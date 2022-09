Passo a passo para alugar um imóvel com a imobiliária

Alugar um imóvel junto à imobiliária continua sendo a forma mais segura de realizar essa negociação. Afinal, além de conhecer a reputação da empresa, você consegue realizar visitas à propriedade, garantindo maior proteção contra golpes imobiliários, direitos e deveres, assim como agilidade no processo. Vale lembrar ainda que por ser especializada e conhecer os empreendimentos da região, ela ainda é capaz de encontrar a casa ou apartamento mais adequado para suas necessidades, preferências e, claro, orçamento.

Contudo, nem sempre as pessoas entendem qual é o passo a passo para alugar um imóvel, sendo necessário ter um bom planejamento e atenção. Portanto, se você está pensando em mudar de apartamento, continue acompanhando o post de hoje até o fim e saiba quais são as etapas para alugar um imóvel junto da imobiliária.

1. Entenda a diferença entre desejo e necessidade

O primeiro passo é entender se a locação se dá por uma necessidade ou desejo, pois isso será determinante para entender qual será a velocidade que o processo deverá ocorrer. Afinal, quando há necessidade, o processo precisa ser mais rápido, mas se for um desejo, poderá gastar mais tempo procurando o imóvel ideal.

Além disso, entender se é um desejo ou necessidade também irá ajudar na hora de analisar quais devem ser as características da propriedade, como localização, quantidade de cômodos, entre outros.

2. Calcule os gastos

Em seguida, você deve fazer uma análise de sua vida financeira para entender qual é o valor disponível para o aluguel. Contudo, mais do que isso, você ainda deve calcular o custo mensal como um todo, incluindo o valor do condomínio, IPTU e demais impostos, assim como contas de água, luz, gás, etc. Inclusive, caso mude para um bairro mais caro, também é importante considerar os valores médios de gastos com alimentação, supermercado, etc.

3. Faça pesquisas

Com o valor disponível para o novo imóvel na cabeça, você já pode começar as pesquisas. Atualmente, a maior parte das imobiliárias disponibilizam sua carteira de imóveis na internet, permitindo que você faça pesquisas sem sair de casa. Mas, caso queira, uma boa dica é entrar em contato com a empresa e conversar com um corretor. Ao informar suas necessidades, demandas e orçamento, ele poderá ajudar a encontrar o imóvel ideal com maior facilidade.

4. Marque as visitas

Por mais que o imóvel pareça perfeito na internet, é importante marcar uma visita para conhecer o local de perto. Nesse momento, é importante fazer uma lista de perguntas sobre o imóvel, a fim de garantir que será a escolha certa para sua nova fase. Da mesma forma, avalie minuciosamente todos os detalhes, como posição solar, quantidade de cômodos, vizinhança, comércio da região, etc. Se possível, visite o local em horários diferentes ao longo da semana, pois assim poderá conhecer melhor como é a rotina dos moradores.

5. Atente-se ao contrato

Depois de escolher a casa ou apartamento, a burocracia se inicia, mas caso escolha uma imobiliária de confiança, saiba que o processo é bem mais simples. Contudo, ainda assim é importante ficar atento a alguns detalhes. Por exemplo, o termo de locação não deve ter somente o valor que será pago, mas também informar sobre regras, como prazo da locação, início do contrato, multa de rescisão contratual, eventuais reformas, etc. Aqui, vale muito solicitar toda revisão do documento, um advogado poderá fazer esta verificação para você.

Vale lembrar ainda que diversos documentos serão exigidos, assim como a garantia de locação, que pode ser fiador, seguro-fiança, cheque caução, etc.

6. Aguarde a vistoria

Uma etapa de extrema importância no processo de locação é a vistoria do imóvel, que deve ser feita por profissionais especializados no assunto e acompanhada do futuro inquilino. É ela quem irá garantir a proteção de locador e locatário, pois serão registradas todas as características da propriedade em um documento assinado pelos envolvidos. Dessa forma, é possível garantir que ao final do contrato, a casa ou apartamento seja entregue da mesma forma que o inquilino recebeu. Além disso, também garante que a propriedade será totalmente habitável e livre de problemas.

7. Assinatura do contrato

Por fim, depois da vistoria ser feita, ela deve ser anexada junto ao contrato. Os documentos devem ser lidos com atenção e conferidos em todos os detalhes. Então, depois de assinar, é necessário reconhecer firma no cartório e, por fim, pegar as chaves para dar início a essa nova etapa.

Então, agora que você sabe qual é o passo a passo para alugar uma casa ou apartamento junto da imobiliária, já pode seguir nossas dicas. Lembre-se de avaliar suas necessidades, a fim de agilizar o processo de escolha de imóvel. Além disso, não se esqueça de estudar o orçamento com calma, pois é importante considerar não apenas o valor do aluguel, mas também a mensalidade do condomínio e outros custos, como contas de água, luz, internet, etc. Dessa forma, você evita extrapolar sua vida financeira, garantido maior tranquilidade no dia a dia e, consequentemente, qualidade de vida.