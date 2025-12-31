Previsão do tempo para quinta-feira em Umuarama

Previsão do Tempo em Umuarama

Nesta quinta-feira, 1º de janeiro, a cidade de Umuarama será marcada por chuvas moderadas e temperaturas elevadas, criando um clima úmido e instável. A temperatura máxima pode chegar a 31°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 21,8°C. A umidade relativa do ar será alta, próxima a 80%, o que pode fazer com que a sensação térmica seja de calor abafado.

Com uma probabilidade de 81% de chuva, é recomendável que os moradores levem guarda-chuvas ao sair de casa e redobrem a atenção ao dirigir, especialmente em áreas com drenagem insuficiente, onde a chuva pode causar alagamentos. A visibilidade será boa, com média de 9,7 km, o que permite a realização de atividades externas.

Condições Climáticas e Seus Efeitos

As chuvas esperadas podem ocasionar pequenos transtornos no trânsito e em outras áreas. Mantendo atenção ao atravessar locais propensos a alagamentos, os motoristas e pedestres devem ter cuidado extra. Além disso, o calor e a umidade elevada podem aumentar o desconforto térmico, especialmente para pessoas mais sensíveis. Para evitar problemas de saúde, é aconselhável se manter hidratado e evitar atividades físicas intensas durante os horários mais quentes do dia.

Nebulosidade e Outros Fatores Meteorológicos

O céu apresentará variações de nuvens, o que favorece a ocorrência de pancadas de chuva. O índice de radiação ultravioleta estará em um nível moderado, de 3,8. Por isso, é importante usar protetor solar para evitar danos à pele. Os ventos serão suaves, com velocidade aproximada de 16 km/h, o que não representa riscos significativos para a população.

Previsão para Sexta-feira, 2 de Janeiro

A previsão para a sexta-feira indica a continuidade das chuvas. A temperatura máxima deve baixar um pouco, ficando em torno de 28,6°C, enquanto a mínima se mantêm quase estável em 21,5°C. A umidade relativa do ar aumentará para cerca de 87%, o que intensificará a sensação de abafamento. A probabilidade de chuvas deve subir ainda mais para 89%, reforçando a atenção necessária para as condições climáticas adversas ao longo do dia.

Informações Finais

É fundamental acompanhar as condições do tempo, especialmente em épocas de instabilidade climática. Para mais detalhes ou atualizações sobre a previsão do tempo na região, é recomendado verificar canais de informação local.