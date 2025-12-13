Flamengo derrotou rival e disputará final contra o PSG

O Flamengo garantiu sua vaga na final da Copa Intercontinental ao vencer o Pyramids por 2 a 0, em jogo realizado no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, Catar, na tarde deste sábado (13). Com a vitória, o time brasileiro conquistou o troféu da Copa Challenger Fifa 2025. Agora, o Flamengo se prepara para enfrentar o Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões da UEFA, no próximo dia 17, às 14h.

Desde o início da partida, o Flamengo demonstrou superioridade em campo, dominando a posse de bola e pressionando o adversário. A equipe abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, com um gol de Léo Pereira, que aproveitou um cruzamento de falta executado por Arrascaeta e marcou de cabeça.

Nos últimos minutos da primeira etapa, o Pyramids reagiu e quase empatou com uma oportunidade de Mayele. No entanto, o goleiro Rossi fez uma intervenção decisiva, garantindo que o placar permanecesse em 1 a 0 ao final do primeiro tempo.

Logo no começo do segundo tempo, o Flamengo ampliou sua vantagem. Aos seis minutos, o zagueiro Danilo também marcou de cabeça, após novo cruzamento de Arrascaeta, colocando o placar em 2 a 0.

O time egípcio buscou uma resposta, mas o Flamengo mantinha o controle da partida. Uma das novidades foi o retorno do atacante Pedro, que estava fora por 52 dias devido a uma lesão. Com a vitória, o Flamengo não apenas conquistou mais um troféu, mas também garantiu um lugar na final da Copa Intercontinental.

Ficha técnica

Copa Intercontinental – Semifinal

Flamengo 2 x 0 Pyramids

Flamengo:

Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho (De la Cruz) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Pedro), Everton (Bruno Henrique) e Plata. Técnico: Filipe Luís.

Pyramids:

El Shenawy; Chibi, Marei, Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Atef (Marwan Hamdi), Touré (Reda), Zalaka (Fathi) e Ziko (Ewerton); Mayele. Técnico: Krunoslav Jurcic.

Local: Estádio Ahmad Bin Ali, Al Rayyan, Catar

Estádio Ahmad Bin Ali, Al Rayyan, Catar Horário: 14h

14h Árbitro: Al Jassim Abdulrahman (CAT)

Al Jassim Abdulrahman (CAT) Gols: Léo Pereira (FLA), aos 23 min do 1º tempo; Danilo (FLA), aos 6 min do 2º tempo

Léo Pereira (FLA), aos 23 min do 1º tempo; Danilo (FLA), aos 6 min do 2º tempo Cartões amarelos: Marei, Atef e Zalaka (PYR)

Marei, Atef e Zalaka (PYR) Público total: 8.368 pessoas

O Flamengo agora se prepara para o próximo desafio em busca de mais um título internacional.