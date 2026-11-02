Troca de produtos: o que a lei garante e o que é só cortesia

“Comprei uma camisa, não serviu, e a loja disse que não troca. Isso é permitido?” É. Pode parecer estranho, porque quase todo brasileiro acredita que trocar produto é direito absoluto, mas o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) não obriga a loja física a trocar um item sem defeito apenas porque o cliente mudou de ideia, errou o tamanho ou não gostou da cor.

A regra muda inteiramente quando o produto tem vício, ou seja, um defeito que o torna impróprio para o uso ou diminui seu valor. Também muda quando a compra foi feita fora do estabelecimento, ou quando a própria loja prometeu trocar. A maior parte dos conflitos vem de misturar esses três cenários.

O teste das três perguntas

Antes de discutir no balcão, responda:

O produto tem defeito ou diferença em relação ao que foi anunciado?

A compra foi feita na loja física ou fora dela, como pela internet, por telefone ou com vendedor em casa?

A loja prometeu troca, por cartaz, etiqueta, nota, conversa gravada ou política publicada?

Com essas respostas, é possível enquadrar quase todos os casos do dia a dia.

Produto com defeito: aqui a lei obriga

O artigo 18 do CDC dá ao fornecedor um prazo de até 30 dias para consertar o vício. Se o problema não for resolvido nesse período, a escolha passa ao consumidor, que pode exigir:

A substituição por outro produto da mesma espécie, em perfeitas condições.

A devolução imediata do valor pago, com correção monetária, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

O abatimento proporcional do preço.

O detalhe que muitos ignoram: essa escolha não precisa esperar os 30 dias em certas situações. O consumidor pode ir direto às alternativas quando a substituição das partes viciadas comprometer a qualidade ou as características do produto, diminuir seu valor, ou quando se tratar de produto essencial, conforme o parágrafo 3º do artigo 18. A lei não traz uma lista fechada de bens essenciais, e por isso a classificação pode ser discutida caso a caso.

Essa responsabilidade é solidária entre o fabricante e o comerciante. Portanto, a frase “procure a assistência técnica, não é conosco” não encerra o assunto. A loja pode até indicar a assistência como caminho prático, mas continua responsável.

Prazos para reclamar

Os prazos do artigo 26 são curtos:

30 dias para produtos não duráveis, como alimentos e cosméticos.

90 dias para produtos duráveis, como eletrodomésticos, móveis e roupas.

A contagem começa na entrega, no caso de defeito aparente. Se o vício for oculto, conta a partir do momento em que ele ficar evidente. Uma geladeira que falha de forma inesperada depois de um ano e meio pode ainda ser discutida, se o problema estava no produto desde a origem e não vem do desgaste normal. A análise leva em conta a vida útil esperada do bem.

Reclamar formalmente ao fornecedor, de maneira comprovada, suspende o prazo até uma resposta negativa inequívoca. Prefira o e-mail, o protocolo de atendimento ou uma carta com aviso de recebimento. Reclamação verbal na loja é difícil de provar.

Garantia legal e garantia do fabricante

A garantia legal existe mesmo que ninguém a mencione, e o artigo 24 do CDC deixa claro que ela independe de termo expresso. Já a garantia contratual, aquela de “12 meses” do manual, é complementar à legal, segundo o artigo 50. Na interpretação mais difundida, a garantia legal soma-se à contratual, o que significa que os prazos do artigo 26 têm início ao terminar a contratual, embora o texto do documento deva ser sempre consultado.

Compra fora da loja: o direito de arrependimento

Se a compra aconteceu fora do estabelecimento comercial, o artigo 49 garante o direito de desistir em até sete dias, contados da assinatura ou do recebimento do produto. Não é preciso justificar, e não há necessidade de defeito. O dinheiro volta integralmente, com correção, incluindo o valor do frete pago.

Esse direito cobre sites, aplicativos, televendas e vendas em domicílio. Os detalhes do comércio eletrônico, incluindo o dever de a empresa informar como cancelar, estão explicados no nosso texto sobre direitos do consumidor em compras online.

Exemplo prático: Ana compra um tênis pelo site na sexta, recebe na quarta seguinte e, no domingo, decide devolver. Ela está dentro do prazo, porque são sete dias a contar do recebimento. Ao devolver, convém usar o canal indicado pela empresa e guardar o comprovante. Comprar na loja física, ainda que escolhendo pelo tablet do vendedor no local, costuma não se encaixar nesse direito, pois a pessoa está no estabelecimento.

Loja física e produto sem defeito: cortesia

Aqui está a parte que surpreende. Se o produto está perfeito e foi comprado presencialmente, a troca é uma liberalidade comercial. Lojas costumam oferecê-la porque isso ajuda a vender e fideliza clientes, sobretudo em períodos de presentes, mas não há norma geral que a imponha.

Cortesia, contudo, pode virar obrigação. O artigo 30 do CDC determina que a oferta suficientemente precisa vincula o fornecedor. Se a etiqueta diz “troca em até 30 dias com nota”, a loja tem de cumprir, nos termos anunciados. Se o vendedor garantiu por mensagem que trocaria, essa promessa pode ser usada a seu favor. O inverso também vale: a loja pode fixar condições, como prazo, apresentação da etiqueta e estado da peça, desde que claras no momento da venda.

Alguns cuidados ajudam:

Pergunte antes de pagar: “Qual é a política de troca?”

Peça que a condição venha escrita na nota ou no ticket de troca.

Em caso de presente, solicite o ticket, que evita expor o preço e facilita a vida de quem ganhou.

Guarde a etiqueta até decidir ficar com o item.

Fotografe o cartaz da política de trocas, se houver dúvida.

Só troca por vale? Pode?

Na troca por cortesia, a loja define as regras, inclusive se devolve dinheiro, se dá crédito ou se só permite outro produto. A situação é outra quando há vício não resolvido em 30 dias: nesse caso, a devolução em dinheiro é uma opção do consumidor e não pode ser substituída por vale contra a vontade dele.

Situações que costumam gerar briga

Liquidação e ponta de estoque

Um cartaz dizendo “promoção não tem troca” funciona para o caso de arrependimento em loja física, se a condição estiver clara. Ele não elimina a responsabilidade por defeito. O que pode ocorrer é a venda de produto com avaria informada: quem compra uma cadeira com abatimento por estar arranhada, com essa informação clara, não pode reclamar depois daquele arranhão específico, mas pode reclamar de outro problema não informado.

Produto diferente do anunciado

Se a foto mostrava azul e chegou verde, ou o anúncio prometia 128 GB e o aparelho tem 64 GB, a discussão é de oferta e informação. O artigo 35 permite exigir o cumprimento da oferta, aceitar outro produto equivalente ou desistir com restituição.

Modelo que saiu de linha

Sem reposição do mesmo item, o artigo 18, parágrafo 4º, permite a substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, com complementação ou restituição da diferença de preço. Se o consumidor preferir, continua podendo optar pelas outras alternativas.

Produto que causou dano

Se uma panela elétrica provoca um curto e queima a tomada e a mão do usuário, o assunto muda de vício para acidente de consumo. Nesse caso, valem as regras dos artigos 12 e 13, e o prazo para buscar a reparação é de cinco anos, previsto no artigo 27.

Como fazer a reclamação

Comece pela loja, identificando o problema e o que você quer. Registre o pedido por escrito, com número da nota, data e fotos. Se a resposta não vier, procure o Procon da sua cidade ou uma plataforma pública como o consumidor.gov.br, em que a empresa cadastrada é chamada a responder.

Não havendo solução, o Juizado Especial Cível é a via para causas de menor valor, com processo mais simples. Leve nota fiscal, ordem de serviço, conversas e o comprovante de pagamento. Todo estabelecimento deve manter um exemplar do CDC disponível para consulta, como determina a Lei 12.291/2010, então pedir para ver o texto no balcão não é exagero.

Este conteúdo tem caráter educativo e não substitui a orientação de um advogado ou da Defensoria Pública em casos concretos.