Patrimônios da Humanidade no Brasil: lugares reconhecidos pela Unesco

Em 1980, Ouro Preto se tornou o primeiro lugar do Brasil a entrar na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A cidade mineira de ladeiras íngremes e igrejas barrocas abriu caminho para uma lista que hoje vai do conjunto modernista de Brasília às dunas maranhenses. Curiosamente, muitos brasileiros moram a poucas horas de um desses lugares e não sabem do título.

O reconhecimento exige que o bem tenha “valor universal excepcional”, isto é, importância que ultrapasse as fronteiras do país. O governo apresenta uma candidatura, órgãos técnicos a avaliam e o Comitê do Patrimônio Mundial decide. Depois disso, o país assume o compromisso de conservar o local. A lista recebe novidades periodicamente, de modo que o site da Unesco é a referência para conferir a situação atual.

Cidades históricas e arquitetura colonial

Esse é o maior grupo brasileiro. Reúne centros que preservam a arquitetura da colonização portuguesa.

Ouro Preto (MG), 1980: antiga Vila Rica, foi o centro da exploração do ouro no século 18 e palco da Inconfidência Mineira.

antiga Vila Rica, foi o centro da exploração do ouro no século 18 e palco da Inconfidência Mineira. Olinda (PE), 1982: fundada no século 16, tem igrejas e sobrados em ladeiras com vista para o mar.

fundada no século 16, tem igrejas e sobrados em ladeiras com vista para o mar. Salvador (BA), 1985: o centro histórico, com o Pelourinho, foi a primeira capital do Brasil.

o centro histórico, com o Pelourinho, foi a primeira capital do Brasil. São Luís (MA), 1997: famosa pelos casarões cobertos de azulejos portugueses, é um exemplo do traçado urbano colonial.

famosa pelos casarões cobertos de azulejos portugueses, é um exemplo do traçado urbano colonial. Diamantina (MG), 1999: vila do ciclo dos diamantes, encravada na serra, preserva um conjunto adaptado ao relevo acidentado.

vila do ciclo dos diamantes, encravada na serra, preserva um conjunto adaptado ao relevo acidentado. Cidade de Goiás (GO), 2001: antiga capital goiana, mostra como a colonização chegou ao interior do continente. Foi lá que viveu a poeta Cora Coralina.

antiga capital goiana, mostra como a colonização chegou ao interior do continente. Foi lá que viveu a poeta Cora Coralina. Praça de São Francisco, em São Cristóvão (SE), 2010: conjunto urbano que reúne a arquitetura colonial portuguesa e a influência do período da União Ibérica.

Monumentos e sítios culturais

Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, Congonhas (MG), 1985

As estátuas dos doze profetas em pedra-sabão, esculpidas por Aleijadinho no adro do santuário, e as capelas dos Passos, com figuras de madeira, formam um dos maiores legados do barroco no país.

Missões Jesuíticas Guarani, 1983

O reconhecimento é compartilhado com a Argentina. No Brasil, o sítio protegido é o de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, com as ruínas de uma das reduções erguidas pelos jesuítas junto aos guaranis nos séculos 17 e 18.

Parque Nacional Serra da Capivara (PI), 1991

No sudeste do Piauí, abriga milhares de pinturas rupestres, um conjunto extraordinário da arte pré-histórica nas Américas. A arqueóloga Niède Guidon foi a principal figura na pesquisa e na defesa da área, e o local é visita obrigatória para quem se interessa pela presença humana antiga no continente.

Sítio Arqueológico Cais do Valongo, Rio de Janeiro (RJ), 2017

Na zona portuária do Rio, o cais recebeu grande número de africanos escravizados no século 19 e foi considerado o principal ponto de desembarque desse comércio nas Américas. Escondido por aterros, foi redescoberto em escavações realizadas a partir de 2011. Seu valor é o de um lugar de memória, para lembrar uma tragédia histórica.

Arquitetura moderna e paisagens urbanas

Brasília (DF), 1987

Inaugurada em 1960 e reconhecida menos de 30 anos depois, é um caso raro de cidade do século 20 na lista. O título protege o Plano Piloto de Lúcio Costa, com as edificações de Oscar Niemeyer e o paisagismo que acompanha as superquadras e os eixos.

Rio de Janeiro: paisagens cariocas entre a montanha e o mar, 2012

Em vez de um prédio, o reconhecimento valorizou a relação entre natureza e cidade, abrangendo pontos como o Pão de Açúcar, o Corcovado, a Floresta da Tijuca, o Jardim Botânico e a orla de Copacabana.

Conjunto Moderno da Pampulha, Belo Horizonte (MG), 2016

Criado nos anos 1940 ao redor de uma lagoa artificial, reúne obras de Niemeyer, jardins de Roberto Burle Marx e obras de Candido Portinari. Essa combinação antecipou muito do que depois aparece em Brasília.

Sítio Roberto Burle Marx, Rio de Janeiro (RJ), 2021

Em Barra de Guaratiba, na zona oeste, a antiga propriedade do paisagista reúne coleção de plantas tropicais e foi um laboratório de seu trabalho.

Áreas naturais

O Brasil tem também vários bens naturais, relacionados a diferentes biomas. Quem quiser conhecer melhor essas paisagens pode ler nosso texto sobre os biomas brasileiros.

Parque Nacional do Iguaçu (PR), 1986: protege o lado brasileiro das cataratas, em fronteira com a Argentina, que tem um parque próprio também reconhecido.

protege o lado brasileiro das cataratas, em fronteira com a Argentina, que tem um parque próprio também reconhecido. Reservas da Mata Atlântica do Sudeste (SP e PR), 1999: áreas que protegem um dos trechos mais conservados do bioma.

áreas que protegem um dos trechos mais conservados do bioma. Reservas da Costa do Descobrimento (BA e ES), 1999: outro conjunto de Mata Atlântica, em região de alta biodiversidade.

outro conjunto de Mata Atlântica, em região de alta biodiversidade. Complexo de Conservação da Amazônia Central (AM), 2000: reconhecido originalmente com o Parque Nacional do Jaú e ampliado em 2003.

reconhecido originalmente com o Parque Nacional do Jaú e ampliado em 2003. Área de Conservação do Pantanal (MT e MS), 2000: protege parte da grande planície alagável.

protege parte da grande planície alagável. Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das Emas (GO), 2001: áreas protegidas de Cerrado, um dos biomas mais ameaçados do país.

áreas protegidas de Cerrado, um dos biomas mais ameaçados do país. Ilhas Atlânticas Brasileiras, Fernando de Noronha e Atol das Rocas (PE e RN), 2001: importantes para a reprodução de aves, tartarugas e tubarões.

importantes para a reprodução de aves, tartarugas e tubarões. Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA), 2024: dunas brancas com lagoas de água da chuva que se formam sazonalmente.

dunas brancas com lagoas de água da chuva que se formam sazonalmente. Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (MG), 2025: cânion e cavernas no norte de Minas Gerais, primeiro bem natural mineiro reconhecido pela Unesco.

Um caso misto

Paraty e Ilha Grande (RJ), 2019, combina cultura e natureza: o centro histórico de Paraty, um dos portos do Caminho do Ouro, e áreas de Mata Atlântica nas proximidades, incluindo a Baía da Ilha Grande. Foi o primeiro bem misto do Brasil.

O que é o patrimônio imaterial

Além dos lugares, a Unesco tem outra lista, voltada para manifestações vivas, como saberes e celebrações. Exemplos brasileiros bem conhecidos são:

Samba de roda do Recôncavo Baiano

Arte Kusiwa dos povos Wajãpi, do Amapá

Frevo, em Pernambuco

Círio de Nazaré, em Belém

Roda de capoeira

Complexo do Bumba Meu Boi do Maranhão

Perguntas frequentes

Ser Patrimônio da Humanidade traz dinheiro da Unesco?

Não automaticamente. O título é um reconhecimento, e a conservação cabe sobretudo ao país, aos estados e aos municípios. Há um fundo internacional para casos específicos, mas ele não mantém os bens no dia a dia. O efeito mais direto é a visibilidade, que atrai turismo e apoios.

Um lugar pode perder o título?

Pode, embora seja raro. Quando há ameaça grave, o bem pode entrar na Lista do Patrimônio Mundial em Perigo, e, em casos extremos, ser retirado da lista. Já aconteceu com locais de outros países. Por isso, a pressão por obras mal planejadas ou por turismo descontrolado é levada a sério.

Qual a diferença entre o tombamento do Iphan e o título da Unesco?

O tombamento é um instrumento jurídico brasileiro, feito pelo Iphan ou por órgãos estaduais e municipais, que protege o bem por lei. O título da Unesco é um reconhecimento internacional. Muitos bens têm os dois, e a maior parte da proteção concreta vem da legislação nacional.

Como planejar uma visita sem prejudicar o local?

Consulte os sites oficiais dos parques e dos órgãos de cultura antes de ir, pois alguns lugares limitam visitantes ou exigem guias credenciados. Em Fernando de Noronha, há regras e taxas de preservação; nos Lençóis Maranhenses, as lagoas dependem das chuvas do primeiro semestre e costumam estar mais cheias por volta do meio do ano. Em sítios arqueológicos, nunca toque nas pinturas, porque a gordura e o suor das mãos danificam o material. Nas cidades históricas, sapatos firmes ajudam mais do que qualquer roteiro nas ladeiras de pedra.