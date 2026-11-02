Saúde dos olhos e uso de telas: como reduzir o cansaço visual

Quando olhamos fixamente para uma tela, piscamos bem menos do que em uma conversa. Esse detalhe simples explica grande parte da ardência, da sensação de areia nos olhos e da visão embaçada no fim do expediente. O olho fica mais exposto, a lágrima evapora, e os músculos que ajustam o foco passam horas trabalhando na mesma distância.

O nome técnico para esse conjunto de queixas é síndrome da visão de computador, ou fadiga ocular digital. A palavra “síndrome” assusta, mas, em geral, trata-se de um desconforto reversível e que melhora com mudanças de hábito. Ele vale para o computador, o celular, o tablet e a TV.

O que as telas causam e o que não causam

Até onde a ciência mostra, o uso comum de telas não provoca cegueira em adultos. O que ele provoca são sintomas incômodos:

ardência, coceira ou olhos vermelhos

sensação de areia ou de olho seco

visão embaçada depois de longos períodos

dificuldade para mudar o foco entre perto e longe

dor de cabeça, em especial na região da testa

dor no pescoço e nos ombros, consequência da postura

Esses sintomas podem ser agravados por grau de óculos desatualizado, ar-condicionado, ventilador direto no rosto e ambientes muito secos. Quem trabalha em um escritório refrigerado em Brasília durante a seca, por exemplo, tende a sentir mais do que quem trabalha em uma cidade litorânea úmida.

A regra 20-20-20

É a orientação mais conhecida entre os oftalmologistas porque é fácil de lembrar: a cada 20 minutos, olhe por 20 segundos para algo a cerca de 20 pés de distância, o que dá uns seis metros. Pela janela, para o fim do corredor, para a rua.

A ideia é relaxar o músculo que mantém o foco de perto. Não precisa ser cronometrado à risca. Se 20 minutos parecem pouco para sua rotina, comece com uma pausa a cada meia hora e aproveite para piscar devagar algumas vezes. Um alarme discreto no celular ou um aplicativo de lembrete ajuda nas primeiras semanas, até o costume se formar.

Como ajustar a tela e o ambiente

Pequenas mudanças no ambiente costumam fazer diferença em poucos dias:

Distância: mantenha o monitor a uns 50 a 70 centímetros dos olhos, aproximadamente o comprimento do braço. O celular tende a ficar perto demais; afaste-o um pouco.

mantenha o monitor a uns 50 a 70 centímetros dos olhos, aproximadamente o comprimento do braço. O celular tende a ficar perto demais; afaste-o um pouco. Altura: a tela um pouco abaixo da linha do olhar ajuda a reduzir a abertura dos olhos e, com ela, a evaporação da lágrima.

a tela um pouco abaixo da linha do olhar ajuda a reduzir a abertura dos olhos e, com ela, a evaporação da lágrima. Brilho: ajuste para combinar com o ambiente. Uma tela que parece uma lâmpada em um quarto escuro cansa tanto quanto uma tela apagada em um lugar muito claro.

ajuste para combinar com o ambiente. Uma tela que parece uma lâmpada em um quarto escuro cansa tanto quanto uma tela apagada em um lugar muito claro. Tamanho da letra: aumente o zoom sem cerimônia. Forçar a vista para ler letras pequenas não treina os olhos.

aumente o zoom sem cerimônia. Forçar a vista para ler letras pequenas não treina os olhos. Reflexos: evite que a janela fique bem atrás ou bem à frente da tela. Lâmpadas diretamente sobre o monitor também atrapalham.

evite que a janela fique bem atrás ou bem à frente da tela. Lâmpadas diretamente sobre o monitor também atrapalham. Ar: não deixe o ar-condicionado ou o ventilador soprando direto no rosto.

Se você usa óculos para perto e sente dor no pescoço, o problema pode ser a distância da tela em relação à receita. Lentes para leitura são calculadas para uma distância mais curta do que a de um monitor, então vale mencionar o trabalho no computador durante a consulta.

A verdade sobre a luz azul

Películas, óculos e modos noturnos prometem proteger contra a luz azul. A resposta curta é que as telas emitem uma quantidade pequena dessa luz, muito menor do que a do sol, e as evidências atuais não mostram danos à retina causados pelo uso comum. Sociedades médicas de oftalmologia, em geral, não indicam os filtros como medida obrigatória para proteger os olhos, e estudos não confirmaram que eles reduzam a fadiga visual de forma relevante.

Onde a luz da tela pode pesar é no sono. O uso à noite está ligado a dormir mais tarde, em parte pela luz e em parte pelo estímulo do conteúdo em si. O modo noturno pode ser agradável, mas funciona melhor junto com outra medida: parar de usar a tela um tempo antes de deitar. Nosso texto sobre higiene do sono traz ideias para essa rotina.

Crianças e telas

Aqui a preocupação é de outra natureza. A miopia vem aumentando em várias partes do mundo, e as pesquisas apontam dois fatores: muito tempo em atividades de perto e pouco tempo ao ar livre. A luz natural e o olhar para longe parecem ter um efeito protetor.

Na prática, isso significa:

estimular brincadeiras ao ar livre diariamente, em horários seguros de sol

fazer pausas durante o uso de tablets, videogames e celulares

manter o aparelho longe do rosto, sem deixar a criança deitada com a tela a um palmo do nariz

seguir as recomendações de tempo de tela da Sociedade Brasileira de Pediatria, que orienta evitar telas para menores de 2 anos e limitar o uso nas idades seguintes

levar a criança ao oftalmologista quando houver queixa e nas avaliações de rotina

Alguns sinais em casa e na escola sugerem dificuldade para enxergar: apertar os olhos, sentar muito perto da TV, inclinar a cabeça, reclamar de dor de cabeça ou perder o interesse em atividades de leitura. Muitas vezes a criança não sabe que enxerga mal, porque nunca enxergou de outro jeito. Dificuldade para acompanhar a lousa pode até ser confundida com falta de atenção. Quem acompanha os estudos dos filhos deve considerar a visão quando as notas caem sem explicação.

Cuidados que valem para todos

Algumas atitudes protegem os olhos ao longo da vida, com ou sem telas:

Use óculos escuros com proteção ultravioleta em dias de sol forte. Lente escura sem filtro UV não protege.

Não coce os olhos com força. O hábito pode irritar e, com o tempo, está associado a problemas na córnea.

Lave as mãos antes de mexer nas lentes de contato e siga o tempo de uso indicado. Nunca durma com lentes que não sejam próprias para isso.

Remova a maquiagem antes de dormir e não compartilhe produtos dos olhos.

Cuide da pressão e do diabetes, que podem afetar a retina sem dar sintomas no início.

Faça consultas regulares, com frequência definida pelo oftalmologista. Depois dos 40 anos, o olhar de perto muda e o glaucoma merece atenção, sobretudo em quem tem casos na família.

Quando procurar um oftalmologista

Fadiga leve, que melhora com pausas, pode ser resolvida em casa. Marque consulta se a visão embaçada não melhora, se a dor de cabeça se repete ou se o ressecamento continua, mesmo depois das mudanças.

Busque atendimento de urgência quando houver:

perda repentina da visão, ainda que parcial

dor forte no olho

aparecimento súbito de flashes de luz ou de muitas “moscas volantes”

sensação de cortina escura cobrindo parte da visão

olho muito vermelho com secreção ou sensibilidade intensa à luz

trauma, ou produto químico que atingiu o olho. Nesse caso, lave em água corrente e procure ajuda.

Perguntas frequentes

Colírio lubrificante pode ser usado por conta própria?

Colírios lubrificantes são vendidos sem receita e muitas pessoas os usam, mas o ideal é ter orientação, principalmente se o uso for frequente. Colírios que “tiram a vermelhidão” e aqueles que contêm corticoide não devem ser usados sem indicação, pois podem causar problemas sérios.

Ler no escuro estraga a vista?

Ler com pouca luz cansa, mas não há evidência de que cause dano permanente. O problema é o desconforto.

Óculos de grau pioram a visão se eu usar sempre?

Não. Essa é uma crença popular. Os olhos não ficam “viciados” em óculos. Quem sente piora, em geral, está apenas percebendo a diferença entre enxergar bem e enxergar mal, ou passando por uma mudança natural do grau.

Modo escuro é melhor para os olhos?

Depende da pessoa e do ambiente. Algumas acham confortável à noite; outras leem melhor com fundo claro e letras escuras. Use o que causar menos esforço.

Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui a avaliação de um oftalmologista.