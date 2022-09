Logística na Black Friday: 7 dicas para preparar seu negócio

É fato que a Black Friday é um dos momentos mais aguardados do ano pelos consumidores, sendo que muitos se preparam com antecedência para garantir os melhores preços e promoções. No entanto, além dos próprios clientes, as empresas também precisam se preparar para essa época, principalmente em relação à entrega e área de logística. Afinal, a demanda aumenta significativamente, sendo uma excelente oportunidade para garantir a fidelização de seus novos clientes e criar uma boa imagem perante o mercado. Então, pensando nisso, preparamos o post de hoje para dar 7 dicas de como preparar a logística de seu negócio para a Black Friday.

1. Tenha uma estrutura

Os galpões logísticos são excelentes para quem quer criar uma estrutura para a Black Friday e também para o dia a dia do negócio. Afinal, eles contribuem de forma significativa para a melhor experiência de entrega, agilizando e organizando os processos. Isso porque, um galpão logístico está localizado em regiões estratégicas e conta com uma organização específica para garantir maior rapidez, economia e praticidade no envio dos produtos. Portanto, não deixe de preparar o espaço para a Black Friday e garantir a melhor experiência para seus clientes.

2. Negocie com a melhor transportadora

A transportadora é um dos elementos principais na Black Friday, podendo ser a grande solução ou problema. Isso porque, é comum que empresas terceirizem esse serviço para organizações especializadas. Sendo assim, é primordial escolher bons parceiros de negócios, impactando tanto o bolso do cliente quanto sua decisão de compra. É importante ter em mente que os consumidores estão cada vez mais atentos e observam não apenas o custo do frete, mas também como a mercadoria será entregue para ele.

Sendo assim, estude os prazos de logística das empresas e valores, procurando oferecer diferentes opções de envio. Dessa forma, o cliente pode escolher aquela que mais lhe atende.

3. Avalie os preços

Dependendo do caso, o custo da entrega pode ser maior que o preço do produto, gerando frustração para o cliente e, consequentemente, abandono de carrinho. Portanto, a fim de evitar esse tipo de problema, negocie com transportadoras o máximo que puder, pois de forma geral, quanto mais envios, menos você paga. Tenha em mente que boa parte das transportadoras estão dispostas a conceder um certo desconto, pois entendem que podem se tornar parceiras quando o volume de vendar aumentar no longo prazo.

4. Considere oferecer frete grátis

De acordo com uma pesquisa realizada pela Opinion Box, 65% dos clientes apontam que o frete grátis é o principal fator que estimula a compra online. Contudo, caso queira oferecer essa possibilidade, é importante calcular a viabilidade para seu negócio. Uma boa dica é deixar disponível a partir de um valor mínimo de compras, que pode ser um pouco acima do valor de seu ticket médio. Além disso, criar essa oferta para regiões específicas do Brasil, onde você tem mais clientes, também é uma estratégia interessante.

5. Ofereça simulação de fretes e prazos

Errar no cálculo simulado do frete e no prazo de entrega é um erro grave e que não pode ser cometido, principalmente na Black Friday. Isso porque, se você informar um prazo para o cliente que não será cumprido, a expectativa será frustrada, causando uma imagem ruim, além de retorno do consumidor para o SAC da empresa. Sendo assim, ofereça a possibilidade de cálculo na própria página do produto, pois assim ele já irá entender quais serão os custos, evitando o abandono de carrinho.

6. Prepare a logística reversa

Para facilitar a vida do consumidor e elevar sua experiência de compra, é importante ter boas práticas de logística reversa, como por exemplo oferecer uma devolução ágil e sem grandes complicações. Nenhum consumidor gosta de trocar produtos, mas pode ser que compre o tamanho errado ou algo do tipo. Portanto, procure oferecer um atendimento humanizado, além de soluções práticas e diferentes, como coleta no local, coleta com hora marcada, logística reversa simultânea domiciliar, pontos de entrega, etc.

7. Invista em uma boa preparação do produto

Por fim, os produtos precisam ser entregues em embalagens adequadas, sendo necessário ter um cuidado especial na hora da preparação, a fim de evitar avarias, quebras e outros possíveis danos ao produto. Sendo assim, processos logísticos que envolvem separação, embalagem e despacho para o transporte precisam ser muito bem pensados. Lembre-se que produtos danificados e com embalagens violadas podem aumentar significativamente os custos devido a trocas e devoluções que poderiam ter sido evitadas.

Então, agora que você sabe como preparar a logística de sua organização para a Black Friday, já pode iniciar seu planejamento. É importante lembrar que é necessário ser feito com antecedência, pois dessa forma você garante maior organização, preparação e consequentemente melhores resultados. Além disso, tenha em mente que essa é uma ótima oportunidade para trazer novos clientes e fidelizá-los por meio de uma boa experiência.