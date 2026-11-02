Saúde dos olhos e uso de telas: como reduzir o cansaço visual

Quando olhamos fixamente para uma tela, piscamos bem menos do que em uma conversa. Esse detalhe simples explica grande parte da ardência, da sensação de areia nos olhos e da visão embaçada no fim do expediente. O olho fica mais exposto, a lágrima evapora, e os músculos que ajustam o foco passam horas trabalhando na mesma distância.
O nome técnico para esse conjunto de queixas é síndrome da visão de computador, ou fadiga ocular digital. A palavra “síndrome” assusta, mas, em geral, trata-se de um desconforto reversível e que melhora com mudanças de hábito. Ele vale para o computador, o celular, o tablet e a TV.
O que as telas causam e o que não causam
Até onde a ciência mostra, o uso comum de telas não provoca cegueira em adultos. O que ele provoca são sintomas incômodos:
- ardência, coceira ou olhos vermelhos
- sensação de areia ou de olho seco
- visão embaçada depois de longos períodos
- dificuldade para mudar o foco entre perto e longe
- dor de cabeça, em especial na região da testa
- dor no pescoço e nos ombros, consequência da postura
Esses sintomas podem ser agravados por grau de óculos desatualizado, ar-condicionado, ventilador direto no rosto e ambientes muito secos. Quem trabalha em um escritório refrigerado em Brasília durante a seca, por exemplo, tende a sentir mais do que quem trabalha em uma cidade litorânea úmida.
A regra 20-20-20
É a orientação mais conhecida entre os oftalmologistas porque é fácil de lembrar: a cada 20 minutos, olhe por 20 segundos para algo a cerca de 20 pés de distância, o que dá uns seis metros. Pela janela, para o fim do corredor, para a rua.
A ideia é relaxar o músculo que mantém o foco de perto. Não precisa ser cronometrado à risca. Se 20 minutos parecem pouco para sua rotina, comece com uma pausa a cada meia hora e aproveite para piscar devagar algumas vezes. Um alarme discreto no celular ou um aplicativo de lembrete ajuda nas primeiras semanas, até o costume se formar.
Como ajustar a tela e o ambiente
Pequenas mudanças no ambiente costumam fazer diferença em poucos dias:
- Distância: mantenha o monitor a uns 50 a 70 centímetros dos olhos, aproximadamente o comprimento do braço. O celular tende a ficar perto demais; afaste-o um pouco.
- Altura: a tela um pouco abaixo da linha do olhar ajuda a reduzir a abertura dos olhos e, com ela, a evaporação da lágrima.
- Brilho: ajuste para combinar com o ambiente. Uma tela que parece uma lâmpada em um quarto escuro cansa tanto quanto uma tela apagada em um lugar muito claro.
- Tamanho da letra: aumente o zoom sem cerimônia. Forçar a vista para ler letras pequenas não treina os olhos.
- Reflexos: evite que a janela fique bem atrás ou bem à frente da tela. Lâmpadas diretamente sobre o monitor também atrapalham.
- Ar: não deixe o ar-condicionado ou o ventilador soprando direto no rosto.
Se você usa óculos para perto e sente dor no pescoço, o problema pode ser a distância da tela em relação à receita. Lentes para leitura são calculadas para uma distância mais curta do que a de um monitor, então vale mencionar o trabalho no computador durante a consulta.
A verdade sobre a luz azul
Películas, óculos e modos noturnos prometem proteger contra a luz azul. A resposta curta é que as telas emitem uma quantidade pequena dessa luz, muito menor do que a do sol, e as evidências atuais não mostram danos à retina causados pelo uso comum. Sociedades médicas de oftalmologia, em geral, não indicam os filtros como medida obrigatória para proteger os olhos, e estudos não confirmaram que eles reduzam a fadiga visual de forma relevante.
Onde a luz da tela pode pesar é no sono. O uso à noite está ligado a dormir mais tarde, em parte pela luz e em parte pelo estímulo do conteúdo em si. O modo noturno pode ser agradável, mas funciona melhor junto com outra medida: parar de usar a tela um tempo antes de deitar. Nosso texto sobre higiene do sono traz ideias para essa rotina.
Crianças e telas
Aqui a preocupação é de outra natureza. A miopia vem aumentando em várias partes do mundo, e as pesquisas apontam dois fatores: muito tempo em atividades de perto e pouco tempo ao ar livre. A luz natural e o olhar para longe parecem ter um efeito protetor.
Na prática, isso significa:
- estimular brincadeiras ao ar livre diariamente, em horários seguros de sol
- fazer pausas durante o uso de tablets, videogames e celulares
- manter o aparelho longe do rosto, sem deixar a criança deitada com a tela a um palmo do nariz
- seguir as recomendações de tempo de tela da Sociedade Brasileira de Pediatria, que orienta evitar telas para menores de 2 anos e limitar o uso nas idades seguintes
- levar a criança ao oftalmologista quando houver queixa e nas avaliações de rotina
Alguns sinais em casa e na escola sugerem dificuldade para enxergar: apertar os olhos, sentar muito perto da TV, inclinar a cabeça, reclamar de dor de cabeça ou perder o interesse em atividades de leitura. Muitas vezes a criança não sabe que enxerga mal, porque nunca enxergou de outro jeito. Dificuldade para acompanhar a lousa pode até ser confundida com falta de atenção. Quem acompanha os estudos dos filhos deve considerar a visão quando as notas caem sem explicação.
Cuidados que valem para todos
Algumas atitudes protegem os olhos ao longo da vida, com ou sem telas:
- Use óculos escuros com proteção ultravioleta em dias de sol forte. Lente escura sem filtro UV não protege.
- Não coce os olhos com força. O hábito pode irritar e, com o tempo, está associado a problemas na córnea.
- Lave as mãos antes de mexer nas lentes de contato e siga o tempo de uso indicado. Nunca durma com lentes que não sejam próprias para isso.
- Remova a maquiagem antes de dormir e não compartilhe produtos dos olhos.
- Cuide da pressão e do diabetes, que podem afetar a retina sem dar sintomas no início.
- Faça consultas regulares, com frequência definida pelo oftalmologista. Depois dos 40 anos, o olhar de perto muda e o glaucoma merece atenção, sobretudo em quem tem casos na família.
Quando procurar um oftalmologista
Fadiga leve, que melhora com pausas, pode ser resolvida em casa. Marque consulta se a visão embaçada não melhora, se a dor de cabeça se repete ou se o ressecamento continua, mesmo depois das mudanças.
Busque atendimento de urgência quando houver:
- perda repentina da visão, ainda que parcial
- dor forte no olho
- aparecimento súbito de flashes de luz ou de muitas “moscas volantes”
- sensação de cortina escura cobrindo parte da visão
- olho muito vermelho com secreção ou sensibilidade intensa à luz
- trauma, ou produto químico que atingiu o olho. Nesse caso, lave em água corrente e procure ajuda.
Perguntas frequentes
Colírio lubrificante pode ser usado por conta própria?
Colírios lubrificantes são vendidos sem receita e muitas pessoas os usam, mas o ideal é ter orientação, principalmente se o uso for frequente. Colírios que “tiram a vermelhidão” e aqueles que contêm corticoide não devem ser usados sem indicação, pois podem causar problemas sérios.
Ler no escuro estraga a vista?
Ler com pouca luz cansa, mas não há evidência de que cause dano permanente. O problema é o desconforto.
Óculos de grau pioram a visão se eu usar sempre?
Não. Essa é uma crença popular. Os olhos não ficam “viciados” em óculos. Quem sente piora, em geral, está apenas percebendo a diferença entre enxergar bem e enxergar mal, ou passando por uma mudança natural do grau.
Modo escuro é melhor para os olhos?
Depende da pessoa e do ambiente. Algumas acham confortável à noite; outras leem melhor com fundo claro e letras escuras. Use o que causar menos esforço.
Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui a avaliação de um oftalmologista.