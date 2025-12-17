Previsão do tempo para quinta-feira em Umuarama

Nesta quinta-feira, dia 18, a cidade de Umuarama deve apresentar um céu ensolarado, com temperaturas agradáveis. A previsão indica que a máxima pode chegar a 28,8°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 16,1°C. A umidade relativa do ar estará em aproximadamente 72%, o que contribui para um dia confortável, ideal para atividades ao ar livre. A visibilidade será excelente, com média de 10 km, evitando qualquer dificuldade para quem precisar se deslocar.

Os ventos serão moderados, com velocidade de até 16,6 km/h. Não há previsão de rajadas fortes, portanto, não há riscos relacionados aos ventos. As condições do clima se mantêm estáveis, com céu claro e sem possibilidade de precipitações, favorecendo passeios e momentos de lazer ao ar livre.

No que diz respeito aos aspectos astronômicos, o sol nascerá às 5h42 e se porá às 19h18, garantindo um longo período de luz natural. A lua estará em fase minguante, com 4% de iluminação, nascendo às 4h12 e se pondo às 18h23. Essas características ajudam a criar um clima agradável, típico dessa época do ano.

A previsão para a sexta-feira, dia 19, é de um leve aumento nas temperaturas, atingindo até 29,9°C como máxima e 19,3°C como mínima. Contudo, há uma maior probabilidade de chuvas isoladas durante o dia, com uma previsão de 0,13 mm de precipitação. O vento deverá soprar um pouco mais forte, chegando a 19,4 km/h, o que pode alterar a sensação térmica.

O céu estará parcialmente nublado, com uma umidade relativa do ar em torno de 73%. A visibilidade continua boa, mantendo-se em média 10 km. É recomendado que os moradores estejam atentos às mudanças climáticas e se preparem para possíveis chuvas.