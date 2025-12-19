Fernanda Montenegro e Ary Fontoura se reencontram no Natal da Globo

Neste domingo, dia 21, a Globo apresenta uma edição especial de Natal do programa Conversa com Bial, que irá ao ar logo após o Fantástico. O programa promete um reencontro significativo entre dois grandes nomes da televisão e do teatro brasileiros: Fernanda Montenegro e Ary Fontoura. Durante a conversa, os dois artistas compartilharão memórias e reflexões sobre uma amizade e uma carreira que se estenderam por décadas.

Pedro Bial será o responsável por conduzir a entrevista, onde Fernanda e Ary relembrarão o início de sua parceria profissional nos anos 1950. Os artistas discutirão trabalhos marcantes que fizeram parte de suas trajetórias, incluindo o espetáculo A Mulher de Todos Nós, que foi um grande sucesso na época, e a novela Guerra dos Sexos, que se tornou um ícone entre os telespectadores.

Além de reviver memórias, o programa trará novidades sobre o futuro dos atores. Um dos destaques será a exibição do trailer do filme Velhos Bandidos, programado para ser lançado em 2026, no qual Fernanda e Ary interpretarão um casal novamente. Este longa-metragem é dirigido por Cláudio Torres, filho de Fernanda Montenegro, que também estará presente na gravação. Ele compartilhará sobre a importância de desenvolver projetos em família.

Fernanda Montenegro também falará sobre como é atuar ao lado de seus filhos e os desafios enfrentados para equilibrar a vida de mãe com a profissão de atriz. Em suas palavras, destaca a complexidade de fingir que não é mãe durante o trabalho: “Tenho 80 anos de palco; há sempre um personagem sendo feito lá fora. Quando chego em casa, preciso tirar a máscara”.

O especial conta com a apresentação e redação final de Pedro Bial, a direção de Fellipe Awi e Mairo Fischer, a produção de Anelise Franco e a direção de gênero de Claudio Marques. Com isso, a emissora espera levar aos espectadores uma reflexão profunda sobre a amizade, a arte e os laços familiares que permeiam a carreira desses dois ícones da cultura brasileira.