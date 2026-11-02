Regras do basquete: pontos, tempo, faltas e violações

Vinte e quatro segundos. É o tempo que um time tem para arremessar, e foi esse relógio que transformou o basquete no jogo veloz que conhecemos. Sem ele, uma equipe que estivesse vencendo poderia simplesmente segurar a bola até o fim. Muitas das regras do esporte têm uma lógica parecida: impedir que alguém trave o jogo e dar espaço a todos para atacar e defender.

As explicações a seguir seguem as regras da Fiba, a federação internacional, usadas em campeonatos como o NBB e na maioria das competições do Brasil. Quando a NBA, a liga norte-americana, faz diferente, isso é indicado. Em jogos de escola ou de praça, o combinado local pode mudar alguns detalhes.

A quadra e os jogadores

A quadra da Fiba mede 28 metros por 15. Em cada extremidade, um aro fica a 3,05 metros do chão. Cada equipe joga com cinco atletas por vez, e o elenco fica no banco, com substituições ilimitadas, feitas em momentos em que o jogo para.

Algumas marcas no piso são muito importantes:

Linha central: divide a quadra em campo de ataque e de defesa.

divide a quadra em campo de ataque e de defesa. Garrafão: retângulo pintado perto da cesta.

retângulo pintado perto da cesta. Linha de lance livre: de onde são cobradas as penalidades.

de onde são cobradas as penalidades. Linha de três pontos: arco que separa os arremessos de dois e três pontos, a 6,75 metros da cesta nas regras da Fiba, com uma distância um pouco menor nos cantos.

Como se pontua

Existem três tipos de cesta:

1 ponto: lance livre.

lance livre. 2 pontos: arremesso de dentro da linha de três.

arremesso de dentro da linha de três. 3 pontos: arremesso de fora da linha, com os pés atrás dela no momento em que o atleta salta.

Se um pé pisa na linha na hora do arremesso, a cesta vale dois. Depois de qualquer cesta, a equipe que sofreu o ponto repõe a bola de trás da própria linha de fundo.

O tempo de jogo

Uma partida da Fiba tem quatro quartos de 10 minutos. Na NBA, são quatro quartos de 12 minutos. O cronômetro para em faltas, bolas fora, tempos e em outras situações, por isso um jogo de 40 minutos de bola rolando pode durar perto de duas horas.

Não existe empate. Se o placar estiver igual ao fim do tempo normal, é disputada uma prorrogação de 5 minutos. Se o empate continuar, joga-se outra, e assim por diante até haver um vencedor.

Cada equipe pode pedir tempos técnicos: na Fiba, são dois na primeira metade, três na segunda e um por prorrogação.

Os relógios do ataque

Boa parte da tensão do basquete está nos limites de tempo. Quem conhece esses números entende por que o técnico se desespera nos segundos finais de uma posse.

24 segundos: tempo máximo para o ataque arremessar. A bola precisa tocar o aro ou entrar na cesta antes do fim do relógio. Se a bola toca o aro e o próprio ataque pega o rebote, o relógio volta a 14 segundos.

tempo máximo para o ataque arremessar. A bola precisa tocar o aro ou entrar na cesta antes do fim do relógio. Se a bola toca o aro e o próprio ataque pega o rebote, o relógio volta a 14 segundos. 8 segundos: tempo para levar a bola da defesa para o ataque, cruzando a linha central.

tempo para levar a bola da defesa para o ataque, cruzando a linha central. 5 segundos: tempo máximo para repor a bola em jogo ou, se o atleta estiver bem marcado, para segurar a bola sem driblar, passar ou arremessar. Na cobrança de lance livre, o limite também é de 5 segundos.

tempo máximo para repor a bola em jogo ou, se o atleta estiver bem marcado, para segurar a bola sem driblar, passar ou arremessar. Na cobrança de lance livre, o limite também é de 5 segundos. 3 segundos: tempo máximo que um atacante pode permanecer no garrafão adversário enquanto sua equipe tem a posse de bola no ataque.

Se uma dessas regras for violada, a bola passa para o adversário. Não há ponto e não há lance livre.

Violações mais comuns

Violação é um erro no manejo da bola ou no uso dos espaços. Ela não conta como falta, e a punição é a perda da posse.

Andada. O jogador que está com a bola tem direito a uma contagem limitada de passos sem driblar. Dar passos demais é andada, ou “passos”. É a violação mais comum entre iniciantes, que costumam correr com a bola debaixo do braço depois de terminar o drible.

Drible duplo. Quem para de driblar, segurando a bola com as duas mãos, não pode voltar a driblar. Precisa passar ou arremessar. Driblar com as duas mãos ao mesmo tempo também é violação.

Condução. A mão não pode ficar por baixo da bola, carregando-a de um lado para outro, durante o drible.

Volta de bola. Depois que o ataque leva a bola para o campo ofensivo, a equipe não pode devolvê-la para a própria defesa e ser a primeira a tocá-la lá.

Bola fora. Quem pisa na linha lateral ou de fundo com a bola está fora. A linha faz parte da área externa. A posse vai para o adversário de quem tocou a bola por último.

Interferência. A defesa não pode tocar a bola em trajetória descendente para a cesta, nem quando ela está sobre o aro. Se isso ocorre em um arremesso, a cesta é validada. Essa infração é chamada de goaltending.

Faltas

Falta é contato ilegal ou conduta indevida. Basquete tem bastante contato, mas o corpo não pode empurrar, segurar, bloquear de forma ilegal ou atingir o adversário. Um dos princípios é o do cilindro: cada jogador tem direito ao espaço em volta de si, e quem invade o espaço alheio costuma ser responsável pelo contato.

Tipos de falta que você verá na TV:

Falta pessoal: contato ilegal comum.

contato ilegal comum. Falta de ataque: cometida por quem está com a bola, por exemplo, quando atropela um defensor bem posicionado. É chamada de carga .

cometida por quem está com a bola, por exemplo, quando atropela um defensor bem posicionado. É chamada de . Falta técnica: por conduta, como reclamar de forma excessiva. Dá um lance livre ao adversário.

por conduta, como reclamar de forma excessiva. Dá um lance livre ao adversário. Falta antidesportiva: contato sem chance legítima de jogar a bola ou excessivo, punido, em geral, com dois lances livres e a posse da bola.

contato sem chance legítima de jogar a bola ou excessivo, punido, em geral, com dois lances livres e a posse da bola. Falta desqualificante: conduta muito grave, que tira o atleta do jogo.

Na Fiba, quem comete cinco faltas é excluído da partida e não pode voltar. Na NBA, o limite é de seis. Por isso, técnicos costumam tirar seus melhores jogadores de quadra quando acumulam faltas cedo.

Quando há lance livre

Nem toda falta gera lance livre. As situações principais são:

Falta em arremesso: se a bola não entrou, o atleta cobra dois lances livres, em tentativa de dois pontos, ou três, em tentativa de três pontos. Se entrou, a cesta vale, e ele cobra mais um.

se a bola não entrou, o atleta cobra dois lances livres, em tentativa de dois pontos, ou três, em tentativa de três pontos. Se entrou, a cesta vale, e ele cobra mais um. Bônus de equipe: cada time pode cometer quatro faltas por quarto. Da quinta falta em diante, toda falta de defesa gera dois lances livres, mesmo fora de um arremesso.

cada time pode cometer quatro faltas por quarto. Da quinta falta em diante, toda falta de defesa gera dois lances livres, mesmo fora de um arremesso. Faltas técnicas e antidesportivas: seguem as regras próprias de cada caso.

Na cobrança, o cobrador fica atrás da linha, e os demais jogadores se posicionam nos espaços marcados ao lado do garrafão. Ninguém pode entrar antes de a bola sair da mão do cobrador. Faltas no fim do jogo são usadas de forma tática: o time que perde comete faltas para parar o relógio e tentar recuperar a posse, contando que o adversário vá desperdiçar lances livres.

Bola ao alto e posse

O jogo começa com a bola lançada para o alto, no círculo central, entre dois adversários. Depois disso, na Fiba, situações de bola presa, em que dois jogadores seguram ao mesmo tempo, são resolvidas pela posse alternada: uma seta na mesa indica a equipe que ficará com a bola. Na NBA, o lance costuma ser resolvido com outra bola ao alto.

Principais diferenças entre Fiba e NBA

Quem acompanha NBB, seleção brasileira e NBA percebe mudanças, além do tempo de cada quarto e do limite de faltas:

A quadra da NBA é um pouco maior.

A linha de três da NBA é mais distante, com 7,24 metros no arco.

Na NBA existe a regra dos três segundos defensivos : um defensor não pode ficar parado no garrafão sem marcar alguém.

: um defensor não pode ficar parado no garrafão sem marcar alguém. Na NBA, o técnico pode pedir revisão de lances em situações previstas.

Perguntas frequentes

Basquete é um esporte sem contato?

Não. Ele é um esporte com contato controlado. Disputar posição no garrafão ou se chocar levemente em um rebote faz parte do jogo. A falta aparece quando o contato é ilegal ou dá vantagem indevida.

Por que a defesa não pode tocar a bola na descida?

Sem essa regra, um jogador muito alto poderia ficar ao lado do aro, retirando as bolas que estavam indo para a cesta. A interferência protege o arremesso.

Quantas substituições são permitidas?

Não há limite. O técnico pode trocar quem quiser quantas vezes achar necessário, desde que nos momentos de bola parada previstos pela regra.

O 3×3 é igual?

Não. O 3×3, modalidade olímpica, é jogado em meia quadra, com uma só cesta, três atletas de cada lado, cestas de 1 e 2 pontos e um relógio de ataque de 12 segundos, entre outras adaptações. A partida termina aos 10 minutos ou quando uma equipe chega a 21 pontos.

Quem pode pedir tempo técnico?

O pedido é feito pelo técnico, e ele é autorizado quando a regra prevê uma oportunidade de pausa. Em jogos amadores, a forma de pedir pode ser combinada com a arbitragem antes da partida.