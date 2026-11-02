Os porquês: por que, porque, por quê e porquê sem medo de errar

Compare estas quatro frases, todas corretas:
- Por que você chegou tarde?
- Cheguei tarde porque perdi o ônibus.
- Você chegou tarde por quê?
- Ninguém entendeu o porquê do atraso.
Em português falado, as quatro formas soam quase iguais, e é por isso que a escrita confunde tanta gente. Mas elas não são caprichos. Cada grafia corresponde a uma função na frase, e identificar essa função é mais fácil do que parece.
A chave está em duas perguntas: as palavras estão separadas ou juntas? Tem acento ou não? Separado, em geral, é pergunta ou referência a uma razão. Junto, é resposta ou substantivo. O acento aparece quando a palavra vem no fim da frase ou vira nome.
Por que: separado e sem acento
Essa forma é usada, principalmente, em três situações.
Em perguntas diretas
É o caso mais conhecido: “Por que o céu é azul?”, “Por que a inscrição foi cancelada?”. Nessa função, ela equivale a “por qual motivo” ou “por qual razão”.
Em perguntas indiretas
Aqui está a armadilha mais frequente. A frase não tem ponto de interrogação, mas embute uma pergunta:
- Não sei por que ele saiu.
- Explique por que a resposta está errada.
- Quero entender por que a conta veio tão alta.
Teste: troque por “por qual motivo”. “Não sei por qual motivo ele saiu.” Funciona, portanto escreve-se separado. Quem escreve “não sei porque ele saiu” comete um dos erros mais comuns em textos profissionais.
Em títulos, a lógica é a mesma: “Por que dormir bem melhora a memória” é uma pergunta indireta, mesmo sem o ponto de interrogação.
Com o sentido de “pelo qual” e variações
Em frases como “O caminho por que passei era estreito”, a expressão significa “pelo qual”. O mesmo vale para “As dificuldades por que passamos” (pelas quais) e “Os motivos por que desistiu” (pelos quais). Isso acontece porque há a preposição por seguida do pronome relativo que.
Existe ainda um uso menos comum, em que a preposição exigida pelo verbo aparece antes de uma oração: “Torcemos por que tudo dê certo”, ou seja, “torcemos por isto: que tudo dê certo”.
Por quê: separado e com acento
É o mesmo “por que”, só que na última posição da frase ou antes de uma pausa forte. O monossílabo “que” passa a ser tônico nesse lugar e ganha acento.
- Você desistiu por quê?
- Ela faltou sem dizer por quê.
- Por quê? Porque choveu.
- O curso foi cancelado, não me pergunte por quê, e ninguém avisou.
Repare que a regra depende da posição, não do ponto de interrogação. “Ela faltou sem dizer por quê.” é uma afirmação terminada com a expressão, então o acento continua. Na palavra isolada, como resposta curta, também: “Por quê?”.
Porque: junto e sem acento
É a forma das explicações e das causas. Trata-se de uma conjunção e costuma ser trocada por “pois”, “já que”, “uma vez que” ou “visto que”.
- Não fui à festa porque estava cansada. (já que estava)
- Leve um casaco, porque vai esfriar. (pois vai esfriar)
- Ele foi aprovado porque estudou com método.
Se a substituição por “pois” funcionar sem mudar o sentido, escreva junto.
Vale um alerta sobre uma regra de Portugal. Em textos de lá, é normal ver “porque” em perguntas: “Porque não vieste?”. O uso é aceito na variedade europeia. No Brasil, a norma ensinada nas escolas e cobrada em vestibulares e concursos pede “por que” nas perguntas.
Porquê: junto e com acento
Aqui a palavra virou substantivo e significa “o motivo” ou “a razão”. O sinal mais claro é a presença de um determinante antes dela, como artigo, pronome ou numeral:
- Não entendi o porquê da mudança.
- Cada porquê da criança pede uma resposta paciente.
- Ele tem lá os seus porquês.
- Havia dois porquês para aquela decisão.
Por ser um substantivo, aceita plural. Teste: troque por “o motivo” ou “a razão”. “Não entendi o motivo da mudança.” Funcionou, então é junto e com acento.
Quadro mental para decidir em dez segundos
Quando bater a dúvida, siga esta ordem:
- Tem “o”, “um”, “seu”, “esse” ou numeral antes? Use porquê.
- Está no fim da frase ou isolado? Use por quê.
- Dá para trocar por “por qual motivo” ou “pelo qual”? Use por que.
- Dá para trocar por “pois” ou “já que”? Use porque.
Fazer as perguntas nessa sequência elimina a maior parte das dúvidas, porque os dois primeiros casos são fáceis de reconhecer visualmente.
As frases que mais confundem
“Eis por que desisti.” Separado, porque equivale a “eis o motivo pelo qual”.
“Por isso é que…” Não tem nada a ver com os porquês, mas costuma aparecer ao lado deles. Prefira “por isso” a “porque” no início de uma consequência: “Choveu muito, por isso cancelaram o jogo”.
“Por que não?” Separado e sem acento, porque “não” vem depois e é ele que encerra a frase.
“Você sabe por que veio?” e “Veio por quê?” A mesma expressão muda de grafia conforme a posição. A primeira tem palavras depois dela. A segunda termina a frase.
“Porque sim.” Junto. Mesmo sendo uma resposta sem muita explicação, indica causa.
“Por quê?” no meio do texto. Se a frase for só isso, há acento, mesmo que o parágrafo continue.
Resposta começando com “Porque”. É perfeitamente correta. A ideia de que “não se começa frase com porque” é apenas um mito de sala de aula. O que se evita é deixar um trecho iniciado por “porque” sem a oração principal, como acontece em “Porque choveu.” sem nenhuma frase relacionada e sem uma pergunta anterior.
O erro que o corretor automático não vê
Corretores de celular e computador nem sempre detectam esses erros, porque todas as quatro formas existem. “Não sei porque” tem palavras válidas, e o programa pode deixar passar. Em textos que importam, como um e-mail de trabalho ou um currículo com carta de apresentação, reserve um minuto para buscar “porque” no documento e testar cada ocorrência com a substituição.
Em redações, há outro problema além da grafia: o excesso. Um texto com “porque” a cada linha fica monótono. Alterne com “uma vez que”, “visto que”, “já que” e “pois”. Essa variedade também mostra domínio de recursos da língua, o que costuma contar a favor em avaliações de escrita.
Exercício com respostas comentadas
Complete com a forma correta, tentando responder antes de ler a explicação.
1. ___ você não respondeu à mensagem?
Resposta: Por que. É uma pergunta direta, com palavras depois da expressão.
2. Não respondi ___ estava sem bateria.
Resposta: porque. Dá para trocar por “pois” ou “já que”.
3. Ele saiu sem explicar ___.
Resposta: por quê. A expressão encerra a frase.
4. Até hoje não sei o ___ daquela demissão.
Resposta: porquê. Há o artigo “o” antes, e a palavra equivale a “motivo”.
5. Preciso saber ___ o pedido não chegou.
Resposta: por que. É uma pergunta indireta: “preciso saber por qual motivo”.
6. As provas ___ passei foram difíceis.
Resposta: por que. Significa “pelas quais”.
7. A loja fechou, ___ o aluguel subiu demais.
Resposta: porque. Equivale a “pois”.
8. Ela mudou de ideia. ___?
Resposta: Por quê? A expressão aparece isolada.
9. Crianças adoram perguntar o ___ de tudo.
Resposta: porquê. Substantivo precedido de artigo.
10. Não vou ___ não quero, e esse é o único ___ que preciso dar.
Resposta: porque e porquê. O primeiro explica a causa; o segundo é substantivo, antecedido de “único”.
Se errou o item 5, não se preocupe, porque é justamente o caso em que mais gente tropeça. Escreva cinco frases próprias começando com “Não sei por que” e “Quero entender por que”, para fixar a construção.