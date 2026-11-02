O que é inflação e como ela afeta o seu bolso no dia a dia

Por que a compra do mês fica mais cara mesmo quando você coloca menos coisas no carrinho, e por que o noticiário diz que a inflação foi de “apenas” alguns décimos? As duas informações podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Entender como isso acontece ajuda a tomar decisões melhores sobre salário, dívidas, aluguel e dinheiro guardado.

Inflação é o aumento generalizado e persistente dos preços em uma economia. As palavras importantes são “generalizado” e “persistente”. Se o tomate dobra de preço depois de uma chuva forte, isso é uma alta pontual de um produto. Inflação existe quando um conjunto amplo de bens e serviços sobe de forma continuada, e o resultado é que cada real compra menos do que comprava antes.

O poder de compra é o que importa

Com R$ 1.000 na carteira e preços subindo 5% em um ano, aquela nota continua valendo R$ 1.000 no papel, mas compra o equivalente a cerca de R$ 952 do ano anterior. Em dez anos com a mesma alta anual, os preços acumulam quase 63%, e o mesmo dinheiro parado passa a comprar pouco mais de 61% do que comprava.

Existe um atalho para sentir esse efeito: divida 70 pela inflação anual. O resultado aproxima quantos anos leva para o poder de compra cair pela metade. A 5% ao ano, são cerca de 14 anos. A 10%, cerca de 7.

Quem viveu o Brasil antes do Plano Real, em 1994, lembra de algo bem mais extremo. Os preços chegavam a subir dezenas de por cento em um único mês, as remarcações eram constantes e as famílias corriam para o mercado logo depois de receber, antes que o salário perdesse valor. A memória daquele período explica por que o tema ainda provoca tanta atenção no país.

Como a inflação é medida

Ninguém consegue acompanhar todos os preços do país, então os institutos de pesquisa trabalham com uma cesta representativa. Pesquisadores coletam preços de alimentos, moradia, transporte, saúde, educação, vestuário e outros itens, e cada grupo recebe um peso conforme sua participação no orçamento das famílias.

O principal indicador brasileiro é o IPCA, calculado pelo IBGE. Ele é a referência oficial para o sistema de metas de inflação. O INPC, também do IBGE, olha para famílias com renda menor e costuma servir de base em negociações salariais e reajustes de benefícios. Já o IGP-M, da Fundação Getulio Vargas, tem composição diferente, com forte influência de preços no atacado, e por muito tempo foi o índice tradicional dos contratos de aluguel, ao lado de outros índices usados hoje.

Se quiser ver os números atualizados e o peso de cada grupo, o melhor lugar é o site do próprio IBGE.

Por que a sua inflação pode ser diferente da oficial

O IPCA é uma média, e nenhuma família é a média. Veja dois orçamentos hipotéticos de uma mesma cidade.

Uma aposentada gasta boa parte da renda com remédios, plano de saúde e alimentação em casa. Um casal jovem, sem filhos, concentra os gastos em aluguel, transporte por aplicativo e refeições fora. Se em certo período os alimentos sobem bastante e as passagens aéreas caem, os dois vão sentir pressões bem distintas, ainda que o índice divulgado seja um só.

Existe ainda um viés de percepção. Notamos mais o que compramos toda semana, como pão, leite e gasolina, e prestamos menos atenção em itens que ficam estáveis ou mais baratos, como certos eletrônicos comprados de vez em quando. Por isso a sensação de alta costuma parecer maior que o número oficial, e nem sempre é exagero: em alguns orçamentos, ela é real.

Um jeito prático de descobrir sua inflação é registrar por alguns meses os preços dos itens que você mais compra. Não precisa ser sofisticado: uma nota no celular com o preço do arroz, do café, do gás e da mensalidade escolar já revela onde a pressão está maior.

O que faz os preços subirem

Vários mecanismos podem atuar ao mesmo tempo:

Demanda aquecida: quando muita gente quer comprar e a produção não acompanha, os vendedores conseguem cobrar mais.

quando muita gente quer comprar e a produção não acompanha, os vendedores conseguem cobrar mais. Custos de produção: alta de energia, combustíveis, fertilizantes ou salários acaba repassada, em parte, ao preço final.

alta de energia, combustíveis, fertilizantes ou salários acaba repassada, em parte, ao preço final. Câmbio: com o dólar mais alto, produtos importados e commodities negociadas em dólar, como trigo e combustíveis, tendem a pressionar os preços internos.

com o dólar mais alto, produtos importados e commodities negociadas em dólar, como trigo e combustíveis, tendem a pressionar os preços internos. Choques de oferta: seca, geada ou problemas logísticos reduzem a oferta de alimentos ou de energia.

seca, geada ou problemas logísticos reduzem a oferta de alimentos ou de energia. Expectativas: se empresas e trabalhadores esperam inflação alta, reajustam preços e salários antecipadamente, e essa previsão ajuda a se confirmar.

Como o Banco Central entra na história

No Brasil, o Conselho Monetário Nacional define a meta de inflação e o Banco Central atua para cumpri-la. A principal ferramenta é a taxa básica de juros, a Selic.

Quando a inflação ameaça superar a meta, o Banco Central tende a subir a Selic. O crédito fica mais caro, as pessoas e as empresas compram e investem menos, a demanda esfria e os preços perdem força. Quando a pressão diminui, há espaço para reduzir os juros. Esse efeito não é imediato e costuma levar meses para aparecer.

Há um custo nessa escolha. Juros altos encarecem o financiamento da casa e do carro, e também podem frear a atividade econômica. Por isso a calibragem é sempre tema de debate entre economistas.

Quem perde e quem se protege

A inflação não atinge todo mundo da mesma forma.

Salários. Se o seu salário sobe menos que os preços, você ficou mais pobre, ainda que o contracheque tenha aumentado. Um reajuste de 4% com inflação de 6% representa perda real de cerca de 2%. A comparação correta é sempre o aumento contra o índice do período.

Quem tem menos renda. Famílias de baixa renda gastam proporção maior com comida e itens básicos, têm menos margem para substituir produtos e menos acesso a aplicações que acompanhem os preços. Por esses motivos, a inflação pesa mais sobre elas.

Dinheiro parado. Saldo em conta corrente não rende, então perde valor todos os dias. Com a inflação a 6% ao ano, R$ 5.000 esquecidos por uma década comprariam algo próximo de R$ 2.800 de hoje.

Dívidas. Dívidas com taxa prefixada podem ficar relativamente mais leves com a inflação, se a sua renda subir junto. Mas contratos corrigidos por índices acompanham a alta, e dívidas com juros altos, como rotativo do cartão, crescem muito mais rápido do que qualquer inflação comum.

Investimentos. O número que interessa é o ganho real. Uma aplicação que rendeu 10% em um período com inflação de 6% trouxe ganho real de aproximadamente 3,8%. Note que não basta subtrair: o cálculo exato divide 1,10 por 1,06.

O que fazer na prática quando os preços apertam

A inflação não depende de você, mas a resposta a ela sim. Algumas atitudes têm efeito concreto:

Revise o orçamento a cada semestre. Um planejamento feito há dois anos pode estar defasado. A regra 50-30-20 ajuda a redistribuir os gastos.

Um planejamento feito há dois anos pode estar defasado. A regra 50-30-20 ajuda a redistribuir os gastos. Substitua em vez de cortar. Trocar uma marca, um corte de carne ou um item fora de época preserva o hábito e reduz a conta.

Trocar uma marca, um corte de carne ou um item fora de época preserva o hábito e reduz a conta. Negocie reajustes. Aluguel, internet, seguro e academia costumam ter margem para conversa. Peça, com argumentos de mercado na mão.

Aluguel, internet, seguro e academia costumam ter margem para conversa. Peça, com argumentos de mercado na mão. Compare antes de aceitar o preço novo. Em tempos de alta, a diferença entre estabelecimentos tende a aumentar.

Em tempos de alta, a diferença entre estabelecimentos tende a aumentar. Não deixe o dinheiro de médio e longo prazo parado na conta. Aplicações de renda fixa, incluindo títulos atrelados ao IPCA, existem justamente para proteger o poder de compra, cada uma com suas características.

Aplicações de renda fixa, incluindo títulos atrelados ao IPCA, existem justamente para proteger o poder de compra, cada uma com suas características. Evite dívida cara. Em períodos de juros altos, o rotativo e o cheque especial pesam ainda mais.

Em períodos de juros altos, o rotativo e o cheque especial pesam ainda mais. Cuide da reserva. Uma reserva de emergência precisa ser revista de tempos em tempos, porque o custo de vida que ela cobre também sobe.

E quando os preços caem

Deflação é uma queda no nível geral de preços. Um mês isolado de IPCA negativo, geralmente puxado por alimentos ou energia, não preocupa. O problema é uma queda prolongada: as pessoas adiam compras esperando preços menores, as empresas vendem menos, cortam produção e empregos, e a economia entra em um ciclo ruim. Por isso as metas de inflação em geral não buscam zero, e sim um número baixo e previsível.

Previsibilidade é o que permite planejar uma compra, negociar um salário e assinar um contrato de longo prazo com alguma confiança. Quando ela existe, a alta dos preços vira uma variável administrável no orçamento, e não uma corrida ao mercado.

Este conteúdo tem caráter educativo e não constitui recomendação individual de investimento. Os exemplos usam números hipotéticos; consulte fontes oficiais para os índices atualizados.