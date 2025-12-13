Sanfona de oito baixos: o fole que transformou o forró

Luiz Gonzaga, conhecido como o Rei do Baião, desempenhou um papel fundamental na construção da identidade musical do Brasil ao popularizar o forró, um ritmo tradicional do Nordeste. O dia 13 de dezembro, data de seu nascimento, é celebrado como o Dia Nacional do Forró. Antes de alcançar a fama, Gonzaga fez seus primeiros ensaios com a sanfona de oito baixos, um instrumento essencial para o desenvolvimento deste gênero musical.

A sanfona de oito baixos é menor e mais leve que os outros modelos. Seu mecanismo bisonoro e diatônico permite que o mesmo botão produza notas distintas durante a abertura e fechamento do fole, o que contribui para a sonoridade única do forró pé de serra. Isso ajudou a diversificar a música nordestina, que mescla diferentes estilos e influências.

O professor e músico Ivson Santos destaca a importância do instrumento: “Embora seja pequeno, é gigante em seu significado para a música nordestina.” No entanto, a sanfona de oito baixos enfrentou um período de risco de desaparecimento nas rodas de forró e nas aulas de música. Foi então que surgiu a Casa dos Oito Baixos, em Caruaru, Pernambuco, um espaço cultural voltado para o ensino e a valorização deste instrumento.

Ivson Santos fundou a Casa com o objetivo de preservar a tradição e ensinar novas gerações. Ele acredita que, apesar de algumas pessoas pensarem que a música nordestina está perdendo espaço, ela continua forte e viva. “Aqui, vejo crianças se destacando, e não tenho dúvida de que elas se tornarão grandes músicos”, afirma. A Casa não se limita a formar músicos; também busca inculcar uma consciência cidadã nos jovens.

Entre os alunos, há Arthur, de oito anos, que começou a tocar sanfona aos quatro anos e já demonstra habilidade e paixão pela música. Gustavo, de 11 anos, ressalta a importância do instrumento: “A sanfona de oito baixos estava quase extinta. Fico feliz em aprender e ajudar a manter essa tradição viva.” Alan, de 13 anos, destaca o resgate da memória cultural: “As pessoas esquecem da sanfona de oito baixos, lembrando apenas das de 120. É importante reviver sua história.”

Assim, a sanfona de oito baixos continua a tocar uma melodia que ecoa através das gerações. O mesmo instrumento que foi a base do trabalho de Luiz Gonzaga agora encontra nas mãos de jovens talentosos a promessa de um futuro vibrante para o forró.

Além desta importante história, a edição atual também destaca a estreia de Glória Pires como diretora de cinema com o filme “Sexa”, que explora temas como medo, recomeços e amor.

No meio das culturas, uma série especial sobre a África revela como a agroecologia se conecta com a ancestralidade. A história de uma família que deixou Guadalupe e encontrou novas raízes no Benim é inspiradora. Eles fundaram a Ecolojah, uma escola que tem se destacado na educação pan-africanista e agroecológica.

Fechando com uma nota de sabor, a chef Gema Sotto ensina a preparar uma deliciosa banana flambada, uma sobremesa simples e agradável.

O programa “Bem Viver” está disponível semanalmente no YouTube, além de também ser exibido em várias redes de televisão e rádio. As emissões acontecem aos sábados, com reprises em diferentes dias e horários em várias plataformas, garantindo que mais pessoas possam apreciar tanto a cultura musical quanto as histórias inspiradoras de resistência e transformação.