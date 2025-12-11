‘Viva a noite’ volta ao SBT com gincanas e shows dos anos 80

Nesta sexta-feira, dia 12, o SBT traz de volta o programa “Viva a Noite”, despertando a nostalgia dos telespectadores. Após o sucesso do especial em comemoração aos 43 anos da atração, o programa retorna com uma combinação de gincanas divertidas, música ao vivo e homenagens a artistas que fizeram história nas décadas de 80 e 90 na televisão brasileira.

Sob a apresentação de Luis Ricardo e Liminha, “Viva a Noite” traz de volta quadros clássicos que encantaram o público, promovendo uma interação direta com a plateia. Entre os convidados que se apresentarão no palco, estão Oscar Magrini, Mateus Carrieri e Bozo, que competirão contra Catia Paganote, Sônia Lima e Mara Maravilha em gincanas recheadas de humor e improviso.

Um dos destaques do programa é a famosa “Prova do Fusca”. Durante essa dinâmica, dois carros serão posicionados no estúdio, transformando o palco em um verdadeiro campo de competição. O desafio consiste em colocar o máximo de pessoas da plateia dentro de um Fusca em apenas um minuto, trazendo de volta a essência das brincadeiras que fizeram sucesso nos anos áureos do programa.

Para atualizar sua proposta, “Viva a Noite” introduz novidades. Um dos quadros novos é “Que Vídeo é Esse?”, onde convidados devem reconhecer comerciais icônicos das décadas de 80 e 90, ativando memórias afetivas dos participantes. Além disso, após a popularidade do quadro “Rambo Brasileiro”, surgirá uma nova competição em busca da “She-Ra brasileira”, onde quatro participantes enfrentarão desafios de força, com a plateia e convidados votando para escolher a vencedora, que ganhará R$ 3 mil e uma estadia no Hotel Jequitimar, acompanhada de um convidado.

A trilha sonora será uma parte importante da atração, com o Grupo Yahoo animando o público ao vivo, tocando sucessos como “Mordidos de Amor”. Outras participações especiais incluem Paquitas, Virginie, do grupo Metrô, e o cantor Amado Batista, que apresentará seus grandes hits. Os tradicionais clássicos de carnaval, que são marca registrada do programa, também estarão presentes, com Luis Ricardo liderando a plateia em canções como “Bugalú”, “Fio-Dental”, “Vem Dançar Comigo” e “Baile dos Passarinhos”.

“Viva a Noite” está programado para ir ao ar logo após o “Programa do Ratinho”. O SBT investe na combinação de lembranças e novidades, tornando o programa uma forte referência na televisão aberta brasileira.