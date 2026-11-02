Os porquês: por que, porque, por quê e porquê sem medo de errar

Compare estas quatro frases, todas corretas:

Por que você chegou tarde?

Cheguei tarde porque perdi o ônibus.

Você chegou tarde por quê?

Ninguém entendeu o porquê do atraso.

Em português falado, as quatro formas soam quase iguais, e é por isso que a escrita confunde tanta gente. Mas elas não são caprichos. Cada grafia corresponde a uma função na frase, e identificar essa função é mais fácil do que parece.

A chave está em duas perguntas: as palavras estão separadas ou juntas? Tem acento ou não? Separado, em geral, é pergunta ou referência a uma razão. Junto, é resposta ou substantivo. O acento aparece quando a palavra vem no fim da frase ou vira nome.

Por que: separado e sem acento

Essa forma é usada, principalmente, em três situações.

Em perguntas diretas

É o caso mais conhecido: “Por que o céu é azul?”, “Por que a inscrição foi cancelada?”. Nessa função, ela equivale a “por qual motivo” ou “por qual razão”.

Em perguntas indiretas

Aqui está a armadilha mais frequente. A frase não tem ponto de interrogação, mas embute uma pergunta:

Não sei por que ele saiu.

Explique por que a resposta está errada.

Quero entender por que a conta veio tão alta.

Teste: troque por “por qual motivo”. “Não sei por qual motivo ele saiu.” Funciona, portanto escreve-se separado. Quem escreve “não sei porque ele saiu” comete um dos erros mais comuns em textos profissionais.

Em títulos, a lógica é a mesma: “Por que dormir bem melhora a memória” é uma pergunta indireta, mesmo sem o ponto de interrogação.

Com o sentido de “pelo qual” e variações

Em frases como “O caminho por que passei era estreito”, a expressão significa “pelo qual”. O mesmo vale para “As dificuldades por que passamos” (pelas quais) e “Os motivos por que desistiu” (pelos quais). Isso acontece porque há a preposição por seguida do pronome relativo que.

Existe ainda um uso menos comum, em que a preposição exigida pelo verbo aparece antes de uma oração: “Torcemos por que tudo dê certo”, ou seja, “torcemos por isto: que tudo dê certo”.

Por quê: separado e com acento

É o mesmo “por que”, só que na última posição da frase ou antes de uma pausa forte. O monossílabo “que” passa a ser tônico nesse lugar e ganha acento.

Você desistiu por quê?

Ela faltou sem dizer por quê.

Por quê? Porque choveu.

O curso foi cancelado, não me pergunte por quê, e ninguém avisou.

Repare que a regra depende da posição, não do ponto de interrogação. “Ela faltou sem dizer por quê.” é uma afirmação terminada com a expressão, então o acento continua. Na palavra isolada, como resposta curta, também: “Por quê?”.

Porque: junto e sem acento

É a forma das explicações e das causas. Trata-se de uma conjunção e costuma ser trocada por “pois”, “já que”, “uma vez que” ou “visto que”.

Não fui à festa porque estava cansada. (já que estava)

Leve um casaco, porque vai esfriar. (pois vai esfriar)

Ele foi aprovado porque estudou com método.

Se a substituição por “pois” funcionar sem mudar o sentido, escreva junto.

Vale um alerta sobre uma regra de Portugal. Em textos de lá, é normal ver “porque” em perguntas: “Porque não vieste?”. O uso é aceito na variedade europeia. No Brasil, a norma ensinada nas escolas e cobrada em vestibulares e concursos pede “por que” nas perguntas.

Porquê: junto e com acento

Aqui a palavra virou substantivo e significa “o motivo” ou “a razão”. O sinal mais claro é a presença de um determinante antes dela, como artigo, pronome ou numeral:

Não entendi o porquê da mudança.

Cada porquê da criança pede uma resposta paciente.

Ele tem lá os seus porquês.

Havia dois porquês para aquela decisão.

Por ser um substantivo, aceita plural. Teste: troque por “o motivo” ou “a razão”. “Não entendi o motivo da mudança.” Funcionou, então é junto e com acento.

Quadro mental para decidir em dez segundos

Quando bater a dúvida, siga esta ordem:

Tem “o”, “um”, “seu”, “esse” ou numeral antes? Use porquê .

. Está no fim da frase ou isolado? Use por quê .

. Dá para trocar por “por qual motivo” ou “pelo qual”? Use por que .

. Dá para trocar por “pois” ou “já que”? Use porque.

Fazer as perguntas nessa sequência elimina a maior parte das dúvidas, porque os dois primeiros casos são fáceis de reconhecer visualmente.

As frases que mais confundem

“Eis por que desisti.” Separado, porque equivale a “eis o motivo pelo qual”.

“Por isso é que…” Não tem nada a ver com os porquês, mas costuma aparecer ao lado deles. Prefira “por isso” a “porque” no início de uma consequência: “Choveu muito, por isso cancelaram o jogo”.

“Por que não?” Separado e sem acento, porque “não” vem depois e é ele que encerra a frase.

“Você sabe por que veio?” e “Veio por quê?” A mesma expressão muda de grafia conforme a posição. A primeira tem palavras depois dela. A segunda termina a frase.

“Porque sim.” Junto. Mesmo sendo uma resposta sem muita explicação, indica causa.

“Por quê?” no meio do texto. Se a frase for só isso, há acento, mesmo que o parágrafo continue.

Resposta começando com “Porque”. É perfeitamente correta. A ideia de que “não se começa frase com porque” é apenas um mito de sala de aula. O que se evita é deixar um trecho iniciado por “porque” sem a oração principal, como acontece em “Porque choveu.” sem nenhuma frase relacionada e sem uma pergunta anterior.

O erro que o corretor automático não vê

Corretores de celular e computador nem sempre detectam esses erros, porque todas as quatro formas existem. “Não sei porque” tem palavras válidas, e o programa pode deixar passar. Em textos que importam, como um e-mail de trabalho ou um currículo com carta de apresentação, reserve um minuto para buscar “porque” no documento e testar cada ocorrência com a substituição.

Em redações, há outro problema além da grafia: o excesso. Um texto com “porque” a cada linha fica monótono. Alterne com “uma vez que”, “visto que”, “já que” e “pois”. Essa variedade também mostra domínio de recursos da língua, o que costuma contar a favor em avaliações de escrita.

Exercício com respostas comentadas

Complete com a forma correta, tentando responder antes de ler a explicação.

1. ___ você não respondeu à mensagem?

Resposta: Por que. É uma pergunta direta, com palavras depois da expressão.

2. Não respondi ___ estava sem bateria.

Resposta: porque. Dá para trocar por “pois” ou “já que”.

3. Ele saiu sem explicar ___.

Resposta: por quê. A expressão encerra a frase.

4. Até hoje não sei o ___ daquela demissão.

Resposta: porquê. Há o artigo “o” antes, e a palavra equivale a “motivo”.

5. Preciso saber ___ o pedido não chegou.

Resposta: por que. É uma pergunta indireta: “preciso saber por qual motivo”.

6. As provas ___ passei foram difíceis.

Resposta: por que. Significa “pelas quais”.

7. A loja fechou, ___ o aluguel subiu demais.

Resposta: porque. Equivale a “pois”.

8. Ela mudou de ideia. ___?

Resposta: Por quê? A expressão aparece isolada.

9. Crianças adoram perguntar o ___ de tudo.

Resposta: porquê. Substantivo precedido de artigo.

10. Não vou ___ não quero, e esse é o único ___ que preciso dar.

Resposta: porque e porquê. O primeiro explica a causa; o segundo é substantivo, antecedido de “único”.

Se errou o item 5, não se preocupe, porque é justamente o caso em que mais gente tropeça. Escreva cinco frases próprias começando com “Não sei por que” e “Quero entender por que”, para fixar a construção.