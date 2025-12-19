Dudu Camargo é o vencedor de ‘A Fazenda 17’ com votação recorde

Dudu Camargo foi o grande vencedor de A Fazenda 17, conquistando 75,88% dos votos na final do reality show. Com essa vitória, ele leva para casa um prêmio de R$ 2 milhões. A trajetória de Dudu no programa foi marcada por momentos de altos e baixos, estratégias e outras situações que agitaram o convívio entre os participantes.

Durante a temporada, Dudu competiu com outros três candidatos: Duda Wendling, Fabiano Moraes e Saory Cardoso. De forma diferente do que é comum no programa, ele optou por não ter uma equipe nas redes sociais ou assessoria de imprensa, o que fez com que sua relação com o público fosse ainda mais próxima.

No início do confinamento, Dudu tornou-se alvo de brincadeiras entre os colegas por sua demora para tomar banho. Essa característica se repetiu ao longo do programa, gerando piadas internas. Além disso, ele enfrentou situações inusitadas, como ter sido mordido por um dos participantes, Apolo, em uma tentativa de brincadeira.

Dudu se destacou como um dos líderes da chamada Equipe Total, formando alianças com outros participantes como Yoná e Carol, e buscando criar um equilíbrio de forças entre os grupos competidores. Sua relação com Saory também chamou atenção, com momentos de flertes e carinho, que incluíram beijos e uma colaboração mútua no jogo.

Entre os desafios do programa, Dudu se destacou nas Provas do Fazendeiro, quebrando recordes ao vencer quatro delas seguidas. Essas vitórias o mantiveram longe da Roça, o que fez com que ele fosse visto como um alvo pelos outros competidores. Mesmo sem confrontos abertos, suas ações resultaram em rivalidades, principalmente após algumas estratégias de sacrifício de aliados para garantir sua permanência.

A passagem de Dudu pelo programa também foi marcada por punições. Ele e os outros participantes enfrentaram restrições, como a proibição de usar a academia e a falta de gás e forno elétrico. Contudo, Dudu não assumiu a responsabilidade por esses episódios.

O jornalista chegou à sua primeira Roça apenas na fase final do jogo, após uma queda na última prova. No entanto, foi salvo pelo público e seguiu adiante na competição. Em mais uma votação, ele garantiu seu lugar na final, tornando-se um dos vencedores mais emblemáticos da história do programa.

Com o fim da temporada, Dudu Camargo se consagra como uma das principais figuras de A Fazenda 17, contando com um forte apoio do público e destacando a importância da individualidade em reality shows de competição. A produção do programa foi realizada pela Teleimage, sob a direção-geral de Fernando Viudez e a supervisão de Rodrigo Carelli.