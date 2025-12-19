Decisão judicial encerra capítulo familiar de Leo e Samuel em ‘Dona de Mim’

A Rede Globo está se aproximando do final da novela “Dona de Mim”, que tem gerado bastante expectativa entre os telespectadores. No desenrolar da trama, os personagens Leo, interpretada por Clara Moneke, e Samuel, vivido por Juan Paiva, se consolidam como o casal central que encerrará a história. O enredo, escrito por Rosane Svartman, mostra o percurso tumultuado do casal, que passou por separações, tentativas de novos começos e relacionamentos que não deram certo.

Ao longo da narrativa, Leo se afasta de Samuel em diversas ocasiões e tenta seguir em frente com Davi, interpretado por Rafael Vitti. No entanto, essa nova conexão não consegue apagar o que ela sentia por Samuel. Em outra fase da história, Leo se envolve com Marlon, papel de Humberto Morais, o que acaba trazendo à tona velhos conflitos e inseguranças, mas também não resulta em um novo caminho para a protagonista.

O reencontro de Leo e Samuel é marcado por perdas e escolhas difíceis que eles precisam encarar. A grande virada acontece quando ambos decidem retomar o relacionamento e formar uma nova família ao lado de Sofia, interpretada por Elis Cabral. Este momento simboliza não apenas a reconciliação, mas também a esperança de um futuro conjunto.

O desfecho da novela apresentará uma decisão judicial que garante a Leo e Samuel a guarda definitiva de Sofia. A última cena é esperada com grande emoção, mostrando os três em um ambiente de estabilidade e harmonia, refletindo a nova dinâmica familiar que foi construída ao longo da história.

Em termos de audiência, “Dona de Mim” tem se mostrado bastante popular, alcançando uma média de 21,6 pontos de audiência em São Paulo, o que a torna uma das novelas mais assistidas no horário das 19h desde “Vai na Fé”. O último capítulo da trama está agendado para o dia 9 de janeiro de 2026. Após isso, a emissora vai estrear a nova novela “Coração Acelerado”, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, no dia 12 de janeiro, dando continuidade à grade de programação.