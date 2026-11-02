Manutenção básica do carro: o que checar e quando fazer

A correia dentada custa pouco perto do estrago que causa quando rompe. Em muitos motores, a quebra faz válvulas e pistões se chocarem, e uma peça que seria trocada por algumas centenas de reais vira uma retífica que pode custar vários milhares. Boa parte da manutenção de um carro segue essa lógica: pequenas despesas programadas evitam grandes contas de surpresa.

Você não precisa entender de mecânica para cuidar bem do seu veículo. Precisa conhecer o manual do proprietário, reservar dez minutos por mês e saber quando parar de insistir e procurar um profissional.

O manual do proprietário manda mais do que qualquer palpite

Antes de ouvir o vizinho, o frentista ou o vídeo da internet, abra o manual. Ele informa os intervalos de revisão, o tipo de óleo, a calibragem dos pneus e o combustível recomendado para aquele modelo específico. Não há regra universal: um carro 1.0 aspirado e um turbo podem ter exigências bem diferentes.

Procure também a definição de uso severo. Trajetos curtos, trânsito pesado em grandes cidades, estradas de terra e muito tempo em marcha lenta costumam entrar nessa categoria. Quem faz o caminho casa-trabalho em São Paulo, parando a cada semáforo, pode precisar seguir prazos mais curtos do que o motorista que roda longas distâncias em rodovia.

Se comprou um carro usado sem manual, procure a versão digital no site da montadora.

A checagem de dez minutos, uma vez por mês

Faça com o carro em local plano e, para os itens do motor, com ele frio ou desligado há algum tempo.

Pneus

Calibre a cada 15 dias ou antes de viagens, sempre com os pneus frios, na pressão indicada pelo manual ou na etiqueta da porta do motorista. Pneu murcho aumenta o consumo de combustível, gasta mais rápido e piora a frenagem.

Para a profundidade dos sulcos, procure o indicador de desgaste, chamado de TWI, um pequeno ressalto dentro das ranhuras. Quando a borracha chega a esse nível, equivalente a 1,6 mm, é hora de trocar. Observe também bolhas, cortes laterais e desgaste irregular, que podem indicar problema de alinhamento ou suspensão.

Não esqueça o estepe. Quem descobre que ele está vazio no acostamento, às onze da noite, nunca mais ignora esse item.

Óleo do motor

Com o motor desligado há alguns minutos, puxe a vareta, limpe, coloque de volta e retire de novo. O nível deve ficar entre as marcas de mínimo e máximo. Se estiver baixo, complete com o tipo indicado e fique de olho: consumo frequente de óleo merece avaliação.

Óleo em excesso também prejudica. Complete aos poucos, conferindo novamente.

Líquido de arrefecimento

O reservatório translúcido tem marcas de mínimo e máximo. Nunca abra a tampa com o motor quente, pois o sistema está pressurizado e o líquido pode causar queimaduras graves. Use o produto recomendado, na diluição indicada, em vez de completar apenas com água de torneira.

Fluido de freio

O nível também fica em um reservatório, em geral próximo ao painel, do lado do motorista. Queda repentina é sinal de alerta: pode indicar vazamento ou pastilhas muito gastas. Não basta completar e seguir viagem. Procure uma oficina.

Luzes e palhetas

Peça para alguém conferir faróis, lanternas, setas e luz de freio, ou use o reflexo em uma parede ou vitrine. Palhetas que deixam riscos no para-brisa ou fazem ruído devem ser trocadas antes da temporada de chuvas, e a tarefa costuma ser fácil. Mantenha o reservatório do lavador abastecido.

O calendário dos itens que dependem de tempo ou quilometragem

Os prazos abaixo são referências gerais para você conversar com o mecânico. O valor correto é o do manual do seu carro.

Óleo e filtro de óleo: por quilometragem ou tempo, o que ocorrer primeiro. Mesmo quem roda pouco precisa respeitar o prazo, porque o óleo também envelhece.

por quilometragem ou tempo, o que ocorrer primeiro. Mesmo quem roda pouco precisa respeitar o prazo, porque o óleo também envelhece. Filtro de ar: verifique nas revisões. Em cidades com muita poeira ou em estrada de terra, costuma exigir troca antes.

verifique nas revisões. Em cidades com muita poeira ou em estrada de terra, costuma exigir troca antes. Filtro de cabine: quando vem cheiro ruim ao ligar o ar-condicionado, ele pode ser um dos responsáveis.

quando vem cheiro ruim ao ligar o ar-condicionado, ele pode ser um dos responsáveis. Pastilhas e discos de freio: a vida útil depende muito do uso. Quem dirige no trânsito urbano gasta mais.

a vida útil depende muito do uso. Quem dirige no trânsito urbano gasta mais. Fluido de freio: muitos fabricantes indicam troca periódica, com frequência a cada dois anos, porque ele absorve umidade com o tempo.

muitos fabricantes indicam troca periódica, com frequência a cada dois anos, porque ele absorve umidade com o tempo. Correia dentada: troca obrigatória no prazo do manual, se o motor usar esse tipo de correia. Alguns motores usam corrente ou correia em banho de óleo, com outras regras.

troca obrigatória no prazo do manual, se o motor usar esse tipo de correia. Alguns motores usam corrente ou correia em banho de óleo, com outras regras. Alinhamento e balanceamento: nas revisões, depois de bater em buraco forte ou sempre que o volante puxar para um lado ou vibrar.

nas revisões, depois de bater em buraco forte ou sempre que o volante puxar para um lado ou vibrar. Bateria: costuma durar alguns anos, dependendo do uso e do calor. Partida lenta e luzes fracas são os primeiros sinais.

Guarde as notas fiscais e anote cada serviço com a data e a quilometragem. Esse histórico evita trocar peças antes da hora e valoriza o carro em uma futura venda.

Sinais que o carro dá antes de deixar você na mão

Muitos problemas avisam com antecedência. Aprender a linguagem do veículo ajuda a procurar ajuda enquanto o reparo ainda é barato.

Luzes do painel

Vermelha geralmente indica problema grave. As luzes de temperatura e de pressão do óleo pedem que você pare em local seguro assim que possível e desligue o motor. Seguir rodando pode destruir o motor em poucos quilômetros.

Amarela costuma significar atenção. A luz da injeção, por exemplo, não exige parada imediata na maioria dos casos, mas merece diagnóstico. Quando ela pisca e o motor falha, reduza o uso e procure a oficina o quanto antes.

Barulhos

Chiado agudo ao frear: pode ser desgaste das pastilhas.

pode ser desgaste das pastilhas. Rangido metálico ao frear: a pastilha pode ter acabado. Procure ajuda sem demora.

a pastilha pode ter acabado. Procure ajuda sem demora. Estalos ao virar o volante todo: podem vir das juntas homocinéticas.

podem vir das juntas homocinéticas. Pancadas em lombadas: apontam para amortecedores, buchas ou outros componentes da suspensão.

apontam para amortecedores, buchas ou outros componentes da suspensão. Chiado que vem do motor ao ligar: pode envolver correias auxiliares.

Comportamento e manchas

Pedal de freio borrachudo, que afunda demais, carro que puxa para um lado e volante vibrando pedem atenção. Olhe também o chão da garagem: mancha escura sugere óleo, esverdeada ou rosada pode ser líquido de arrefecimento, e água pingando debaixo do carro com ar-condicionado ligado costuma ser normal.

Combustível, lavagem e hábitos ao volante

Hábitos simples também fazem parte da manutenção.

Abasteça em postos de confiança e guarde a nota fiscal. Se o carro for flex, consulte o manual sobre o uso de etanol e gasolina. Rodar com o tanque sempre na reserva não é uma boa ideia, pois pode comprometer a bomba de combustível em alguns modelos.

Dirija com suavidade. Acelerações e freadas bruscas gastam mais combustível, freios e pneus. Passar devagar pelas lombadas preserva a suspensão, algo muito útil em cidades cheias de buracos.

Não deixe o carro parado por meses. Bateria descarrega, pneus deformam, e a falta de uso também prejudica outros componentes. Quem usa pouco deve dar uma volta com alguma regularidade.

Lave o carro com alguma frequência, principalmente depois de contato com a maresia, para reduzir a corrosão. Fezes de pássaros e seiva de árvores devem sair logo, pois podem marcar a pintura.

Como escolher uma oficina e evitar serviços desnecessários

Uma boa oficina é como um bom médico: vale a pena encontrar antes de precisar. Peça indicação a pessoas com o mesmo tipo de carro e observe a organização e a clareza das explicações.

Algumas atitudes ajudam a evitar gastos desnecessários:

Peça orçamento por escrito antes de autorizar qualquer serviço.

Pergunte por que a troca é necessária e peça para ver a peça com defeito.

Solicite a devolução das peças substituídas.

Compare preços quando o valor for alto, buscando uma segunda opinião.

Exija nota fiscal e informe-se sobre a garantia do serviço.

Desconfie da pressão para trocar algo “agora mesmo” sem explicação plausível.

Se o carro for relativamente novo, leia os termos da garantia de fábrica antes de fazer serviços fora da concessionária. Consulte também periodicamente se o modelo tem recall no site da montadora ou nos canais oficiais do governo. Esse tipo de reparo é gratuito.

Quanto reservar para a manutenção

Em vez de ser pego de surpresa, trate o carro como uma despesa mensal previsível. Some o que gastou com revisões, pneus e reparos no último ano e divida por 12. Se o total foi de R$ 2.400, por exemplo, guardar R$ 200 por mês evita recorrer ao cartão quando chega a hora de trocar quatro pneus.

Lembre-se de que seguro, documentação, combustível e estacionamento entram em outra conta. Quem coloca tudo no papel, como no método do orçamento doméstico, entende o custo real de ter um carro. E uma reserva de emergência cobre o que nenhuma planilha prevê, como um radiador furado no meio do mês.

Um último hábito que evita muita dor de cabeça: tenha no porta-malas triângulo, macaco e chave de roda em condições de uso, e confira se sabe usá-los. Em caso de pane em rodovia, ligue o pisca-alerta, afaste-se do fluxo de veículos, sinalize com o triângulo e aguarde o socorro em local seguro, longe da pista.

Este conteúdo tem caráter educativo. Prazos e procedimentos variam conforme o veículo, e o manual do fabricante e um profissional qualificado devem ser sempre consultados.