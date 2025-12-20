Ratinho Junior revela projeto de marina de R$ 100 milhões em Pontal

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou, na última sexta-feira (19), um projeto de R$ 100 milhões para a construção de uma marina pública em Pontal do Paraná. A assinatura do convênio com a prefeitura está prevista para 2026, quando também terá início o processo de licitação para a obra.

O projeto tem como principal objetivo desenvolver o setor náutico na região, visando melhorar a infraestrutura e a experiência tanto dos moradores quanto dos turistas. A iniciativa, liderada pela ParanáProjetos, da Secretaria do Planejamento, pretende não só aumentar a capacidade de embarcações na marina, mas também impulsionar o turismo náutico, o que poderá gerar novos empregos e estimular a economia local.

Durante o lançamento do programa “Verão Maior Paraná 2026”, Ratinho Junior destacou a importância da marina como um grande projeto para o Litoral. Ele acredita que, com a construção da ponte de Guaratuba e as melhorias nas praias, a atratividade para turistas crescerá nos próximos anos, aumentando o potencial do turismo náutico na área.

A nova marina será localizada em Pontal do Sul, perto do Canal DNOS, facilitando o acesso à Ilha do Mel. O projeto inclui uma guarita com entradas separadas para visitantes e usuários, visando maior organização e segurança. Além disso, a marina terá capacidade para 478 embarcações, além de um heliponto para pouso de helicópteros.

A sede da marina irá contar com uma série de instalações, como administração, enfermaria, vestiários, um restaurante, um lounge, uma sala de jogos e uma área para limpeza de peixes, garantindo uma infraestrutura completa para quem frequenta o local. A marina ainda contará com opções de abrigo para barcos, com estruturas cobertas e áreas descobertas.

Outro aspecto importante do projeto é a criação de um complexo de 16 conveniências, que oferecerá uma variedade de serviços e produtos tanto para os usuários da marina quanto para os habitantes da região. Esse espaço incluirá lojas de artigos náuticos, mercearias, cafés, lojas de roupas e farmácias, tornando a área mais conveniente e oferecendo mais opções de compra.

Essa iniciativa visa não apenas a melhoria do turismo náutico, mas também a valorização do Litoral paranaense, ampliando suas possibilidades de desenvolvimento econômico e social.