Score de crédito: o que é, como funciona e como melhorar

“Paguei tudo em dia e mesmo assim meu crédito foi negado.” Essa queixa aparece com frequência em conversas sobre score, e a confusão nasce de uma ideia errada: a de que existe uma nota única, oficial, que decide sozinha quem recebe crédito. Não é assim que funciona.

O score de crédito é uma estimativa estatística. Empresas especializadas, conhecidas como birôs de crédito, reúnem informações sobre o comportamento financeiro das pessoas e calculam a probabilidade de alguém pagar suas contas em dia nos meses seguintes. O resultado costuma aparecer em uma escala de 0 a 1.000: quanto mais alto, menor o risco estimado.

Não existe um único score

Cada birô tem seu próprio modelo, por isso você pode ter pontuações diferentes em consultas diferentes no mesmo dia. Bancos e lojas também mantêm critérios internos, que levam em conta renda, relacionamento com a instituição, garantias e o tipo de produto pedido.

Por isso o score funciona mais como um dos ingredientes da análise do que como um veredito. Duas pessoas com a mesma pontuação podem receber respostas diferentes, porque uma ganha R$ 2.500 e pede um financiamento de R$ 80 mil, enquanto a outra pede um cartão com limite pequeno.

Também não há uma linha fixa que separe nota “boa” e “ruim”. Faixas como baixo, regular, bom e excelente variam entre birôs, e cada empresa define o próprio corte.

O que costuma entrar no cálculo

Os modelos exatos são segredo comercial, mas os birôs divulgam os fatores gerais. Eles incluem:

Pagamento de contas: o histórico de pagar em dia, incluindo atrasos, mesmo que já resolvidos.

o histórico de pagar em dia, incluindo atrasos, mesmo que já resolvidos. Dívidas negativadas: registros em cadastros de inadimplentes e títulos protestados.

registros em cadastros de inadimplentes e títulos protestados. Procura por crédito: muitos pedidos em pouco tempo podem indicar aperto financeiro.

muitos pedidos em pouco tempo podem indicar aperto financeiro. Relacionamento com o mercado: tempo de histórico de crédito e contratos ativos.

tempo de histórico de crédito e contratos ativos. Dados cadastrais: informações como CPF, endereço e telefone atualizadas.

Como funciona o Cadastro Positivo

Durante muito tempo, os cadastros mostravam principalmente o lado negativo: quem devia. O Cadastro Positivo, criado pela Lei 12.414, de 2011, passou a registrar também o histórico de pagamentos. Com a Lei Complementar 166, de 2019, a inclusão se tornou automática, sem necessidade de autorização prévia do consumidor, que pode pedir a saída se preferir.

Na prática, isso significa que pagar parcelas de empréstimos, financiamentos, faturas de cartão e, em muitos casos, contas de consumo em dia pode ajudar a construir uma reputação positiva. Quem paga corretamente, mas não tinha como provar isso, tende a se beneficiar. A saída é um direito, mas pode reduzir as informações disponíveis para a análise.

Mitos que atrapalham

Consultar o próprio score derruba a nota

Não. Acompanhar a própria pontuação nos canais oficiais não é o mesmo que pedir crédito. O que pode pesar são várias solicitações reais de crédito concentradas em pouco tempo.

Quitar a dívida faz a nota subir no dia seguinte

Pagar é o passo certo, mas o efeito não é imediato. Uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, a de número 548, determina que o credor deve providenciar a retirada do nome dos cadastros de inadimplentes em até cinco dias úteis após o pagamento efetivo. A recuperação do score depende de atualização dos dados e do comportamento nos meses seguintes.

Serviço pago aumenta o score

Desconfie. Ninguém de fora pode alterar sua nota mediante pagamento. Promessas de “limpar o nome” ou de “aumentar o score” em dias, cobrando adiantado, são um sinal clássico de golpe.

Não dever nada garante nota alta

Não necessariamente. Quem nunca teve crédito pode ter poucas informações disponíveis, e o modelo fica sem base para avaliar. Ter um histórico pequeno, porém consistente, tende a ajudar mais do que não ter histórico nenhum.

Ter nome limpo basta

Nome limpo é apenas o começo. Atrasos recentes, pedidos excessivos de crédito e renda incompatível continuam pesando.

O que ajuda de verdade

Não há fórmula rápida, mas alguns comportamentos pesam a favor com o tempo:

Pagar em dia, com regularidade. Débito automático ou lembretes no celular reduzem atrasos por esquecimento.

Débito automático ou lembretes no celular reduzem atrasos por esquecimento. Resolver pendências. Uma dívida negativada costuma ser o fator mais prejudicial. Se você tem mais de uma, um plano de pagamento ajuda a definir a prioridade.

Uma dívida negativada costuma ser o fator mais prejudicial. Se você tem mais de uma, um plano de pagamento ajuda a definir a prioridade. Evitar várias solicitações simultâneas. Pesquise condições primeiro, sem sair pedindo crédito em vários lugares no mesmo dia.

Pesquise condições primeiro, sem sair pedindo crédito em vários lugares no mesmo dia. Manter dados atualizados. Mudou de endereço ou telefone? Atualize nos birôs e nas instituições com que você se relaciona.

Mudou de endereço ou telefone? Atualize nos birôs e nas instituições com que você se relaciona. Usar crédito com moderação. Um cartão pequeno, pago integralmente todo mês, gera histórico sem custo de juros.

Um cartão pequeno, pago integralmente todo mês, gera histórico sem custo de juros. Conferir informações. Erros existem. Um débito que não é seu ou que já foi pago precisa ser contestado.

Seus direitos

O artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor assegura o acesso às informações existentes em cadastros sobre você e determina que informações negativas não fiquem registradas por mais de cinco anos. Se houver erro, o consumidor pode exigir a correção, e o responsável pelo cadastro tem cinco dias úteis para comunicar a alteração a quem recebeu a informação errada.

Na Súmula 550, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o uso de sistemas de pontuação é prática permitida e não depende do consentimento do consumidor, que, por outro lado, tem direito a esclarecimentos sobre as fontes dos dados e as informações pessoais consideradas. Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, garante o direito de acesso e de correção dos dados pessoais.

Se o seu nome foi incluído de forma indevida, reúna comprovantes e procure primeiro o credor e o birô. Sem resposta, as opções são o Procon, a plataforma consumidor.gov.br e, se for o caso, o Juizado Especial Cível. Um nome negativado por erro ou por fraude, como uma conta aberta com CPF roubado, pode gerar pedido de indenização, conforme o caso.

Como acompanhar seu score e seu histórico

Os principais birôs permitem consulta gratuita da pontuação em seus sites e aplicativos oficiais. Procure o endereço correto digitando na barra do navegador, em vez de clicar em links enviados por mensagem. Ao criar conta, use uma senha forte e exclusiva, já que esses cadastros têm dados sensíveis.

O Registrato, serviço gratuito do Banco Central, é outra ferramenta útil. Ele não mostra score, mas apresenta dívidas, contas e chaves Pix ligadas ao seu CPF. Consultá-lo de tempos em tempos ajuda a detectar empréstimos ou contas abertas sem seu conhecimento.

Quanto tempo leva para melhorar

Não há prazo garantido. Atrasos recentes tendem a pesar mais que os antigos, e o histórico leva meses para ser construído. Quem desconfiar de uma alta súbita após um único pagamento deve lembrar que o modelo procura padrões, não eventos isolados, e que a pontuação pode oscilar sem que você tenha feito nada de errado.

Perguntas frequentes

Score alto garante empréstimo?

Não. Ele reduz o risco percebido, mas a decisão considera também renda, comprometimento com outras dívidas, garantias e a política de cada instituição.

Score baixo impede de ter crédito?

Não necessariamente. Cada empresa usa seus próprios critérios, embora as condições possam ser piores. Em muitos casos, vale começar com limites menores e construir o histórico.

A empresa precisa explicar por que negou o crédito?

A instituição tem liberdade para definir sua política, mas você pode pedir esclarecimentos sobre os dados usados na avaliação. A resposta pode ajudar a corrigir uma informação errada.

Pagar conta de luz ajuda?

Pode ajudar, porque contas de consumo também podem compor o histórico, conforme a informação chegue aos birôs. O atraso, por outro lado, pode virar registro negativo.

Este conteúdo tem caráter educativo e não substitui orientação individual. Em caso de inclusão indevida ou dano, procure o Procon, a Defensoria Pública ou um advogado.