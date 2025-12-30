Brasileiros trocam o Paraguai por dois novos destinos de compras com preços surpreendentes

Descubra quais são as cidades que estão atraindo turistas brasileiros com impostos reduzidos e eletrônicos que chegam a custar menos que em Ciudad del Este.

O roteiro tradicional de atravessar a ponte para fazer compras no Paraguai está ganhando concorrentes de peso. Muitos brasileiros que antes batiam ponto em Ciudad del Este estão mudando a rota e descobrindo que outros destinos vizinhos oferecem vantagens que vão muito além do preço. A busca por eletrônicos, perfumes e vestuário de grife agora aponta para duas cidades que prometem o melhor custo-benefício do momento.

Essa migração acontece por vários motivos, mas o principal deles é a combinação de organização, segurança e, claro, impostos muito baixos. Enquanto o Paraguai sofre com a variação constante do dólar e o comércio muitas vezes caótico, esses novos destinos oferecem uma experiência de compra mais tranquila, lembrando os grandes centros comerciais dos Estados Unidos ou da Europa.

Se você gosta de viajar e não abre mão de voltar com a mala cheia de novidades, entender essa mudança de fluxo é essencial. Muitas vezes, o valor economizado na compra de um único celular de última geração já paga boa parte das passagens ou da hospedagem. É o tipo de oportunidade que o brasileiro adora aproveitar, unindo o útil ao agradável.

Vamos detalhar quais são essas cidades e por que elas estão caindo no gosto de quem não quer mais enfrentar as filas e a confusão da fronteira paraguaia.

Puerto Iguazú e o charme do duty free argentino

A primeira parada que tem roubado a cena é Puerto Iguazú, na Argentina. Localizada bem ao lado de Foz do Iguaçu, a cidade oferece o famoso Duty Free Shop, que é considerado um dos melhores do mundo. Diferente das lojas de rua paraguaias, aqui o ambiente é climatizado, organizado por setores e com uma garantia de procedência que traz muita paz de espírito para o comprador.

O grande diferencial recente tem sido a questão cambial. Com a economia argentina passando por ajustes, o poder de compra do real acaba rendendo muito mais em certos períodos. Itens como vinhos de alta qualidade, cosméticos de marcas famosas e chocolates importados saem por uma fração do preço cobrado no Brasil.

Além das compras, a cidade oferece uma gastronomia impecável e hotéis de selva incríveis. Isso transforma a viagem em um combo de lazer com compras, sem aquele estresse de “correria” que geralmente acompanha as excursões para o Paraguai. É o destino ideal para quem quer qualidade e um ambiente mais sofisticado para gastar seus pesos ou reais.

Iquique no Chile: o paraíso da zona franca

O segundo destino, e talvez o mais surpreendente para muitos, é a cidade de Iquique, no norte do Chile. Ela abriga a Zofri (Zona Franca de Iquique), um gigantesco centro comercial onde os produtos são isentos de impostos. É um verdadeiro mar de eletrônicos, pneus, artigos esportivos e perfumes que chegam ao porto da cidade e vão direto para as prateleiras com preços imbatíveis.

O que torna Iquique especial é a variedade. Por ser um porto de entrada importante no Pacífico, a cidade recebe novidades tecnológicas que demoram a chegar em outros lugares. Muitos brasileiros já perceberam que, mesmo com a distância maior, vale a pena planejar uma viagem para lá, especialmente se o foco for renovar os eletrônicos da casa ou comprar itens de alto valor agregado.

Além disso, o Chile é conhecido pela sua infraestrutura turística sólida. Iquique fica entre o deserto e o mar, oferecendo praias belíssimas e dunas gigantescas para a prática de esportes. É uma experiência de viagem completa, onde a economia nas compras acaba sendo o grande bônus de um roteiro inesquecível.

Comparando as vantagens reais para o bolso

Quando colocamos na ponta do lápis, o Paraguai ainda tem seu valor para itens muito específicos e populares, mas perde no quesito experiência e segurança. Nesses novos destinos, o risco de comprar um produto falsificado é drasticamente menor. A nota fiscal e a garantia internacional são levadas a sério, o que é fundamental quando investimos em um notebook ou câmera profissional.

Outro ponto importante é o limite de isenção. É fundamental ficar atento às regras da Receita Federal para quem volta do exterior por via aérea ou terrestre. Viajar para o Chile, por exemplo, geralmente envolve transporte aéreo, o que dá direito a uma cota de isenção maior do que a travessia terrestre de pontes.

Saber escolher o destino certo pode significar uma economia de milhares de reais no final do ano, especialmente para quem costuma fazer compras grandes para a família ou para o trabalho. Planejar a viagem com foco nesses centros de distribuição direta faz com que o dinheiro renda muito mais do que nos shoppings tradicionais.

Dicas práticas para sua próxima viagem de compras

Se você decidiu explorar esses novos paraísos das compras, a primeira dica é pesquisar o câmbio com antecedência. Em Puerto Iguazú, muitas vezes compensa usar o cartão de débito internacional ou até mesmo o dinheiro vivo, dependendo da cotação do dia. Já no Chile, o cartão de crédito é amplamente aceito, mas ter uma reserva em pesos chilenos facilita em lojas menores.

Tente evitar os feriados prolongados, quando esses centros comerciais ficam lotados e o estoque de produtos mais cobiçados pode acabar rápido. Planejar a visita para o meio da semana garante um atendimento melhor e mais tempo para comparar os preços entre as diversas lojas de cada setor.

Por fim, lembre-se sempre de conferir a voltagem dos aparelhos eletrônicos e o padrão das tomadas, que podem variar entre Argentina e Chile. Pequenos detalhes como esse evitam frustrações ao chegar em casa. Com um pouco de planejamento, você vai descobrir que existe um mundo de possibilidades além da fronteira tradicional, com muito mais conforto e economia.