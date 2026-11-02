Energia solar residencial: como funciona e o que avaliar antes

Uma dúvida aparece em quase toda conversa sobre placas solares: “Se faltar energia na rua, a casa continua com luz?” Na maioria das instalações residenciais do Brasil, a resposta surpreende. Não continua. Mesmo em um dia de sol forte, o sistema se desliga, e entender por que isso acontece já explica bastante sobre como a energia solar funciona em casa.

Da luz à tomada

O tipo de sistema mais comum em telhados brasileiros é o fotovoltaico conectado à rede. Vale separar logo dois equipamentos que costumam ser confundidos: o aquecedor solar usa o sol para esquentar água e reduz o gasto com chuveiro elétrico, enquanto o sistema fotovoltaico transforma a luz em eletricidade.

O caminho da energia tem poucas etapas:

Módulos ou placas: células de silício são atingidas pela luz, e a energia dos fótons movimenta elétrons, gerando corrente elétrica contínua.

células de silício são atingidas pela luz, e a energia dos fótons movimenta elétrons, gerando corrente elétrica contínua. Inversor: converte a corrente contínua em corrente alternada, que é o tipo usado pelos eletrodomésticos e pela rede da distribuidora.

converte a corrente contínua em corrente alternada, que é o tipo usado pelos eletrodomésticos e pela rede da distribuidora. Quadro de energia: distribui a eletricidade para os circuitos da casa.

distribui a eletricidade para os circuitos da casa. Medidor bidirecional: instalado pela distribuidora, registra tanto a energia que entra da rede quanto a que sai dela.

Quando o sistema gera mais do que a casa consome, o excedente segue para a rede pública. Quando gera menos, como à noite, a casa puxa energia da rede normalmente.

Os créditos de energia

A chave do modelo é o Sistema de Compensação de Energia Elétrica. A energia enviada à rede vira crédito em kWh, que é abatido do consumo da própria unidade. A rede funciona como uma espécie de bateria contábil. Você “guarda” a sobra do meio-dia e usa à noite, sem precisar de baterias em casa.

Os créditos não usados podem ser aproveitados por até 60 meses, segundo as regras em vigor. O mesmo titular também pode usar os créditos em outra unidade com o mesmo CPF na área da mesma distribuidora, por meio do chamado autoconsumo remoto.

A Lei 14.300/2022 criou o marco legal da microgeração e minigeração distribuída no Brasil. Uma mudança importante é que novos sistemas passaram a pagar, de forma gradual, parte da componente tarifária que remunera o uso da rede de distribuição, conhecida como Fio B. Na prática, um crédito não abate exatamente todo o valor de um kWh consumido. As regras e os percentuais podem mudar, então a referência sempre deve ser a distribuidora e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A conta também não zera. Mesmo com geração alta, a casa segue pagando no mínimo o custo de disponibilidade, que corresponde a 30, 50 ou 100 kWh para ligações monofásicas, bifásicas e trifásicas, respectivamente, além da iluminação pública e dos tributos que incidem conforme a regra local.

Por que o sistema desliga no apagão

Sistemas conectados à rede são programados para parar quando a energia da rua cai. Isso se chama proteção anti-ilhamento. Sem ela, a casa jogaria eletricidade em fios que os eletricistas da distribuidora julgam estar desligados, criando um risco grave de choque durante um reparo.

Para ter energia durante a falta de luz, é preciso um sistema híbrido, com baterias, ou um sistema isolado (off-grid), sem ligação à rede. Essa opção faz sentido em sítios sem acesso à rede ou em locais com interrupções frequentes, mas custa bem mais, por causa das baterias e da manutenção.

Quanto de sistema uma casa precisa

O dimensionamento parte do consumo. Olhe as últimas 12 contas e calcule a média mensal em kWh. Com esse número, dá para fazer uma estimativa inicial.

Suponha uma casa bifásica com consumo médio de 300 kWh por mês. Descontando os 50 kWh do custo de disponibilidade, sobram 250 kWh a compensar. No Brasil, cada 1 kWp instalado costuma produzir algo em torno de 110 a 140 kWh por mês, dependendo da região, do telhado e das perdas. Usando 120 kWh como exemplo:

250 ÷ 120 = cerca de 2,1 kWp

Com módulos de 550 W, seriam 4 placas, cada uma com cerca de 2,5 m². Essa conta dá só um ponto de partida. Um projetista irá considerar a irradiação local, as perdas e o que a distribuidora aceita.

A potência instalada dos sistemas residenciais se enquadra normalmente como microgeração distribuída, que vai até 75 kW.

O telhado importa tanto quanto a placa

Antes de pedir orçamento, olhe a sua cobertura com atenção. Alguns fatores mudam muito o resultado:

Orientação: no Hemisfério Sul, a face voltada para o norte costuma render mais. Leste e oeste funcionam com alguma perda. Face sul tende a ser a pior opção.

no Hemisfério Sul, a face voltada para o norte costuma render mais. Leste e oeste funcionam com alguma perda. Face sul tende a ser a pior opção. Inclinação: o melhor ângulo se aproxima da latitude local, embora variações moderadas não tragam grande prejuízo.

o melhor ângulo se aproxima da latitude local, embora variações moderadas não tragam grande prejuízo. Sombra: uma caixa d’água, a árvore do vizinho ou um prédio ao lado podem reduzir bem a geração. Uma sombra parcial em uma placa pode afetar toda a fileira, a depender da ligação elétrica. Otimizadores ou microinversores ajudam nessas situações.

uma caixa d’água, a árvore do vizinho ou um prédio ao lado podem reduzir bem a geração. Uma sombra parcial em uma placa pode afetar toda a fileira, a depender da ligação elétrica. Otimizadores ou microinversores ajudam nessas situações. Estrutura: o telhado precisa suportar o peso. Em madeira antiga ou telhas frágeis, faça reforço antes.

o telhado precisa suportar o peso. Em madeira antiga ou telhas frágeis, faça reforço antes. Ligação elétrica: a entrada de energia pode precisar de adequações, e a distribuidora pode pedir trocas no padrão.

Em dias nublados, o sistema continua gerando, só que menos. No Sul do país, a produção varia mais com as estações do que no Nordeste. A calculadora precisa refletir isso.

Vida útil e manutenção

Módulos costumam ter garantia de desempenho de 25 anos ou mais, mantendo boa parte da capacidade original com o passar do tempo. A perda de eficiência é gradual. O inversor tem vida útil menor, normalmente na faixa de 10 a 15 anos, e deve entrar no planejamento.

A manutenção é simples. Limpar as placas de acordo com o manual, evitar produtos abrasivos e nunca subir em telhados sem segurança. Em regiões empoeiradas ou próximas a estradas, a limpeza pede maior frequência. Acompanhe a geração por aplicativo ou pelo próprio inversor: uma queda repentina indica um problema a investigar.

Como avaliar se faz sentido para você

Em geral, o retorno melhora quando o consumo mensal é alto, a tarifa local é cara, o telhado é bem exposto ao sol e a família pretende ficar no imóvel por vários anos. Quem mora de aluguel, em apartamento ou em casa com pouco telhado livre tem as opções da geração compartilhada ou de cooperativas, que dependem de regras e ofertas locais.

Para comparar orçamentos, peça sempre:

Estimativa de geração mensal em kWh, e não apenas a potência em kWp.

Marca, modelo, garantia do módulo e do inversor.

Responsável técnico habilitado e registro da obra.

Inclusão da homologação junto à distribuidora.

Seguro, condições de pagamento e assistência depois da instalação.

Desconfie de promessas como “conta zerada” ou “retorno garantido” sem cálculo detalhado. Compare o custo total do sistema, incluindo eventuais juros de financiamento, com a economia estimada e com outros usos do dinheiro. Quem está organizando as contas deve pensar antes em um orçamento doméstico e na reserva de emergência, que deve vir antes de assumir um novo compromisso financeiro.

Perguntas frequentes

O sistema funciona na chuva?

Sim, mas a geração cai bastante. Em um dia muito nublado, a produção pode ser uma fração da de um dia limpo. Os créditos acumulados ajudam a compensar esses períodos.

Preciso avisar a distribuidora?

Sim. A ligação depende de solicitação, análise do projeto e vistoria ou troca do medidor. Quem contrata uma empresa costuma deixar isso incluído no serviço, e é recomendável conferir o contrato.

Placa solar danifica o telhado?

Quando bem instalada, com fixação correta e vedação adequada, não deveria causar problemas. Exija que o projeto trate do tipo de telha e que a garantia inclua infiltrações causadas pelo serviço.

Energia solar é uma fonte totalmente sem emissão?

Durante a operação, não há queima de combustível. Há, porém, emissões na fabricação e no transporte dos equipamentos, compensadas ao longo da vida útil. No fim de uso, módulos e inversores devem seguir para a reciclagem ou para um destino adequado.

Este conteúdo tem caráter educativo e não constitui recomendação financeira ou jurídica. Antes de contratar, consulte profissionais habilitados, a distribuidora local e, em caso de dúvida legal, um advogado ou a Defensoria Pública.