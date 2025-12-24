Pagamentos iniciam em 19 de janeiro; confira calendário

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família em 2026
Os pagamentos do Bolsa Família em 2026 começam no dia 19 de janeiro e seguem um cronograma definido pelo número final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Este calendário foi divulgado pelo governo federal e é válido para todo o país.
Os repasses acontecerão de forma escalonada, com a liberação dos valores seguindo a ordem dos finais do NIS. Os beneficiários com o final 1 receberão primeiro, enquanto aqueles com o final 0 receberão por último. No total, os pagamentos ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando o período de pagamento inicia no dia 10 e se encerra antes do Natal, no dia 23.
Para o mês de janeiro, os depósitos serão feitos de acordo com as seguintes datas:
- Final do NIS 1: 19 de janeiro
- Final do NIS 2: 20 de janeiro
- Final do NIS 3: 23 de janeiro
- Final do NIS 4: 24 de janeiro
- Final do NIS 5: 25 de janeiro
- Final do NIS 6: 26 de janeiro
- Final do NIS 7: 27 de janeiro
- Final do NIS 8: 28 de janeiro
- Final do NIS 9: 29 de janeiro
- Final do NIS 0: 30 de janeiro
Nos meses seguintes, os pagamentos ocorrem nas seguintes datas:
- Fevereiro: 12 a 27
- Março: 18 a 31
- Abril: 16 a 30
- Maio: 18 a 29
- Junho: 17 a 30
- Julho: 20 a 31
- Agosto: 18 a 31
- Setembro: 17 a 30
- Outubro: 19 a 30
- Novembro: 16 a 30
- Dezembro: 10 a 23
O Bolsa Família destina-se a famílias que têm uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).
Os valores do benefício podem ser movimentados de várias maneiras, inclusive pelo aplicativo Caixa Tem, através de internet banking, usando o cartão do programa ou realizando saques em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes da Caixa Econômica Federal.