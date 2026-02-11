Resultado do Super Sete 810: prêmio de R$ 2 milhões hoje

O Super Sete realiza nesta quarta-feira, 11 de outubro, o sorteio do concurso 810. O prêmio acumulado está estimado em R$ 2 milhões, já que não houve ganhadores no sorteio anterior, onde nenhum apostador conseguiu acertar as sete dezenas. O sorteio será feito no Espaço da Sorte, em São Paulo, e terá início às 21h, no horário de Brasília.

Além do Super Sete, a Caixa Econômica também fará o sorteio da Lotofácil na mesma data, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. Os resultados de ambos os sorteios estarão disponíveis após a realização dos mesmos.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube, onde é possível acompanhar todos os processos relacionados ao evento, garantindo total transparência ao público.

Últimos resultados do Super Sete

Os últimos sorteios do Super Sete não tiveram ganhadores. Confira os resultados a seguir:

Concurso 809 (09/10/2023): 6 – 1 – 7 – 0 – 8 – 5 – 5; sem ganhadores.

Concurso 808 (06/10/2023): 5 – 4 – 1 – 2 – 7 – 5 – 3; sem ganhadores.

Concurso 807 (04/10/2023): 9 – 5 – 0 – 3 – 3 – 6 – 9; sem ganhadores.

Concurso 806 (02/10/2023): 7 – 4 – 4 – 9 – 7 – 6 – 8; sem ganhadores.

Concurso 805 (30/09/2023): 3 – 0 – 0 – 0 – 8 – 0 – 8; sem ganhadores.

Concurso 804 (28/09/2023): 9 – 7 – 8 – 9 – 4 – 6 – 7; sem ganhadores.

Como jogar no Super Sete

Para participar do Super Sete, os apostadores devem escolher um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas disponíveis. O objetivo é acertar todas as colunas para garantir o prêmio principal. As apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo Loterias Caixa, que está disponível para dispositivos Android e iOS. Os sorteios acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras.

Dicas para aumentar as chances na Lotofácil

Combinação Equilibrada: Misture números pares e ímpares para diversificar suas apostas.

Análise Estatística: Utilize ferramentas online para estudar padrões de sorteios anteriores.

Surpresinha: Opte pela geração automática de números, que elimina a escolha manual.

Bolão: Participe de grupos de apostas, o que pode aumentar suas chances sem gastar muito.

Desdobramento: Amplie as combinações com seus números favoritos, embora isso acarrete um custo maior.

Teimosinha: Aposte sempre na mesma combinação para aumentar suas chances ao longo do tempo.

Fique atento aos resultados e boas apostas!