Daniel, Dilsinho e Vitor Kley comemoram Natal no ‘Altas Horas’

No próximo sábado, o programa “Altas Horas,” apresentado por Serginho Groisman, traz uma edição especial de Natal, reunindo artistas de diferentes gerações para celebrar as festas de fim de ano. Esta edição promete encontros musicais inéditos e emocionantes.

A Orquestra Sinfônica de Heliópolis, conhecida por ser a primeira do mundo formada em uma comunidade, se apresenta junto com o Coral de Heliópolis. Juntos, eles interpretarão clássicos de Natal em arranjos que transmitem a atmosfera festiva da época.

Entre os convidados, o cantor Daniel compartilhará suas memórias de reuniões familiares tradicionais, que geralmente reunem até cinquenta pessoas. Ele fará duetos com Dilsinho, cantando a música “Estou Apaixonado,” e com Vitor Kley, em “Adoro Amar Você.” Um dos momentos mais emocionantes da noite será quando Daniel se junta ao pai, José Camillo, para cantar “Saudades da Minha Terra.”

Dilsinho também comentará sobre as festas de Natal, que costumam ser grandes e barulhentas, com cerca de cem pessoas e muita música. O cantor relembra a diversão do karaokê e a participação de todos nas canções. Vitor Kley, por sua vez, falará da importância dos avós nas celebrações e cantará “O Sol.” Wanderléa trará lembranças de sua infância, destacando como sua família numerosa vivia as festas, e comentará sobre as mudanças, com alguns parentes agora morando fora do Brasil. Entre suas músicas, ela irá apresentar “É Preciso Saber Viver.”

O programa ainda conta com a participação de Samuel Rosa e Luiz Caldas, que prestarão homenagem ao músico Lô Borges, interpretando “Dois Rios.” Luiz contará sobre seus Natais mais introspectivos em Salvador, enquanto Samuel compartilhará uma anedota de uma celebração marcante que viveu. Os dois amigos, Samuel e Serginho, também cantarão juntos a música “Resposta.”

Além disso, o casal Jane e Herundy reviverá sua história de amor, que começou nos anos 1960, ao apresentar o clássico “Não Se Vá.”

Com direção de Serginho Groisman e Adriano Ricco, a edição especial de Natal de “Altas Horas” será transmitida aos sábados, logo após o programa “Três Graças,” continuando a tradição de promover encontros emocionantes através da música, que se conecta com diversas gerações.