresponde àquela que em que o registro foi feito no livro presente em cartório.

Por fim, o termo é basicamente o termo de nascimento da pessoa civil, que a partir deste momento terá seus direitos e deveres.

Logo, para encontrar o número da certidão em um documento recente basta procurar o número por meio da “matrícula”.

No entanto, se desejar encontrar os dados referente ao número da certidão, deverá usar informações como termo, folha e livro.

Para que é importante a Certidão de Nascimento?

A Certidão de Nascimento é um dos documentos mais importantes para o registro de uma pessoa civil, se não for exatamente o mais importante.

Isso acontece porque com o nascimento se torna importante ter acesso a todos os demais documentos como RG e CPF, além de ter suas garantias de dever e direitos previstos em lei.

Portanto, sem a certidão em questão se torna difícil garantir acesso a estes documentos e direitos, pois em teoria a pessoa não se registrou como viva.

No entanto, com o avanço da tecnologia e do mundo moderno, os documentos que antes eram previstos em papéis e folhas agora têm que acompanhar o avanço, sendo possível emitir documentos até mesmo no Sac em Vitória da Conquista.

Isto é, documentos que antes tinha-se apenas em registro de papel e caneta precisa se transferir para o mundo virtual, conforme o avanço da modernidade.

Caso isso não ocorra, com a evolução do mundo as pessoas que não se adaptam acabam ficando para trás e perdendo de certo modo os seus direitos.

Um exemplo clássico deste fato é a facilidade em acesso aos documentos por meio de aplicativos, pois caso se perdesse antes o documento físico era mais difícil de se reverter.

Ou seja, caso acontecesse algo com um documento em mãos era necessário um segundo documento, já com o aplicativo o acesso se torna rápido e eficiente, sem riscos de perdê-lo. Por essa razão se torna tão importante, aprender como saber o número da Certidão de Nascimento pela Internet, pois a pessoa terá neste momento o seu acesso virtual.