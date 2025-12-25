Previsão do tempo para 26 de dezembro em Umuarama

Nesta sexta-feira, 26 de outubro, a cidade de Umuarama enfrentará um dia marcado por pancadas de chuva isoladas. As temperaturas elevadas e a umidade relativa do ar deverão estar em níveis significativos, exigindo atenção da população para as variações climáticas.

De acordo com as previsões, a temperatura máxima pode atingir até 32,9°C, enquanto a mínima ficará em torno de 22,6°C. Esse cenário indica um dia quente e úmido, com uma umidade média esperada de 72%. Essa condição pode intensificar a sensação de calor, fazendo com que o corpo perceba uma temperatura ainda mais alta do que a indicada pelo termômetro.

A visibilidade, por sua vez, está prevista para cerca de 9,9 km, o que garante um ambiente relativamente claro durante a maior parte do dia. A velocidade do vento não deve ultrapassar 15,5 km/h, o que significa que não haverá ventos fortes para amenizar o calor.

O sol irá nascer às 5h46 e se por às 19h22, proporcionando um longo período de luz durante o dia. A lua estará na fase crescente, com 31% de sua iluminação visível, o que pode influenciar marés e algumas atividades noturnas. Apesar da possibilidade de chuvas, não há previsão para tempestades ou eventos climáticos extremos, o que sugere que as condições atmosféricas são normais para a época do ano.

Para o sábado, 27 de outubro, a expectativa é de um dia ensolarado em Umuarama, com a temperatura máxima podendo chegar a 33,1°C. A mínima se manterá em torno de 22,6°C, e a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 68%, o que pode proporcionar uma sensação térmica um pouco mais confortável. A visibilidade continuará boa, favorecendo atividades ao ar livre, já que não estão previstas chuvas para o dia.

Os moradores e visitantes poderão aproveitar um dia de céu limpo e calor, ideal para atividades externas.