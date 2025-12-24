Pagamentos iniciam em 19 de janeiro; confira calendário

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família em 2026

Os pagamentos do Bolsa Família em 2026 começam no dia 19 de janeiro e seguem um cronograma definido pelo número final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Este calendário foi divulgado pelo governo federal e é válido para todo o país.

Os repasses acontecerão de forma escalonada, com a liberação dos valores seguindo a ordem dos finais do NIS. Os beneficiários com o final 1 receberão primeiro, enquanto aqueles com o final 0 receberão por último. No total, os pagamentos ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando o período de pagamento inicia no dia 10 e se encerra antes do Natal, no dia 23.

Para o mês de janeiro, os depósitos serão feitos de acordo com as seguintes datas:

Final do NIS 1: 19 de janeiro

Final do NIS 2: 20 de janeiro

Final do NIS 3: 23 de janeiro

Final do NIS 4: 24 de janeiro

Final do NIS 5: 25 de janeiro

Final do NIS 6: 26 de janeiro

Final do NIS 7: 27 de janeiro

Final do NIS 8: 28 de janeiro

Final do NIS 9: 29 de janeiro

Final do NIS 0: 30 de janeiro

Nos meses seguintes, os pagamentos ocorrem nas seguintes datas:

Fevereiro: 12 a 27

12 a 27 Março: 18 a 31

18 a 31 Abril: 16 a 30

16 a 30 Maio: 18 a 29

18 a 29 Junho: 17 a 30

17 a 30 Julho: 20 a 31

20 a 31 Agosto: 18 a 31

18 a 31 Setembro: 17 a 30

17 a 30 Outubro: 19 a 30

19 a 30 Novembro: 16 a 30

16 a 30 Dezembro: 10 a 23

O Bolsa Família destina-se a famílias que têm uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Os valores do benefício podem ser movimentados de várias maneiras, inclusive pelo aplicativo Caixa Tem, através de internet banking, usando o cartão do programa ou realizando saques em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes da Caixa Econômica Federal.