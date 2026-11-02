Golpes pelo celular: como identificar e proteger seu Pix

Uma aposentada recebe a ligação de alguém que se apresenta como funcionário do banco. A pessoa sabe o nome completo dela, os últimos dígitos do cartão e até a agência. Diz que houve uma compra suspeita de R$ 2.800 e que, para bloquear a operação, ela precisa instalar um aplicativo de “segurança”. Quarenta minutos depois, a conta está vazia.

O que derruba esse tipo de vítima não é falta de inteligência. É a combinação de três elementos: dados pessoais que parecem provar que o contato é legítimo, um susto que impede de pensar e uma ordem para agir já. Quem aprende a reconhecer essa fórmula passa a enxergá-la em quase todas as abordagens, seja por ligação, SMS, mensagem ou rede social.

Os quatro sinais que aparecem em quase todo golpe

Os detalhes mudam a cada mês, mas a estrutura se repete. Desconfie sempre que encontrar um destes sinais, e trate a presença de dois deles como alarme.

Urgência artificial. “Sua conta será bloqueada em 30 minutos”, “a promoção acaba hoje”, “preciso pagar agora ou perco o boleto”. Pressa existe para impedir que você consulte alguém.

“Sua conta será bloqueada em 30 minutos”, “a promoção acaba hoje”, “preciso pagar agora ou perco o boleto”. Pressa existe para impedir que você consulte alguém. Pedido de segredo. “Não fale com ninguém da agência, pode haver funcionário envolvido” ou “não conte para o pai, quero fazer surpresa”. Quem isola a vítima elimina a segunda opinião.

“Não fale com ninguém da agência, pode haver funcionário envolvido” ou “não conte para o pai, quero fazer surpresa”. Quem isola a vítima elimina a segunda opinião. Mudança de canal. A conversa começa num lugar e o interlocutor insiste para seguir por outro número, um link ou um aplicativo específico.

A conversa começa num lugar e o interlocutor insiste para seguir por outro número, um link ou um aplicativo específico. Pedido de dado ou ação sensível. Senha, código recebido por SMS, foto do cartão, instalação de aplicativo ou transferência para uma conta “de segurança”.

Essa última categoria merece uma frase para decorar: nenhum banco precisa da sua senha, do seu código de confirmação ou de uma transferência sua para proteger seu dinheiro. Se alguém pede isso, a conversa terminou.

Como as abordagens mais comuns aparecem no dia a dia

Conhecer os roteiros ajuda a reconhecer a armadilha quando ela chega. A descrição aqui é a do ponto de vista de quem recebe o contato.

A falsa central do banco

O telefone toca, e o número na tela pode até parecer o do banco, porque a identificação de chamadas pode ser falsificada. Há relato de compra suspeita e pedido de confirmação de dados. Às vezes pedem para você ligar para o número do cartão, mas a ligação não é encerrada de verdade do lado deles, e quem atende continua sendo o fraudador.

A defesa é simples: desligue, use outro telefone se puder, ou espere alguns minutos, e ligue para o número impresso no verso do cartão. Se havia problema real, o banco confirmará.

O parente com número novo

Chega uma mensagem: “Oi, mãe, troquei de número, salva esse aqui”. Em seguida vem um pedido de ajuda para pagar uma conta urgente. A foto do perfil costuma ser copiada das redes sociais.

Antes de qualquer transferência, ligue para o número antigo do parente ou peça um áudio com algo que só ele saberia. Combinar uma palavra-chave com a família, em uma conversa tranquila, resolve o problema antes de ele surgir.

O link de entrega, multa ou benefício

Um SMS avisa que sua encomenda está retida, que há uma multa com desconto ou um valor a receber. O link leva a uma página muito parecida com a oficial, que pede CPF, dados do cartão ou um pagamento pequeno. Às vezes o valor é de R$ 4,90, justamente para parecer inofensivo.

Não clique. Abra o site oficial digitando o endereço ou use o aplicativo do serviço. Encomendas e débitos reais aparecem lá.

O comprador ou vendedor de internet

Quem vende na internet recebe um “comprovante de Pix” por imagem e entrega o produto sem o dinheiro ter entrado. Quem compra encontra preço muito abaixo do mercado e paga para uma conta de pessoa física com nome diferente do da loja.

A regra para o vendedor é conferir o saldo e o extrato dentro do aplicativo do banco, nunca a imagem recebida. Para o comprador, vale pesquisar o CNPJ, ler avaliações fora do próprio anúncio e comparar o nome do recebedor antes de confirmar. Em uma loja real, guarde o anúncio, o pedido e as conversas, porque esses registros sustentam qualquer reclamação futura.

O suporte remoto

É o caso da abertura deste texto. Sob o pretexto de resolver um problema, a pessoa convence a vítima a instalar um aplicativo de acesso remoto ou a conceder permissões de acessibilidade. A partir daí, o fraudador enxerga a tela e consegue operar o aparelho.

Nunca instale nada a pedido de quem ligou para você. Se já instalou, desligue a internet do aparelho na hora e use outro telefone para falar com o banco.

Ajustes que reduzem o prejuízo mesmo se algo der errado

Prevenção não é só atenção. Algumas configurações, feitas em dez minutos, limitam o estrago de um erro.

Reduza o limite do Pix. Se você raramente transfere mais de R$ 500, não há motivo para manter um limite diário de R$ 5.000. Ajuste separadamente o limite noturno, que pode ser menor ainda. Pedidos de aumento costumam levar um tempo para valer, e essa demora é uma proteção.

Se você raramente transfere mais de R$ 500, não há motivo para manter um limite diário de R$ 5.000. Ajuste separadamente o limite noturno, que pode ser menor ainda. Pedidos de aumento costumam levar um tempo para valer, e essa demora é uma proteção. Deixe a reserva longe da conta do dia a dia. Quem separa o dinheiro de emergência em outro produto ou instituição diminui o valor exposto no aplicativo mais usado.

Quem separa o dinheiro de emergência em outro produto ou instituição diminui o valor exposto no aplicativo mais usado. Use bloqueio forte no aparelho. PIN longo ou biometria, com bloqueio automático curto.

PIN longo ou biometria, com bloqueio automático curto. Coloque senha separada no aplicativo do banco. Se o celular for roubado desbloqueado, essa segunda barreira ganha tempo. Oculte notificações na tela bloqueada.

Se o celular for roubado desbloqueado, essa segunda barreira ganha tempo. Oculte notificações na tela bloqueada. Ative a verificação em duas etapas no aplicativo de mensagens e no e-mail. Nosso texto sobre como criar senhas seguras e proteger contas mostra como organizar isso.

no aplicativo de mensagens e no e-mail. Nosso texto sobre como criar senhas seguras e proteger contas mostra como organizar isso. Cadastre um PIN no chip da operadora. Assim, um chip roubado não pode ser usado em outro aparelho sem o código.

Assim, um chip roubado não pode ser usado em outro aparelho sem o código. Instale aplicativos apenas da loja oficial e mantenha o sistema atualizado.

e mantenha o sistema atualizado. Confira periodicamente suas chaves e contas. O Registrato, serviço gratuito do Banco Central, mostra chaves Pix e relacionamentos bancários ligados ao seu CPF.

A pausa de cinco minutos antes de cada Pix fora do normal

Um hábito resolve boa parte dos casos: para qualquer transferência inesperada, faça três coisas antes de digitar a senha.

Primeiro, leia o nome do recebedor na tela de confirmação. Se a “empresa de energia” aparece com nome de uma pessoa física desconhecida, pare. Segundo, confirme por outro canal, ligando para o número que você já tinha salvo ou buscando o contato no site oficial. Terceiro, conte para alguém. Só dizer em voz alta “estão me pedindo R$ 3.000 para desbloquear minha conta” costuma revelar o absurdo.

Um golpista quase sempre reage mal a essa pausa. Quando a pessoa do outro lado se irrita, ameaça ou insiste que não há tempo, você já tem sua resposta. Um atendimento legítimo aceita que você desligue e ligue de volta.

Para pais idosos, vale ensaiar essa rotina juntos. Deixe o número do banco anotado perto do telefone e combine uma regra clara: nenhuma transferência pedida por telefone sem falar antes com um familiar.

Caí no golpe: o que fazer nas primeiras horas

Velocidade é o que mais pesa aqui, porque o dinheiro costuma ser pulverizado em várias contas em pouco tempo.

Avise o banco imediatamente pelo canal oficial, informe que foi vítima de fraude no Pix e peça a abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED) . Anote o protocolo.

pelo canal oficial, informe que foi vítima de fraude no Pix e peça a abertura do . Anote o protocolo. Se o aparelho foi comprometido, desconecte-o da internet, troque senhas a partir de outro dispositivo e encerre sessões abertas.

desconecte-o da internet, troque senhas a partir de outro dispositivo e encerre sessões abertas. Registre boletim de ocorrência. Muitos estados permitem fazer pela delegacia eletrônica. Guarde prints, números, datas e comprovantes.

Muitos estados permitem fazer pela delegacia eletrônica. Guarde prints, números, datas e comprovantes. Avise seus contatos caso sua conta de mensagens tenha sido clonada, para que ninguém caia em pedidos feitos em seu nome.

caso sua conta de mensagens tenha sido clonada, para que ninguém caia em pedidos feitos em seu nome. Fique atento a novas abordagens. Depois do golpe, surgem falsos “recuperadores de dinheiro” cobrando taxa adiantada. Isso é outra fraude.

O MED permite que o banco da vítima acione o banco do recebedor para bloquear e devolver valores, mas não garante a recuperação: depende de haver saldo na conta de destino e da análise do caso. Por isso avisar logo faz tanta diferença.

Se o banco negar ajuda e você entender que houve falha de segurança, registre reclamação no serviço de atendimento, depois na ouvidoria, e consulte o Juizado Especial Cível para causas de menor valor. Cada caso é analisado individualmente.

Perguntas frequentes

Pix errado para uma pessoa real é a mesma coisa que golpe?

Não. Se você digitou a chave errada e não houve fraude, o MED normalmente não se aplica. Procure o banco, que pode tentar contato com o recebedor, e peça a devolução de forma educada e documentada.

Clicar em um link já basta para perder dinheiro?

Normalmente o risco maior vem do que acontece depois: digitar dados, instalar arquivos ou autorizar permissões. Se clicou e não forneceu nada, feche a página, não baixe nada e mantenha o sistema atualizado. Se digitou senha, troque-a de imediato.

Devo atender números desconhecidos?

Pode atender, sem problemas. O cuidado é não confirmar dados nem seguir instruções. Se a conversa envolver dinheiro ou sua conta, encerre e procure o canal oficial por conta própria.

E se o golpista já souber meus dados?

Saber seu CPF ou endereço não prova nada. Vazamentos tornam essas informações fáceis de obter, e por isso dados pessoais nunca devem servir como prova de que o contato é legítimo.

Este conteúdo tem caráter educativo e não substitui a orientação do seu banco, de um advogado ou da Defensoria Pública em situações específicas.