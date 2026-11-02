Testamento: tipos, regras e como fazer um documento válido

Dona Lúcia deixou uma carta escrita à mão, guardada na gaveta: “Meu sítio fica para minha sobrinha Marta, que cuidou de mim”. Foi assinada e datada, mas sem nenhuma testemunha. Os filhos contestaram, e aquela folha de papel virou anos de discussão judicial. A vontade era clara, mas testamento é um dos atos mais formais do direito brasileiro. Quando as formalidades falham, a vontade pode não valer.

Fazer um testamento não é um ato só para famílias ricas. É útil para quem tem filhos de relações diferentes, quer proteger um filho com deficiência, vive em união estável sem documentos ou deseja beneficiar alguém que não está entre os herdeiros, como uma cuidadora, um afilhado ou uma instituição.

Quem pode fazer e até onde vai a liberdade

Pelo artigo 1.860 do Código Civil, podem testar os maiores de 16 anos que tenham discernimento no momento do ato. Se alguém fez o documento lúcido e depois perdeu a capacidade, o testamento continua válido, conforme o artigo 1.861. Ele não pode ser feito a dois: a lei proíbe o testamento conjuntivo, em que marido e mulher assinam um só documento. Cada um deve fazer o seu, ainda que tenham conteúdo parecido.

A limitação mais conhecida diz respeito à legítima. Se houver herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes e cônjuge, só metade do patrimônio pode ser livremente destinada. Se o testador tem patrimônio de R$ 800 mil e dois filhos, pode deixar em testamento até R$ 400 mil para quem quiser. Os outros R$ 400 mil ficam reservados aos filhos.

Sem herdeiros necessários, a liberdade é total. Quem não tem filhos, pais, cônjuge ou companheiro em certas condições pode deixar tudo a um amigo. Irmãos e sobrinhos não são herdeiros necessários, e podem ser excluídos sem qualquer justificativa, bastando dispor do patrimônio em favor de outra pessoa.

O testamento pode ir além dos bens. É possível:

Reconhecer um filho, ato que não pode ser revogado.

Nomear tutor para filhos menores, se for o caso.

Indicar um testamenteiro para executar a vontade.

Instituir legados, que são bens específicos para pessoas específicas, como um relógio ou um imóvel.

Prever substitutos, caso o beneficiário morra antes.

Impor cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, com justa causa declarada se recaírem sobre a legítima.

Os três tipos comuns

O Código Civil traz três formas ordinárias: público, cerrado e particular. Há ainda formas especiais, feitas a bordo de navios e aeronaves ou em campanha militar, de aplicação rara.

Testamento público

É feito pelo tabelião no cartório de notas, a partir das declarações do testador, na presença de duas testemunhas. O texto é lavrado no livro, lido em voz alta e assinado. Depois, fica guardado no acervo do cartório, e quem o fez pode obter cópia.

É a forma mais segura. O tabelião verifica identidade e capacidade aparente, orienta a redação e reduz o risco de nulidade. O conteúdo fica em livro de notas e, por isso, há menos sigilo do que em outras formas. Enquanto o testador estiver vivo, cartórios costumam restringir a certidão a ele ou a seu representante, ou liberá-la mediante ordem judicial. Depois da morte, os herdeiros têm acesso.

Quem é cego só pode usar esta forma, segundo o artigo 1.867. Quem não sabe ler nem escrever também, porque as modalidades cerrada e particular exigem isso.

Testamento cerrado

Escrito pelo próprio testador ou por alguém a seu pedido, é entregue ao tabelião, que o aprova na presença de duas testemunhas, sem precisar conhecer o conteúdo. Em seguida, o documento é lacrado e devolvido ao testador.

A vantagem é o sigilo. O risco é físico: se o lacre for rompido ou o papel for destruído, o Código Civil, no artigo 1.972, considera o testamento revogado quando o testador o abriu ou consentiu nisso. Na morte, o juiz abre o documento e, sem sinais de vício, manda cumpri-lo.

Testamento particular

É escrito pelo próprio testador, à mão ou em processo mecânico (computador, por exemplo), sem rasuras ou espaços em branco, e lido e assinado perante três testemunhas, que também assinam. Não passa pelo cartório, o que o torna barato. O problema está depois: as testemunhas precisam confirmá-lo em juízo, após a morte, e se faltarem, o juiz pode aceitar com pelo menos uma, em circunstâncias específicas.

A escrita particular feita em circunstâncias excepcionais declaradas, sem testemunhas, pode ser confirmada pelo juiz, conforme o artigo 1.879. Trata-se de uma exceção estreita, pensada para situações extremas, e não um atalho para quem está em casa e prefere dispensar formalidades. Foi esse tipo de questão que apareceu no caso da carta de Dona Lúcia.

Passo a passo para fazer no cartório

O testamento público é a opção mais comum e segue um caminho simples:

Liste bens, pessoas e o que deseja deixar a cada uma, sem detalhar demais.

Reúna RG, CPF, comprovante de estado civil e dados dos beneficiários.

Consulte um advogado se houver patrimônio complexo, filhos de uniões diferentes, empresa ou imóveis no exterior.

Escolha duas testemunhas maiores de idade, que não sejam beneficiárias nem parentes próximos delas.

Vá ao cartório de notas de sua escolha, com o tabelião, para redigir o texto.

Pague os emolumentos, definidos em tabela estadual publicada pelo tribunal ou pelo próprio cartório.

Informe a alguém de confiança sobre a existência do documento e o cartório escolhido.

Os valores variam entre estados. Há estados que oferecem gratuidade ou redução em hipóteses específicas, então vale perguntar. Em muitos cartórios, os atos notariais também podem ser feitos por videoconferência, por meio de plataforma oficial dos tabeliães, com os requisitos de identificação digital.

Os erros que derrubam testamentos

Boa parte das invalidações segue um padrão:

Passar da metade disponível quando há herdeiros necessários. O excesso é reduzido, sem anular o documento inteiro.

Beneficiar a pessoa que escreveu o testamento a pedido do testador, ou as testemunhas, o que a lei proíbe no artigo 1.801.

Usar como testemunha um herdeiro ou parente próximo do beneficiário.

Testar sob influência de alguém ou sem discernimento.

Fazer um testamento particular sem o número de testemunhas previsto.

Deixar disposições vagas, como “quem cuidar de mim”.

Tentar dispor de um bem que nem é seu, como a meação do cônjuge.

Se há histórico de doença ou idade muito avançada, muitos advogados recomendam um atestado médico de lucidez próximo à data do ato. Esse cuidado não é exigência legal, mas ajuda a reduzir futuras disputas.

Depois de assinado: pode mudar?

Sim, e sem justificativa. O testamento pode ser revogado ou alterado a qualquer tempo por outro testamento, na forma que for, conforme o artigo 1.969. Quem fez um testamento público pode, em princípio, revogá-lo com um particular válido, embora o melhor seja manter o mesmo nível de segurança. Se o novo testamento não revogar expressamente o anterior, aquilo que for compatível entre eles segue valendo.

Vale revisar o documento quando:

Nasce um filho ou neto.

Um beneficiário morre.

Ocorre casamento, divórcio ou início de união estável.

O patrimônio muda de maneira relevante.

O nascimento de um filho que o testador não tinha ou não conhecia pode romper o testamento inteiro, se ele sobrevive ao testador, como prevê o artigo 1.973.

Testamento, codicilo e diretivas de vontade

Nem toda manifestação de última vontade é um testamento. O codicilo, previsto no artigo 1.881, é um escrito simples, datado e assinado, para dispor sobre enterro, doações de pouca monta e objetos pessoais de valor pequeno. Serve para deixar a coleção de livros a um amigo, não para deixar um imóvel.

Já o chamado testamento vital é um documento sobre cuidados médicos em situações de incapacidade, reconhecido em norma do Conselho Federal de Medicina. Apesar do nome, ele nada tem a ver com herança e deve ser tratado com um médico de confiança e, se possível, um advogado.

Depois da morte, a existência do documento é localizada em centrais notariais, e o testamento passa pelo juízo para confirmação. Em seguida, o inventário se abre, geralmente com a participação do testamenteiro. Se houver acordo entre as partes, e dentro das regras em vigor, é possível que a partilha seja feita em cartório.

Este conteúdo tem caráter educativo e não substitui a orientação de um advogado, de um tabelião ou da Defensoria Pública em cada caso. A atualização do Código Civil está em discussão no Congresso (PL 4/2025), por isso confirme sempre as regras em vigor.