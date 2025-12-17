Globo antecipa ‘Seleção BBB’ antes do ‘BBB 26’

A próxima edição do reality show “Big Brother Brasil”, a 26ª temporada, terá sua estreia antecipada para o dia 9 de janeiro, três dias antes do previsto. A informação foi confirmada pela emissora em comunicado às suas afiliadas. O programa será exibido logo após o espetáculo “Três Graças”.

Entre os dias 9 e 11 de janeiro, será apresentado um programa especial chamado “Seleção BBB”. Esse programa irá acompanhar a rotina dos participantes que estarão na Casa de Vidro e não fará parte da programação habitual do reality. A particularidade deste formato é que a seleção dos participantes do grupo Pipoca será feita pelo público, por meio de votação.

Pela primeira vez, o confinamento dos selecionados ocorrerá simultaneamente em cinco cidades: São Caetano do Sul, em São Paulo, Brasília, Salvador, Manaus e Porto Alegre. Em cada uma dessas localidades, quatro candidatos vão disputar duas vagas para o grupo, que será composto por 10 participantes escolhidos pela audiência. A divisão das vagas será equitativa em termos de gênero, com um homem e uma mulher selecionados de cada região.

O programa “Seleção BBB” terminará no dia 11 de janeiro e, durante esse período, o “Big Brother Brasil” irá ao ar após o “Domingão com Huck”, às 20h30, em vez do horário habitual após o “Fantástico”. Assim, a programação do jornal apresentado por Poliana Abritta e Maju Coutinho será deslocada para mais tarde.

A emissora ainda não informou se o tradicional “Big Day”, que normalmente anuncia oficialmente os participantes do programa, será mantido neste novo formato. A apresentação da edição ficará a cargo de Tadeu Schmidt, com produção dos Estúdios Globo sob a direção geral de Angélica Campos e Mario Marcondes, e direção de gênero liderada por Rodrigo Dourado.