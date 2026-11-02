Natação para adultos iniciantes: como aprender sem medo da água

Ela tem 47 anos, foi criada longe do mar e nunca soube nadar. Na praia, fica no raso. Na piscina do clube, sorri da borda enquanto os sobrinhos brincam. Histórias assim são muito comuns no Brasil, um país cheio de rios e praias onde muitos adultos nunca tiveram uma aula. E o constrangimento costuma pesar mais do que a dificuldade: a pessoa acha que passou da idade, tem vergonha da turma de crianças na raia ao lado e vai deixando para depois.

Não existe idade limite para aprender. Adultos têm uma vantagem real sobre as crianças: entendem instruções, sabem o que estão treinando e conseguem conversar com o professor sobre o que sentem. A desvantagem costuma ser o medo, que às vezes vem de um susto antigo. Por isso, o aprendizado adulto precisa começar por outra coisa que não seja o nado.

Antes de entrar na água

Se você tem doença cardíaca, epilepsia, asma mal controlada, problemas crônicos de ouvido ou alguma condição que possa causar desmaio, converse com o médico antes. Muitas academias e clubes pedem atestado ou exame dermatológico, então pergunte na matrícula. Feridas abertas, infecções de pele ou de ouvido são motivo para esperar.

Escolha aula com professor, de preferência em turma de adultos ou horário com poucos alunos. Tentar aprender sozinho, ou com o cunhado “que nada bem”, é a forma mais rápida de engolir água, assustar-se e desistir. Procure uma piscina com área rasa, em que você fique em pé com a água abaixo do peito, com profundidade conhecida. Se a água for aquecida, melhor ainda: frio faz o corpo tensionar, e tensão é inimiga da flutuação.

O que levar

A lista é curta:

Maiô ou sunga confortáveis, que não incomodem ao se mover.

Touca, exigida em muitas piscinas.

Óculos de natação bem ajustados, para enxergar debaixo d’água e reduzir a irritação pelo cloro.

Chinelo antiderrapante para o vestiário e a beira da piscina.

Toalha e uma garrafa de água, porque na água a gente também transpira.

Teste os óculos antes da aula: encoste-os no rosto sem prender a tira e veja se fazem leve sucção. Deixar a tira apertada demais não evita vazamento e marca o rosto. Prancha, flutuadores e pés de pato ficam a cargo da orientação do professor.

A sequência do aprendizado

Cada pessoa tem um ritmo, mas a ordem das etapas costuma ser parecida. Algumas passam por elas em poucas aulas. Outras levam meses, e não há nenhum problema nisso.

Etapa 1: ficar à vontade na água

Primeiro vem a adaptação. Andar pela parte rasa, sentir a resistência da água, molhar o rosto com as mãos, jogar água nos ombros. Depois, segurar na borda e mergulhar o queixo, a boca, o nariz, até os olhos. Parece coisa de criança, mas é aqui que o corpo aprende que aquela sensação não é perigo.

Etapa 2: respiração

Esta é a chave de quase tudo. O erro número um é prender o ar debaixo d’água e tentar soltar e puxar tudo na hora de tirar o rosto. Dá ansiedade e cansa em segundos. O certo é o contrário: soltar o ar devagar dentro da água, pela boca e pelo nariz, fazendo bolhas, e inspirar rápido quando a boca sai.

Pratique em pé, segurando a borda: rosto na água, solta o ar, sobe, inspira. Repita dez vezes por vários dias. Parece monótono, mas esse exercício é o que permite nadar sem pânico depois.

Etapa 3: flutuar

Boiar é a habilidade mais subestimada. Com ela, você descobre que a água sustenta e ganha uma forma de descansar. Comece de costas, com o professor segurando a nuca ou as costas. Olhar para o teto, orelhas na água, peito para cima, quadril alto, braços abertos. Depois, de bruços, com rosto na água e braços à frente. A maioria das pessoas flutua com ar nos pulmões, mas o grau varia: há quem precise mexer de leve os pés para manter as pernas no alto.

Etapa 4: deslize e pernada

Empurre a parede com os pés e deslize com o corpo reto, como uma flecha. Depois, adicione a pernada: a força vem do quadril, com os joelhos pouco dobrados e os pés relaxados. Uma prancha ajuda a treinar isso sem preocupação com os braços. Se você está se esforçando muito e saindo do lugar pouco, provavelmente está dobrando demais os joelhos.

Etapa 5: braços e respiração lateral

O crawl costuma ser o primeiro nado ensinado. Os braços entram alternados à frente, puxam a água até perto do quadril e voltam pelo alto. A respiração é feita virando a cabeça de lado, junto com a rotação do corpo, sem levantá-la para frente. Levantar a cabeça derruba as pernas, o que dá a impressão de que você está nadando em uma ladeira. O nado costas pode ser uma alternativa ótima para quem se atrapalha ao respirar, já que o rosto fica fora da água.

Quanto tempo leva

Não existe número exato, e desconfie de quem promete. Com duas aulas por semana, muitos adultos conseguem se manter na água, boiar e nadar alguns metros em alguns meses. Atravessar uma piscina de 25 metros sem parar é uma meta comum para os primeiros tempos e dá uma sensação ótima. Faltar muito, ou fazer longas pausas, atrasa mais do que qualquer dificuldade técnica.

O corpo cansa diferente na água. Mesmo sem sentir calor, você vai se esforçar bastante, e é comum achar que o fôlego é o problema quando o que falta é relaxamento. Quando o nado fica mais solto, o cansaço diminui mesmo sem nenhum ganho físico expressivo.

Por que a natação agrada tanto aos adultos

Como a água sustenta parte do peso do corpo, o impacto nas articulações é baixo. Isso faz da natação uma opção muito procurada por quem tem dores nos joelhos, por pessoas com sobrepeso e por idosos, sempre com orientação adequada a cada caso. Ela trabalha o corpo inteiro e o sistema cardiovascular, e pode contar como parte da atividade aeróbica semanal.

Há também um ganho de segurança. Saber se manter na água e sair de uma situação ruim pode fazer diferença, principalmente em um país com tantas praias, represas e rios.

Piscina não é mar

Nadar bem em uma piscina não significa estar preparado para águas abertas. No mar, rio ou represa, há correnteza, ondas, buracos, frio e pouca visibilidade. Ao frequentar esses lugares:

Prefira áreas com guarda-vidas e respeite as bandeiras e placas.

Nunca nade sozinho nem depois de beber.

Não mergulhe de cabeça em locais cuja profundidade você não conhece.

Na praia, se for levado por uma corrente de retorno, não lute contra ela: tente manter a calma, flutuar e sinalizar por ajuda ou nadar paralelamente à areia até sair do fluxo.

Se vir alguém em apuros, não entre na água sem preparo: chame o guarda-vidas ou os bombeiros pelo 193 e jogue algo que flutue.

Perguntas frequentes

Tenho muito medo. Dá para superar?

Na maioria dos casos, sim, com paciência e professor que respeite o seu tempo. Avise logo na primeira aula e, se houve algum episódio traumático, conte como foi. Quando o medo é paralisante e atrapalha a vida, um psicólogo também pode ajudar.

Preciso saber nadar para fazer aula em turma?

Não. As turmas costumam ser separadas por nível, e os iniciantes começam na parte rasa ou com materiais de apoio.

O cloro faz mal?

Pode irritar os olhos, a pele e os cabelos, especialmente em quem é sensível. Tomar banho depois da aula, usar óculos e hidratar a pele ajuda. Se surgir irritação persistente, procure um médico. Depois de nadar, secar bem as orelhas e entre os dedos dos pés ajuda a prevenir incômodos comuns, como otite e micose.

Quem tem pressão alta ou está grávida pode nadar?

Muitas vezes, sim, mas a resposta depende de cada caso. Peça a orientação do médico ou da equipe do pré-natal antes de começar.

Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui a avaliação de médico ou a orientação de um professor qualificado.